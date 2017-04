Frauenfußball Auswärtssieg für Hegauer FV im Kellerduell

Hegauer FV gewinnt beim FSV Hessen Wetzlar II mit 2:1. Ein Doppelpack von Luisa Radice entscheidet die Partie

Fußball, Regionalliga Frauen

FSV Hessen Wetzlar II

Hegauer FV

1:2 (1:0)

Die Erleichterung war den HFV-Spielerinnen nach dem Schlusspfiff im Stadion auf der Wetzlarer Lahninsel anzusehen. In einer intensiven aber spielerisch sehr zerfahrenen Partie hatten die Hegauerinnen den erhofften Dreier geholt, sodass die lange Rückreise aus Mittelhessen mit einem Stück neuer Zuversicht angegangen wurde.

Für beide Teams ging es um einiges. Vom Anpfiff weg war eine gewisse Verkrampfung im Spiel, es war ein schwaches Regionalligaspiel mit vielen Fehlpässen. Nach einer Phase des Abtastens gab es in der 12. Minute die erste aufregende Szene der Partie. FSV-Torhüterin Sarah Dübel holte vor dem eigenen Strafraum die heranstürmende Luisa Radice von den Beinen und kassierte dafür Gelb. Der folgende Freistoß aus 20 Metern wurde von Dübel gehalten. Die Gastgeberinnen suchten mit Distanzschüssen ihr Glück. Eine sehr gute Chance für den HFV hatte nach einer halben Stunde Carmen Hirt (31.). Nach einem Eckball landete der Ball im Strafraumgetümmel direkt vor ihr, doch sie jagte das Spielgerät ungehindert aus vier Metern über das Wetzlarer Tor.

Die HFV-Torhüterin Carina Walde war bei den Wetzlarer Schussversuchen ein sicherer Rückhalt. In der dritten Minute der Nachspielzeit des ersten Abschnitts war sie sich jedoch mit ihrer Mitspielerin Corinna Knisel bei einer Wetzlarer Flanke uneins. Knisel versuchte noch zu klären, dabei trudelte der Ball über die Linie ins eigene Tor. Schiedsrichterin Julia Boike pfiff danach direkt zur Pause.

Nach einigen deutlichen Worten in der Halbzeit war das Hegauer Team im zweiten Abschnitt besser im Spiel und schaffte postwendend den Ausgleich. Carmen Hirt setzte im Mittelfeld beherzt nach, erkämpfte sich den Ball und schickte Luisa Radice über die rechte Seite auf die Reise. Die HFV-Spielführerin setzte sich gegen zwei Abwehrspielerinnen im Laufduell durch und schob den Ball an Dübel vorbei ins Tor (47.). Beide Defensiven ließen wenig zu.

Der umjubelte Führungstreffer für den HFV fiel in der 73. Minute. Carmen Hirt brachte von der rechten Seitenlinie einen Freistoß auf den langen Pfosten, dort lauerte Luisa Radice und erzielte per Kopf das 1:2. Kurz darauf dezimierten sich die Gastgeberinnen durch eine Gelb-Rote Karte für Johanna Straube (75.) selbst. Wetzlar drängte auf den Ausgleich, die HFV-Elf wollte die Entscheidung. FSV-Torhüterin Dübel klärte mit einer ganz starken Parade gegen Lea Scharf (85.). Wetzlar kassierte in der Nachspielzeit eine weitere Ampelkarte und die Hegauerinnen brachten das Ergebnis mit großem Einsatz über die Zeit. „Die erste Halbzeit war unterirdisch. Die zweite war dann zwar kein fußballerischer Leckerbissen, aber wir haben die richtige Einstellung gezeigt und das Spiel noch gedreht“, sagte HFV-Coach Gino Radice. (roe)

Hegauer FV: Walde, Knisel, Hirt, Ronecker, Fischer (60. Becker), Hahn, Braun, Griß (78. Scharf), Fleig, Kaiser, Radice. – Tore: 1:0 (45.+3) Eigentor, 1:1 (47.) Radice, 1:2 (73.) Radice.