Leichtathletik Ben Bichsel im Höhenrausch

Die Leichtathleten der LG Radolfzell überzeugen im Mehrkampf.

Leichtahtletik: Tom Bichsel von der LG Radolfzell hat die 5000-Punkte-Marke geknackt und mit 5064 Punkten seinen ersten Zehnkampf erfolgreich beendet. Seinen ersten Tag konnte er mit einer neuen Bestleistung im Hochsprung mit 1,72m feiern. In den zweiten Tag startete Bichsel hervorragend mit dem Hürdenlauf über 110m. Nach 16,71 sec erreichte er das Ziel und konnte hier die meisten Punkte (655) sammeln. Besonders hervorzuheben ist wie immer seine Speerwurfleistung mit 53,41m (PB). Der D-Kaderathlet im Speerwurf war in seiner Paradedisziplin der Konkurrenz deutlich überlegen.

Auch Bichsels Radolfzeller Trainingskollege Moritz Zähringer ging in Lörrach an den Start und absolvierte seinen ersten Zehnkampf. Zähringer, der sich eigentlich auf der Mittelstrecke zu Hause fühlt, erreichte eine ordentliche Punktzahl von 4146 Zählern. Vor allem seine läuferischen Qualitäten kamen über die 400m in 56,95 Sekunden und im abschließenden 1500m-Lauf in 4:52,31 Minuten zur Geltung. Tom Bichsel platzierte sich in der Gesamtwertung auf Rang zwei. Moritz Zähringer erreichte den vierten Platz. Beide Athleten können nun auf eine Qualifikation für die Baden-Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften hoffen.

Der dritte Athlet im Bunde war Ben Bichsel. In der mJU16 besteht der Mehrkampf lediglich aus neun Disziplinen, da der 400m-Lauf wegfällt. Bichsel sammelte über die zwei Tage 4178 Punkte und setzte sich damit überlegen an die Spitze. Überzeugen konnte der Radolfzeller vor allem im Stabhochsprung, in dem er seine persönliche Bestleistung um zehn Zentimeter auf eine Höhe von 3,20m steigern konnte. Viele wertvolle Punkte erreichte er auch im Diskuswurf mit einer Weite knapp über 30 Meter. Mit seiner Punktzahl überbietet Ben Bichsel die Qualifikationsnorm von 3200 Punkten für die Badischen Meisterschaften, die Ende Mai in Langensteinbach stattfinden, um fast 1000 Zähler. (mb)