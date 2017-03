Tanzen Beim 36. Bodenseetanzfest wird rund um den See getanzt

Am Samstag veranstaltet der Tanzclub Konstanz traditionsgemäß im Rahmen des 36. Internationalen Bodenseetanzfestes Tanzturniere in der Dettinger Kapitän-Romer-Halle. Das Bodenseetanzfest ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Tanzclubs rund um den Bodensee. Beteiligt sind die Vereine aus Konstanz, Überlingen, Meersburg, Friedrichshafen, Lindau und Dornbirn (Österreich).

Tanzen: Auch in diesem Jahr stehen wieder Turniertänze in Standard (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox, Quickstep) und Latein (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive) auf dem Programm bei den sechs Veranstaltungsorten in einem Umkreis von 50 Kilometern mit 63 Turnieren.

In Dettingen beginnt bei freiem Eintritt die ganztägige Veranstaltung um 10 Uhr mit einem Turnier der Senioren II D Standard, gefolgt von einem Senioren-II-C-Standard-Turnier. Um 11.45 Uhr startet das Senioren-III-S-Standard-Turnier, bei dem Paare der höchsten Amateurklasse antreten. Um 14.15 Uhr beginnt die Hauptgruppe mit zwei Standard-Turnieren. Abgeschlossen wird der lange Tag mit drei Lateinturnieren, beginnend um 15.45 Uhr, 16.30 Uhr und 17.15 Uhr. Die Standard- und Latein-Turniere in Meersburg werden ausgerichtet vom TSF Meersburg und finden ebenfalls am Samstag ab 10.30 Uhr in der Sommertalhalle statt. Am Sonntag richtet der Tanzsportclub Blau-Gold Überlingen acht Standard- und Latein-Turniere in verschiedenen Start- und Altersklasse aus. Zu sehen sind die Paare ab 11.00 Uhr im Kultur/O in Owingen. Insgesamt sind über den Tag verteilt sechs S-Klassen-Turniere im Standard und Latein zu sehen.