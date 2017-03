Bei der 3. Bodensee Fightnight geht's rund im Ring

Die 3. Bodensee Fightnight findet am Samstag in Mühlhofen statt. Bei insgesamt 18 Kämpfen werden in fünf Hauptkämpfen sechs internationale Profi-Titel vergeben.

Thaiboxen: Das beschauliche Mühlhofen verwandelt sich ab Freitag in eine Kampfsport-Hochburg. Bereits zum dritten Mal gastiert am Samstag um 18 Uhr die Bodensee Fightnight in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen. „Wir haben mit der Sporthalle dort einen perfekten Austragungsort“, sagt Sebastian Harms-Mendez vom veranstaltenden Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen. „Die Unterstützung vonseiten der Gemeinde ist unglaublich und die Zusammenarbeit hervorragend.“ Das sei auch der Grund, warum die Bodensee Fightnight bereits zum dritten Mal in Mühlhofen stattfindet.

Die Halle verwandelt sich in eine kleine Kampfsport-Arena mit einem Box-Ring in der Mitte, etwa 1000 Sitzplätzen drumherum und zusätzliche Stehplätze auf der Tribüne. An der Decke hängt eine Lichtanlage, die spektakuläre Stimmung zaubert und im Ring stehen 18 Kämpfe auf dem Programm, die es in sich haben. „Noch nie war eine Bodensee Fightnight so stark besetzt, noch nie wurden so viele Profi-Titel verkämpft und noch nie gleich von drei verschiedenen Verbänden“, erklärt Harms-Mendez. In fünf Hauptkämpfen geht es gleich um sechs Titel. Organisator Sebastian Harms-Mendez ist auch Hauptkämpfer. Für ihn geht es im letzten Kampf des Abends gleich um zwei Titel. Er tritt gegen den Italiener Luca Lombardo aus Sizilien an, der momentan einen Lauf von 17 Siegen in Serie hat. „Er ist ein starker Gegner, den ich keinesfalls unterschätzen werde“, sagt der 29-jährige Überlinger. „Ich bin seit sechs Wochen in der Vorbereitung und werde alles geben, um meinen bislang wichtigsten Kampf zu gewinnen. “ Es ist deshalb für ihn der wichtigste Kampf, weil es mit der WBC Europameisterschaft und der afso Weltmeisterschaft gleich um zwei Titel geht. Neben Sebastian Harms-Mendez sind mit Ramon Kübler, Alexander Epp und Thomas Schindele noch drei weitere Überlinger Kämpfer in Hauptkämpfen im Einsatz, für die es ebenfalls um internationale Titel und Gürtel geht.

Außerdem im Ring vom gastgebenden Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen sind Laura Torre und Dimitrios Sapanazidis, die jeweils um den Gala-Titel „Lakeside Champion“ kämpfen werden. In den Rahmenkämpfen sind auch noch Daniel „Roy“ Reuble und Doppel-Amateur-Weltmeisterin Diana Köhne, die ihren ersten Profi-Kampf absolvieren wird, dabei.

Sportlich äußerst interessant sind außerdem die Duelle zwischen Abdallah Aiderus vom Musti Gym Winterthur, der gegen den Italiener Roberto Gheorghita seinen afso Weltmeisterschaftstitel verteidigen wird, und das Duell der beiden wohl besten Schweizer Kämpferinnen in ihrer Gewichtsklasse, Daniela Sprecher vom Nathapong Gym Zürich und Aline Seiberth vom Diamond Gym Basel.

Alle Kämpferinnen und Kämpfer treffen das erste Mal bereits am Freitagabend aufeinander, auch wenn es dabei weniger ums Kämpfen geht. Bei US Car Haug in Stockach werden die Athleten im dortigen Showroom gewogen. Dabei müssen alle die vorgegebene Gewichtsklasse einhalten. Das Wiegen ist öffentlich und der Eintritt ist frei.

Überlinger Hauptkämpfer