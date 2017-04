Handball Bärenstarke HSG Konstanz bringt Wölfe zum Heulen

Die HSG Konstanz schlägt die DJK Rimpar mit 29:28. Die Gastgeber gewinnen dank einer bärenstarken zweiten Hälfte.

Die HSG Konstanz hat gestern Abend dank eines unglaublichen Kraftakts nach der Pause vor 1200 Zuschauern ihr Heimspiel gegen die DJK Rimpar Wölfe mit 29:28 (14:18) gewonnen. Was zunächst nach einer lästigen Pflichtaufgabe für das Spitzenteam aus Franken ausgesehen hatte, wurde für den Aufsteiger aus dem Süden zu zwei wichtigen Bonuspunkten im Kampf um Klassenerhalt.

Dass die HSG Konstanz mit Spielen gegen das Spitzenquartett der 2. Bundesliga in dieser Saison gute Erfahrungen gemacht hat, ist kein Geheimnis. Gegen den souveränen Tabellenführer TuS N-Lübbecke setzte es zwar zwei deutliche Niederlagen, aber gegen den Zweiten aus Bietigheim gab es einen Auswärtssieg, und der Ligavierte Hüttenberg zog gar zweimal den Kürzeren gegen den Aufsteiger vom Bodensee. Nun stand also das Duell mit dem Dritten aus Rimpar im Terminkalender.

Das begann gar nicht schlecht für die Gastgeber. Der wieder genesene Torhüter Konstantin Poltrum führte sich mit einer starken Parade ein, und seine Teamkollegen in der Offensive erspielten sich eine 4:3-Führung (7.). Da jedoch auch Poltrums Gegenüber Max Brustmann in Hälfte eins einen Sahnetag erwischt hatte und im ersten Abschnitt zehn HSG-Würfe parierte, wendete sich das Blatt – drei Minuten später stand es 4:6.

Die DJK Rimpar lag fortan in Führung, auch wenn die HSG sich nicht abhängen ließ. In der Konstanzer Defensive passte die Abstimmung noch nicht. Die Gastgeber mussten sich jeden einzelnen Treffer hart erarbeiten, während das Spitzenteam aus dem Landkreis Würzburg durch einfache Tore Schritt für Schritt bis zur Pause auf 14:18 davonzog. „18 Gegentore in der ersten Hälfte waren viel zu viele“, sagte HSG-Trainer Daniel Eblen, „das hatten wir in der zweiten Halbzeit besser im Griff.“

Im zweiten Abschnitt versuchte es Eblen mit Stefan Hanemann zwischen den Pfosten sowie mit den beiden Kreisläufern Simon Flockerzie und Sebastian Bösing. Ein kluger Schachzug. Bösing traf gleich zum 15:18 und erzwang einen Siebenmeter. Hanemann brachte mit seinen Paraden wieder Stabilität in die Deckung. Konstanz verkürzte Tor um Tor, ehe die jungen Gastgeber Nerven zeigten, als beim Stand von 20:21 der Ausgleich in der Luft lag. Sechs lange Minuten mussten die 1200 Zuschauer am Schänzle warten, ehe Tim Jud die HSG-Fans mit dem Tor zum 22:22 (46.) erlöste. Alles war wieder offen, der Aufsteiger zurück im Spiel.

Einmal noch lagen die Wölfe vorne, doch nachdem Gästespieler Patrick Schmidt disqualifiziert wurde, als er vor dem Siebenmeterpfiff Hanemann im Gesicht getroffen hatte, war das die Wende und der Auftakt zu wieder einmal hochspannenden Schlussminuten unter der Schänzlebrücke.

Nach Gregor Thomanns 28:26 (57.) glich Rimpar tatsächlich noch einmal aus, doch 71 Sekunden vor Schluss behielt Paul Kaletsch von der Siebenmeterlinie die Nerven und erzielte das 29:28. Die Zuschauer kamen aus dem Nägelkauem und Anfeuern nicht mehr heraus. Hanemann entschärfte 20 Sekunden vor Abpfiff einen Wurf mit dem Fuß, die Konstanzer gaben den Ball aber noch einmal aus der Hand. Die DJK kam jedoch nicht mehr zum Abschluss, sodass nach einer phantastischen zweiten Hälfte mit nur zehn Gegentoren der so wichtige 29:28-Erfolg feststand. „Ich bin richtig stolz auf meine Jungs, da waren ein paar schwierige Momente dabei“, sagte ein überglücklicher HSG-Trainer Daniel Eblen.

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (2), Thomann (4/2), Riedel (5), Flockerzie, Stocker (2), Oehler, Kaletsch (8/1), Gäßler (2), Jud (3), Berchtenbreiter (1), Bösing (2); DJK Rimpar Wölfe: Wieser, Brustmann (Tor); Kraus (1), Schmitt, Schömig (4), Böhm (1), Bötsch (1), Schäffer, Schmidt (3/1), Kaufmann (10), Siegler, Brielmeier (3), Herth (2), Sauer (3). – Z: 1200. – Bes. Vork.: Rot (51.) für Schmidt (Rimpar).