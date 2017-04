Handball Auftakt zum Qualifikations-Marathon für HSG Konstanz

Die A-Jugend der HSG Konstanz kämpft um den Verbleib in der Bundesliga. Start ist am Samstag beim Turnier in Schutterwald

Handball, Qualifikation A-Jugend Bundesliga: Es geht nahtlos weiter für die A-Jugend der HSG Konstanz nach einer guten Bundesliga-Saison und einer starken Rückrunde, die zu einem Spitzenplatz gereicht hätte. Nachdem die direkte Bundesliga-Qualifikation mit Platz acht dennoch knapp verpasst wurde und der Zweitliga-Nachwuchs bei mehreren Turnieren unterwegs war, beginnt am Samstag schon wieder der – unter Umständen – lange Qualifikations-Marathon zurück in die Beletage des deutschen Jugendhandballs. Es wäre im siebten Jahr des Bundesliga-Bestehens bereits die sechste Konstanzer Teilnahme.

Doch davor steht harte Arbeit. Trainer Thomas Zilm sieht nämlich gerade im engen Terminplan ein großes Problem. Nachdem sich die meisten bisherigen Säulen der erfolgreichen Mannschaft zu den Aktiven verabschiedet haben, musste er zusammen mit seinem Trainerkollegen Christian Korb innerhalb kürzester Zeit ein neues Team formen und nicht nur den aus der eigenen B-Jugend aufrückenden Jugend-Beachhandballnationaltorwart Moritz Ebert, der aber schon Erfahrung in der A-Jugend-Bundesliga besitzt, sondern auch die BWOL erprobten HSG-B-Jugendlichen Felix Fehrenbach (Rechtsaußen), Julian Küchler (Rückraum) sowie Niklas und Hendrik Duffner (Rückraum bzw. Kreis) in das Team einbauen. Dazu kamen die Neuzugänge Sven Köster (Torwart), die Rückraumspieler Hendrik Dahm und Hannes Schlegel (alle HSG Mimmenhausen/Mühlhofen), Lars Michelsberger (Rückraum, TV Pfullendorf), Niklas Mild (Rückraum, SG Köndringen-Teningen), Joel Schamberger (Kreis, HC DJK Konstanz) sowie Julian Kirschmann (Rechtsaußen, JSG Bodman/Stockach). Zusammen mit den verbliebenen A-Jugendlichen Patrick Volz, Jonas Hadlich, Joel Mauch, Johnny Polis, Moritz Dierberger und Jan-Nicolai Geistler bilden die Zugänge ein sehr junges 18-köpfiges Team, das noch zusammenwachsen muss.

„Durch die frühe Ansetzung der ersten Runde auf den 29. April gab es leider keine große Vorbereitung“, erzählt Thomas Zilm. „Für uns geht es nun darum, von Spiel zu Spiel und Woche für Woche zu wachsen, die bestehenden Strukturen zu ergänzen und die Neuen in unsere Abwehr- und Angriffsphilosophie zu integrieren.“ Die erste Hürde auf dem Weg zurück in die Bundesliga stellt dabei die über die beiden kommende Wochenenden verteilte südbadische Vor-Qualifikation dar. Neben dem TuS Schutterwald, der am ersten Turniertag am 29. April Heimrecht genießt und von Ex-Bundestrainer Martin Heuberger trainiert wird, muss sich die HSG Konstanz bei zweimal 25 Minuten Spielzeit gegen die eine Woche später beim zweiten Turniertag gastgebende SG Meißenheim/Nonnenweier sowie die SG Köndringen/Teningen und die SG Kappelwindeck/Steinbach durchsetzen. Der Sieger des Fünfer-Turniers sichert sich das Heimrecht für die erste Runde, bei deren Turnieren die ersten direkten Qualifikationsplätze vergeben werden. Die Zweit- bis Viertplatzierten müssen sich in Württemberg und Baden bei den weiteren Turnieren durchsetzen, während der Fünfte der südbadischen Rangliste bereits in der Vor-Qualifikation ausgeschieden ist.

„Es wird schwerer als die vergangenen Jahre“, vermutet Korb angesichts der starken Konkurrenz und der Unerfahrenheit seiner Mannschaft. „Aber wenn wir es schaffen, das Team in Gang zu bekommen, werden wir Schritt für Schritt ein klasse Team entwickeln.“ Ziel sei es, so B-Lizenzinhaber Thomas Zilm, das Team so gut wie möglich auf die nächste Runde vorzubereiten. „Aber natürlich wollen wir uns auch so schnell wie möglich qualifizieren, obwohl wir gerade zu Beginn noch nicht zu viel von den Jungs erwarten dürfen. Sie brauchen sicher etwas Zeit.“

Spielplan

Samstag, 29. April

12 Uhr: HSG – SG Kappelwindeck/St.

16.30 Uhr: HSG – Meißenheim/Nonn.

Samstag, 6. Mai

12 Uhr: HSG – TuS Schutterwald

15 Uhr: HSG – SG Köndringen/Ten.