Leichtathletik Ausgezeichnete Leistungen der Talente vom Bodensee

Zum Ende der Freiluftsaison überzeugen die jungen Bezirksathleten in Kehl bei den Badischen Meisterschaften noch einmal.

Leichtathletik: Das zwölfjährige Talent Elias Keller vom TuS Gottmadingen wurde, nachdem er schon mehrere Bezirks- und Regionalmeistertitel sammeln konnte, noch mit dem Badischen Meistertitel ausgezeichnet. Keller startete toll in den Wettkampf der M12. Trotz Gegenwindes erzielte er auf der 75m-Strecke eine ausgezeichnete Zeit von 10,47 sec. So führte der Gottmadinger das Teilnehmerfeld von 14 Athleten an. Im Ballwerfen blieb Keller mit 37,50m im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mit neuer persönlichen Bestleistung im Hochsprung von 1,40 m holte sich Keller die Führung zurück. Nun musste er im Weitsprung noch einmal alles geben, um sich den Sieg zu holen. Sein Konkurrent Levin Stocklas legte im zweiten Versuch 4,29 m vor, doch Elias Keller konterte mit ausgezeichneten 4,85 m, was ihm mit persönlicher Bestleistung (1705 Punkte) den Meistertitel im Vierkampf einbrachte.

Für ein tolles Mannschaftsergebnis sorgten erneut die Mädchen vom LC Überlingen. Die U14 mit Clara Endres, Marisa Jurtz und Nadine Ckovric wurde mit 5381 Punkten Vizemeister bei den Badischen Bestenkämpfen im Vierkampf. Endres gewann in ihrer Altersklasse (W12) mit 1790 Punkten die Bronzemedaille. Sie konnte in allen vier Disziplinen neue persönliche Bestleistungen aufstellen: 75m (10,96s), Hochsprung (1,36m), Ball (34,50m), Weit (4,65m). Erst im Winter hat sie mit der Leichtathletik begonnen, umso höher sind ihre Leistungen einzuschätzen.

Auch Marisa Jurtz (1826 Punkte) und Nadine Ckovric (1765 Punkte), die beide in der Altersklasse W13 starten, trugen wichtige Punkte zum zweiten Platz bei. Jurtz absolvierte einen souveränen Wettkampf: Weit (4,61m), 75m (10,7s), Ball (36,5m) und Hoch (1,36m). Ckovric war durch eine Sommergrippe geschwächt und blieb unter ihren Möglichkeiten: Weit (4,63m), 75m (11,23s), Ball (29m) und Hoch (1,44m). Marisa Jurtz belegte Platz 14 und Nadine Ckovric den 19. Rang in einem starken Feld.

Amelie Arens (W13) vom TV Engen belegte im gleichen Wettkampf den zehnten Platz. Die fleißige und talentierte Athletin, die schon einige Normen für die Aufnahme in den F-Kader erreicht hat, freute sich nach dem Vierkampf über die neue Punktbestleistung von 1840 Punkten und die Top-Ten-Platzierung. In der letzten Disziplin, dem Hochsprung, musste sie mit Knieproblemen nach 1,32m aufgeben, sonst wäre ein noch besseres Ergebnis drin gewesen. „Beim Weitsprung war Amelie von allen Teilnehmerinnen die Beste mit 5,05 m. Die 75m lief sie in 10,46s, was die fünftbeste Zeit in diesem Wettkampf bedeutete. Beides sind Bestleistungen. Auch im Ballwurf konnte sie ihre eigene Bestleistung auf 32,50 m verbessern“, berichtete Vater und Trainer Achim Arians. „Ausschlaggebend für ein besseres Abschneiden wäre eine bessere Wurfleistung gewesen. Insgesamt war es ein toller Wettkampf.“

Die Mädchen des TV Konstanz mit Julia Schlien, Emilia Regenscheit und Mia Gottschlich erreichten in der Teamwertung den vierten Platz. Gottschlich stellte dabei gleich drei neue Bestleistungen auf. Im Weitsprung verbesserte sie sich auf 4,30m, im Sprint erreichte sie eine Zeit von 11,20s und im Ballwurf knackte sie mit 34,50 die 30-Meter-Marke deutlich. Mit 1676 (PB) belegte sie den elften Platz. Schlien (W13) wurde 17. und Regenscheit 24. Ihre Trainingskolleginnen Patricia Gandor und Julia Haake belegten die Plätze 25 und 27. (ber)