Laufsport Beste Bedingungen beim Schienerberglauf

400 Läufer und Nordic Walker waren bei der zwölften Auflage des Schienerberglaufs am Start. Für die Starter herrschten ideale Temperaturen, so dass gute Zeiten erreicht wurden

Laufsport: Hervorragende Bedingungen fanden die Teilnehmer beim 12. Schienerberglauf vor. Rund 400 Läufer und Nordic Walker nahmen die ambitionierte Strecke bei idealen Temperaturen in Angriff.

Beim Hauptlauf über 20 km siegte bei den Frauen mit deutlichem Vorsprung Binka Derkmann vom TSF Tuttlingen. Sie bewältigte die Strecke in der Zeit von 1:29,41. Auf den Plätzen folgten Karin Gutemann aus Wangen im Allgäu mit 1:44,34 und Stephanie Keppeler aus Konstanz (1:45,30). Bei den Männern war die Entscheidung enger. Platz eins erlief sich David Jansen vom SV Reichenau mit 1:16,32, dicht gefolgt von Beat Gerber (Rhy Training) mit 1:17,27 und Mathias Rohblick (Gaienhofen) mit 1:19,19. Der LT Radolfzell sicherte sich in dieser Kategorie den ersten Platz der Mannschaftswertung.

Den Gesamtsieg auf der 9,5-km-Strecke machten diesmal die Schwestern Wintersig vom SV Reichenau unter sich aus. Christin Wintersig siegte mit 40:34 vor Michaela Wintersig mit 45:02. Dritte wurde Andrea Spiri (Märste/Hen) aus der Schweiz mit 46:53. Bei den Männern auf der Mittelstrecke gingen die Plätze zwei, drei und vier an Läufer des SV Reichenau, den Sieg erlief sich allerdings Felix Saur von der DJK Singen in 35:57, gefolgt von Simon Schurter (36:30) und Stephan Okle (37:42). Den ersten Platz der Mannschaftswertung holten sich sowohl die Frauen als auch die Männer des SV Reichenau.

Bei den Frauen gewann Julia Binder aus Holzgerlingen den 5-km-Lauf in 25:15 vor Olivia Wenk vom Team Lokomotive Schienen, die mit der Zeit von 25:38 kurz danach ins Ziel kam. Auf dem dritten Platz folgte Julia Raible (TuS Gottmadingen) mit 26:21. Samuel Dieterle holte den Siegerpokal in der Zeit von 19:56 nach Holzgerlingen. Ihm folgte Claus Diem von den Endorphinos Überlingen in 21:20 auf dem zweiten Platz und Klaus Längle (LT Hohenfels) in 21:32.

Der schnellste Nordic Walker war auf der 9,5-km-Strecke bereits nach 1:11:01 Stunden im Ziel: Martin Witsch vom Nordic Walking Team Hettich, gefolgt von seinem Teamkollegen Alexander Braun in 1:11.45 und Dieter Bächle vom TuS 03 Böhringen in 1:13,04. Auch die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer lieferten sich packende Rennen, oft begleitet und angefeuert von mitlaufenden Familienmitgliedern. (jg)

Alle Ergebnisse im Internet unter: