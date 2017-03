Aufwärtstrend des FC Rot-Weiß Salem gestoppt

Der Salemer Trainer Michael Krause bleibt auch nach der Niederlage in der Fußball-Landesliga bei der SG Dettingen-Dingelsdorf gelassen

Fußball, Landesliga: Auch wenn zwei der letzten drei Spiele verloren gingen, und das auch noch gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, bleibt der Trainer des FC RW Salem, Michael Krause, doch gelassen. „Wir sind noch dabei, daher ist nichts passiert!“, lautete Krauses Fazit nach dem 0:1 bei der SG Dettingen-Dingelsdorf. Der Aufwärtstrend ist zwar ins Stocken gekommen, aber dennoch sieht es gar nicht so schlecht aus bei den Salemern.

Der Saisonauftakt war, wie im Vorjahr, nicht gerade erfolgreich, doch Krause hatte nichts anderes erwartet, denn ein annähernd geregeltes Training war urlaubsbedingt erst ab September möglich. Im November stellte sich dann der Erfolg ein. Aus den letzten acht Spielen holte die Krause-Elf 16 Punkte, in den sieben Spielen der Rückrunde sicherten sich die Rot-Weißen genauso viele Zähler wie in der gesamten Hinrunde. Zwar steht der FC noch immer auf einem möglichen Abstiegsplatz, aber das rettende Ufer ist nahe. Zudem konnten die Salemer sich auf die Situation einstellen, wie Krause betont: „Es war jedem im Verein bewusst, dass es bis zum Schluss eng bleiben wird.“

Das Rezept des FC RW ist ein eher einfaches: tief stehen, zunächst das eigene Tor sichern und auf den Erfolg gelegentlicher Nadelstiche hoffen. Auch beim Spiel in Konstanz hielt man die „Null“ bis in die zweite Hälfte, und vor der Pause wäre mit einem weiten Ball, der sich auf die Latte des SG-Tores senkte, fast der Führungstreffer geglückt. Nicht unbedingt verdient, denn das Spiel überließen die Gäste den Gastgebern, aber im Abstiegskampf zählt eh nur das Ergebnis. Dann aber, nach dem Führungstreffer der SG, war es schwer für die Gäste, auf Offensive umzustellen. „Wir können gar nicht anders spielen. Wenn wir nicht so tief stehen, dann sehen wir eben nicht gut aus!“, weiß Krause, was in seinem Kader steckt und was ihm fehlt.

Es fällt auf, dass die Krause-Elf in den letzten Wochen entweder in Führung ging und – dank defensiver Ausrichtung – den Sieg über die Zeit bekam, oder eben in Rückstand geriet und verlor. Auf dem Kunstrasen in Konstanz waren die Gastgeber dann phasenweise näher am 2:0 als die Gäste am Ausgleich. Erst gegen Ende gab es zwei drei Szenen, in denen ein Salemer Tor möglich war. Insgesamt muss festgehalten werden, dass die Gäste viel zu selten die Initiative ergriffen. Trainer Krause nahm es gelassen, auch wenn er vor dem Gegentreffer einen Stellungsfehler erkannt hatte und daher das Tor des Tages als unnötig einordnete. Nach wie vor ist das Ziel greifbar nahe und es wird auch wieder Spiele geben, in denen die „Null steht“ und vorne ein Treffer gelingt.

Allerdings: Die Konkurrenz im Abstiegskampf schläft nicht, am Wochenende punktete nicht nur Dettingen-Dingelsdorf, sondern auch Markdorf, Schonach und Stockach. Daher prognostiziert Krause: „Wer sich hier zu früh in Sicherheit wiegt, der könnte eine Überraschung erleben.“