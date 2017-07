Leichtathletik Ben Bichsel auf dem Höhenflug

Auf dem Höhenflug bei den Badischen U-16-Meisterschaften in Zell am Harmersbach war Ben Bichsel (M14) von der LG Radolfzell. Mit Einstellung seiner persönlichen Bestleistung (PB) von 3,20m und 0,60m-Vorsprung zum Zweitplatzierten konnte er sich verdient und souverän den Badischen Titel holen. Mit dieser Höhe führt Ben Bichsel die Badische Bestenliste überlegen an.

Leichtathletik: Seinen zweiten Erfolg konnte Ben Bichsel über die 80m-Hürdenstrecke feiern. Hier stellte er in 12,41s eine neue PB auf, die mit dem dritten Platz belohnt wurde.

Im gleichen Rennen belegte Till Rüdiger vom TV Konstanz den fünften Platz in 12,44s (PB). Auch im Weitsprung kam er nahe an seine Bestleistung heran. Dennoch fehlte ihm der letzte Kick, der für das Podest gereicht hätte. Mit einer Weite von 5,35m belegte er auch in dieser Disziplin den fünften Platz. Im 5er-Sprung platzierte er sich mit gesprungenen 15,93m auf Rang vier. Seine Trainingskollegin Mona Ehrat (W14, TV Konstanz) erreichte im 5er Sprung eine Weite von 15,63m, was ihr den zweiten Platz und gleichzeitig den bisher größten Erfolg ihrer noch jungen Athletenkarriere bescherte. Lea Bauer und Annika Leube (TV Konstanz) belegten im selben Wettkampf Platz sieben und acht (14,76m; 14,36m). Lea Bauer konnte sich zudem im Weitsprung in einem relativ großen Teilnehmerfeld mit 4,57m den neunten Platz sichern. Zwei weitere Podestplätze erzielte Elisabeth Clemens von der LG Salemertal. Die wurfstarke Athletin erkämpfte sich im Diskuswurf mit neuer PB von 25,16m die Silber- und im Kugelstoßen mit einer Stoßweite von 9,49m die Bronzemedaille. In der dritten Wurfdisziplin ging Jessica Roth, ebenfalls von der LG Salemertal, an den Start. Sie erweiterte die Liste der persönlichen Bestleistungen, indem sie den Speer 28,23m weit warf und damit den fünften Platz erreichte. Einen weiteren fünften Rang erzielte Nicolai Lutz (TV Konstanz), der seine PB um über vier Zehntel auf 12,35s verbessern konnte. Er war auch ein wichtiges Glied in der 4x100m Staffel mit Mattes Rüdiger, Till Rüdiger und Tim Montigny, die mit einer Zeit von 50,53s ihre PB steigern konnte und den achten Platz belegte. Im starken Feld des 800m Laufs hatten es die Konstanzer Jungs David Wieland und Mattes Rüdiger schwer. Dennoch nutzte David das schnelle Tempo, um seine PB zu verbessern (2:25,73min), und lief auf Platz zehn.

Im älteren Jahrgang der U16 gingen die zwei Engenerinnen Magdalena Meßmer und Maren Singer und Sara Lina Heemann vom LC Überlingen an den Start. Die Überlingerin erreichte im Stabhochsprung passend zu ihrer übersprungenen Höhe von 3,00m den dritten Platz. Im 80m-Hürdenlauf kam sie nach 12,85s ins Ziel und belegte damit den vierten Platz. Auch im Speerwurf trat Sara Lina an. Mit einer Wurfweite von 27,43m erreichte sie den zehnten Platz. Auf der 100m-Sprintstrecke lief Maren Singer (TV Engen) auf Platz sieben (13,56s) und wurde im Weitsprung Neunte knapp hinter ihrer Vereinskollegin Magdalena Meßmer, die sich mit 4,62m auf Rang sieben platzierte. (mb)

Weitere Platzierungen:

M14: 800m: 12. Platz, Mattes Rüdiger (TV Konstanz, 2:28,74min); Hoch: 6. Platz, Ben Bichsel (LG Radolfzell, 1,55m); 11. Platz, Antonius Müller (TV Konstanz, 1,40m); Weit: 11. Platz, Nicolai Lutz (TV Konstanz, 4,48m)

W14: 800m: 11. Platz, Eva-Lotta Kautz (TV Konstanz, 2:45,01min), Amelie Buchanan (TV Konstanz, 2;48,51min); Hürden: 16. Platz, Jessica Roth (LG Salemertal, 14,21s); Hoch: 14. Platz, Jessica Roth (LG Salemertal, 1,37m)

W15: Hürden: 16. Platz, Maren Singer (TV Engen, 13,76s);

wJU16: 4x100m-Staffel: 12. Platz, Annika Leube, Lea Bauer, Emilia Onea, Mona Ehrat (TV Konstanz, 55,34s)

