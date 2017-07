Schwimmen Beeindruckende Bilanz der SSF Singen

Die 18 Starter der Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen feierten bei den badischen Sommer-Meisterschaften mit einer über 50-prozentigen Medaillenausbeute einen glänzenden Saison-Abschluss, denn sie sammelten 20 Gold-, 25 Silber- und zehn Bronzemedaillen und belegten Platz sechs im Medaillenspiegel.

Schwimmen: Die 18 Starter der Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen feierten bei den badischen Sommer-Meisterschaften mit einer über 50-prozentigen Medaillenausbeute einen glänzenden Saison-Abschluss: Im Reigen der 34 Vereine und Startgemeinschaften mit knapp 500 Teilnehmern und über 2400 gemeldeten Starts sammelten die Singener 20 Gold-, 25 Silber- und zehn Bronzemedaillen und belegten Platz sechs im Medaillenspiegel, hinter den Großstadt-Leistungszentren Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, der Startgemeinschaft HedDos und Leimen. Damit übertrafen die SSF Singen die Vorjahresbilanz (10/32/22) bei den Titeln deutlich, blieben mit 55 Medaillen nur knapp hinter der Rekordbilanz des Vorjahres (62), verbuchten aber zudem 15 vierte Plätze.

Dabei hatten die Singener in den letzten fünf Wochen arg zu kämpfen: Wegen der Hallenbadsanierung stand das Aachbad nur für etwa 50 Prozent des normalen Trainingsumfangs zur Verfügung und das Wetter spielte oft auch nicht mit, sodass eine gezielte, individuelle Vorbereitung nicht möglich war. „Es wäre interessant zu sehen gewesen, was wir mit einer optimalen Vorbereitung geschafft hätten. Aber die Stadtverwaltung Singen räumte uns ein maximales Angebot ein, mehr war mit Rücksicht auf die Öffentlichkeit nicht drin, und für schlechtes Wetter kann niemand etwas. So kamen auch die im Frühjahr bei den Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften Gestarteten nur knapp an ihre Bestzeiten heran“, sieht SSF-Trainer Norbert Mayer die Ausnahmesituation recht entspannt.

In der offenen Klasse ragte Vanessa Steigauf mit Gold über 200 und 400 m Freistil (2:08,96/4:31,75) sowie Silber über 100 m Freistil (1:00,03) heraus. Silber sicherte sich ebenfalls Mattia Scigliano über 200 m Schmetterling (2:14,13). Eine riesige Überraschung gelang der 4x100 m Freistil-Staffel der Frauen, die in der Besetzung Vanessa Steigauf, Lisa Gigl, Irina Oklmann und Kerstin Rohr die Langbahnbestzeit um eine Sekunde steigern konnte und in 4:04,95 Minuten hinter der SG HedDos landete. Zudem gab es noch weitere 13 Finalplatzierungen (bis Rang acht) für das SSF-Team.

In den Altersklassen setzten sich die Singener mit 18 Gold-, 19 Silber- und zehn Bronzemedaillen in Szene, allen voran der 13-jährige, in der AK14 startende, Nils Miedler. Er siegte in allen seinen acht Rennen über 50/100/200 m Freistil, 50/100/200 m Rücken, 50 m Schmetterling und 200 m Lagen. Die weiteren zehn Goldmedaillen erschwammen sich Vanessa Steigauf (16 Jahre) über 100/200/400 m Freistil, Alessandro Axmann (12) über 200/400 m Freistil, Mattia Scigliano (18) über 400 m Freistil und 200 m Schmetterling, Irina Oklmann (17) über 400 m Freistil und 200 m Rücken und Ciro Scigliano (18) über 100 m Rücken.

Silber/Bronze gingen an Moritz Schmid (100/200/400 m Freistil, 200 m Rücken, 200 m Lagen), Irina Oklmann (50/100 m Rücken, 200 m Freistil, 200 m Lagen), Mattia Scigliano (50/100 m Schmetterling, 100/200 m Freistil), Alessandro Axmann (50/100 m Freistil, 200 m Lagen, 200 m Rücken), Melanie Heck (50/100/200 m Brust), Lisa Gigl (50/100/200 m Freistil), Ciro Scigliano (50 m Freistil, 200 m Rücken), Erika Wochner (100/200 m Schmetterling) und Vanessa Steigauf (50 m Freistil, 200 m Lagen).

Urkundenränge (Platz 4-8) sicherten sich zudem Flavio Axmann (4), Vincent Jakob (4), Espen da Silva, Laura Koch und Paul Wilsberg als Neuling und Jüngster (Jg.2006) im Team. Die herausragende Leistungssteigerung erzielte Alessandro Axmann (12 Jahre) über 200 m Rücken mit einer Verbesserung von 2:48,88 auf 2:40,20 Minuten (Bronze). Er glänzte mit acht persönlichen Bestzeiten in seinen acht Starts auch in der Masse, gefolgt von Erika Wochner (4), Melanie Heck, Paul Wilsberg, Irina Oklmann (je 3), Flavio Axmann (2), Dominik Osann, Ciro Scigliano, Laura Koch, Espen da Silva, Mattia Scigliano, Vincent Jakob und Anna Gigl (je 1).