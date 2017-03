Aus im Titelrennen für den USC Konstanz

Der USC Konstanz verliert im letzten Heimspiel mit 2:3 gegen den TSG Blankenloch. Damit hat der USC keine Chance mehr auf die Meisterschaft in der Volleyball-Regionalliga.

Volleyball, Regionalliga

USC Konstanz

TSG Blankenloch

2:3

Im letzten Heimspiel der Saison wollten sich die Konstanzer Volleyballer gebührend von ihren Fans verabschieden und mit einem Sieg weiterhin im Meisterschaftskampf mitmischen. „Ersteres ist uns meiner Meinung nach trotz der knappen Niederlage gelungen“, meinte Spielertrainer Philipp Sigmund nach dem 2:3 (23:25; 25:19; 23:25; 25:17, 13:15). „Wir haben den Zuschauern mal wieder ein gutes Volleyballspiel mit viel Kampf und Herz gezeigt. Dass es nicht zum Sieg gereicht hat, ist schade.“

Bereits im ersten Satz entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau. Die Gäste kamen häufig über ihre Mittelangreifer zu einfachen Punkten, was die Konstanzer ihrerseits mit druckvollem Spiel im Aufschlag und über ihre Außenangreifer zu kontern versuchten. Mit dem besseren Ende für Blankenloch. Dank eines Eigenfehlers beim Spielstand von 23:24 konnten die Gäste diesen Satz für sich entscheiden. Im zweiten Satz agierten die Gastgeber dann deutlich konzentrierter und schlugen nun auch besser auf. Verdient ging deshalb der zweite Satz an den USC Konstanz. Auch der dritte Satz war hart umkämpft. Blankenloch erarbeitete sich zwar eine kleine Führung, brauchte aber mehrere Satzbälle, um diesen Satz für sich zu entscheiden. Der USC kam nun mit Wut im Bauch aus der Satzpause und setzte die Blankenlocher gehörig unter Druck. Folgerichtig gewannen die Konstanzer diesen Satz deutlich mit 25:17. Auch im Tiebreak schien dann alles nach Plan zu laufen. Die 13:8-Führung bedeutete den sicher geglaubten Sieg. „Was dann passiert ist, können wir uns einfach nicht erklären – das müssen wir unbedingt aufarbeiten“, sagte Sigmund direkt nach dem Spiel. Nach dieser Führung gelang den Konstanzern nämlich kein einziger Punkt mehr, was den Sieg für die Gäste aus Blankenloch bedeutete.

Konstanz ist nun punktgleich mit dem Zweitplatzierten aus Fellbach Dritter. Da Tabellenführer SG MADS Ostalb bei noch einem verbleibenden Spiel bereits zwei Punkte Vorsprung hat und sich die beiden Führenden im letzten Spiel noch duellieren, wird entweder Fellbach oder Ostalb in diesem Jahr Meister. „Unser Ziel war es, unter den Top Drei zu landen. Mit einem Sieg am letzten Spieltag in Karlsruhe ist das absolut möglich. Dass es nicht für die Meisterschaft reicht, haben wir uns selbst zuzuschreiben“, bewertet Spielertrainer Philipp Röhl die sportliche Lage. Von den letzten fünf Spielen konnte der USC Konstanz nur eines gewinnen. (pr)

USC Konstanz: Sigmund, Weber, Engelmann, Weisigk, Mundt, Hammer, Kuritz, Schlag, Hölzl, Rodler, Scheller, Röhl.