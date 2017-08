Tennis Beim Jubiläum der Überlinger Open läuft es rund

Alle acht gesetzten Spieler sowie vier Qualifikanten stehen bei den Überlingen Open in der zweiten Runde.

Tennis: Rund läuft es bei der zehnten Auflage des Tennisturniers „Überlingen Open“ nicht nur für Turnierdirektor Markus Dufner und sein Team, sondern auch für die gesetzten Spieler sowie den Konstanzer Rene Schulte.

Alle acht gesetzten Spieler zogen in die zweite Runde ein, in die sich auch vier Qualifikanten spielten. Darunter auch der Konstanzer Rene Schulte, der bisher in Überlingen weder im Einzel noch im Doppel an der Seite von Peter Torebko einen Satz abgab.

Heute allerdings trifft er im „Match of the Day“, das nicht vor 17 Uhr beginnt, auf den Schweizer Adrian Bodmer, der aktuell die Nummer 591 der Weltrangliste ist. Am gestrigen Mittwoch waren Schulte/Torebko die ersten, die sich in der Doppelkonkurrenz mit einem 6:4/6:2-Sieg in nur 61 Minuten über Jakob Sude/Matthias Haim für das Halbfinale qualifizieren konnten. Für Sude bedeutete dies das Aus bei den „Überlingen Open“, denn zum Auftakt des gestrigen Turniertages verlor er auch in der Einzelkonkurrenz in zwei Sätzen gegen den Österreicher Jonas Trinker.

Vorbei ist auch die Hoffnung auf einen Einzel-Weltranglistenpunkt für einen Überlinger, denn Christoph Herr konnte gegen den Ortenauer Paul Wörner, der erst vor Kurzem mit seinem Finaleinzug bei einem ITF-Turnier in Brüssel den Sprung unter die Top 700 der Weltrangliste schaffte, nichts ausrichten – Herr verlor mit 2:6/0:6.

Der Start zur zweiten Hauptrunde des ITF-Turniers auf der Anlage des TC Überlingen ist am heutigen Donnerstag um 10.30 Uhr mit den Einzeln Matthias Heim gegen Elmar Ejupovic sowie dem Match zwischen Marvin Möller und Paul Wörner.

Weitere Infos, Programm und Live-Score: