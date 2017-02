Beim SV Allensbach ist in fremden Hallen weiter der Wurm drin

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach verlieren mit 24:31 in Waiblingen. Die dritte Auswärtspleite in Serie kostet dem Team vom Bodensee Platz eins.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Handball, 3. Liga Frauen

VfL Waiblingen

SV Allensbach

31:24 (17:14)

Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach können auswärts nicht mehr gewinnen. Das 24:31 (14:17) beim VfL Waiblingen war die vierte Pleite aus den fünf letzten Partien in fremder Halle. Dabei waren Trainer Claus Ammann & Co. nach dem 30:19-Heimsieg gegen den TV Brombach guter Dinge, auch auswärts wieder punkten zu können. Dabei wollte man nach Aussage von Ammann „nach vorne schauen“ und eben nicht „in der Vergangenheit bleiben“: Diese holte sein Team bei der dritten Auswärtsniederlage in Folge jedoch unweigerlich wieder ein.

Das Spiel in Waiblingen war zu Beginn ein offener Schlagabtausch – keine Mannschaft konnte sich absetzen. Steffi Hotz sorgte in der 2. Minute beim 1:2 für die erste und einzige Allensbacher Führung, danach übernahm Waiblingen das Zepter, Allensbach blieb jedoch dran. Als Waiblingen innerhalb von 26 Sekunden zwei Treffer zum 10:8 gelangen, sah sich SVA-Trainer Ammann zu einer Auszeit gezwungen. Diese blieb ohne Wirkung, direkt im Anschluss legten die Schwaben erneut zwei Treffer nach, sodass die Allensbacherinnen erstmals einem Vier-Tore-Rückstand nachlaufen mussten. Beim Stand von 14:17 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel dann der Schock für die Truppe vom Bodensee, die ohne Justine Bickel antrat, die sich in der vergangenen Woche eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte: Waiblingen zog binnen drei Minuten auf 20:14 davon. Das Spiel war Allensbach entglitten, denn der VfL ließ die Gäste nicht mehr näher als auf fünf Tore herankommen. „Waiblingen war besser als wir, sie haben richtig gut gespielt“, konstatierte Claus Ammann nach dem 24:31 und ging auf Fehlersuche. „Wir haben zu viele Chancen gegen die gut aufgelegte Waiblinger Keeperin Tünde Nagy vergeben und waren in der Abwehr nicht aggressiv genug. Dennoch habe ich meiner Mannschaft nichts vorzuwerfen, auch mit komplettem Kader wäre es schwer geworden.“

Da sowohl Korb als auch Gröbenzell ihre Spiele gewonnen haben, bedeutet die erneute Allensbacher Auswärtsniederlage neben dem Verlust der Tabellenführung, welche der SVA seit Anfang November innehatte, auch die Chance, die Meisterschaft aus eigener Kraft zu holen. Nun belegen die Allensbacherinnen Platz drei – und haben ein Spiel mehr absolviert als die vorbeigezogenen Konkurrenten. Mit dem Spiel beim neuen Tabellenführer Korb und der Partie gegen den Zweiten aus Gröbenzell stehen außerdem noch intensive Spiele bevor. Nun haben die Allensbacherinnen eine spielfreie Woche, bevor sie in der heimischen Riesenberghalle auf die SG BBM Bietigheim II treffen, gegen die sie unbedingt punkten müssen im Rennen um die Meisterschaft.

SV Allensbach: Wörner, Neumann (Tor); Lizureck, Rothmund (2), Willauer (5), Müller (2), Greinert (6), Hotz (3/1), Baur (1), von Kampen (1), Mayer, Gaus, Hübner (4). – Z: 100.