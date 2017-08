Fußball Bei der SpVgg F.A.L. bleiben sie trotz Traumstart am Boden

Auch nach zwei 5:0-Siegen zum Landesliga-Auftakt bleibt der neue Trainer der SpVgg F.A.L., Joachim Ruddies, bescheiden.

Fußball, Landesliga: In der vergangenen Saison stürmte die SpVgg F.A.L. mit fünf Siegen in Folge zu Saisonbeginn an die Tabellenspitze und schien schon auf dem sicheren Weg zurück in die Verbandsliga. Danach aber folgte eine ähnliche Serie mit Niederlagen, und die Rückrunde misslang dem damaligen Verbandsliga-Absteiger gründlich. Letztlich verhinderten die früh gewonnenen Punkte wenigstens ein Absinken in kritische Regionen zum Saisonende.

Nicht rund sei es auch in der Vorbereitung auf die laufende Runde gelaufen, hatte der neue F.A.L.-Trainer Joachim Ruddies vor dem Saisonstart berichtet, der nun aber mit zwei 5:0-Siegen durchaus als gelungen bezeichnet werden kann.

„Man muss fairerweise dazu sagen, dass der SV Obereschach zum Auftakt einen rabenschwarzen Tag erwischt hat!“, relativiert Ruddies den ersten 5:0-Erfolg, der jedoch nach der desolaten Rückrunde der vergangenen Saison eine überaus positive Wirkung hatte: „Das hat uns wieder Selbstvertrauen gegeben“, so der Trainer.

Und auch der zweite Sieg, erneut ein 5:0 im Derby beim FC Überlingen, bewertet Ruddies frei von Euphorie: „Die erste Halbzeit verlief schleppend, da haben wir viele Abspielfehler gemacht und Überlingen hatte die Chance zum 1:0. Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre.“ Doch seine Elf erzielte die Treffer in günstigen Momenten und dann konnte Ruddies kein Aufbäumen beim Gegner feststellen: „Nach dem 0:2 hat uns Überlingen die Sache schon sehr leicht gemacht“, sagt er und fasst zusammen: „Wir haben zum Saisonauftakt eben auch gegen zwei Aufsteiger gespielt.“

Für sein Team spricht aber dennoch, dass es jeweils fünf Tore erzielte. Zudem konnte der Trainer diagnostizieren, dass eine ganze Reihe seiner Spieler torgefährlich sind. Dennoch bleibt er dabei: „Wir sind immer noch nicht im Bereich der Spitzenteams. Die Mannschaft hat zweifelsfrei Potenzial und ist lernwillig. Im Training sieht das schon ganz gut aus. Aber wir schaffen es nicht, das über 90 Minuten auch im Spiel umzusetzen.“ Noch weiß der F.A.L.-Coach nicht, wie seine Elf bei einem Gegentreffer, bei einem Rückstand reagiert.

Da scheint am kommenden Sonntag mit der ambitionierten DJK Donaueschingen der rechte Gradmesser ins Sportzentrum Frickingen zu kommen. Ein Ausbau der kleinen 5:0-Serie erscheint da eher unwahrscheinlich, schon ein dritter Saisonsieg wäre ein großer Erfolg. Allerdings konnte die Elf von der Donauquelle in den beiden bisherigen Spielen ihre Ambitionen, ganz vorne mitmischen zu wollen, nicht unterstreichen: In zwei Spielen gelang je nur ein Tor und lediglich ein Zähler ist bisher auf der Haben-Seite. Da liest sich die F.A.L.-Bilanz doch deutlich besser, sodass die Ruddies-Elf frei von Druck den Tabellendritten der letzten Runde begrüßen kann.