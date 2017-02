Auftakt nach Maß für TG Hegau-Bodensee

Mit einer guten Leistung belegten die Turnerinnen der TG Hegau-Bodensee beim Verbandsliga-Saisonauftakt den zweiten Platz und sicherten sich damit gleich vier wertvolle Tabellenpunkte

Kunstturnen, Verbandsliga Frauen: Vor heimischem Publikum in der Singener Waldeckhalle starteten Ann-Kristin Geyer, Leonie Heuser, Loreen Kersting, Beatrice Suttrop, Julia Weh, Sophia Vetter und Anja Funke um ihre Trainerin Ulrike Dunand am Sprung hochmotiviert in diesen Wettkampf und entschieden dieses Gerät souverän für sich. Am Stufenbarren führten dann aber Unsicherheiten und ungewollte Abgänge vom Gerät zu schmerzlichen Punktabzügen. Am Schwebebalken zeigten die TG-Turnerinnen wieder volles Risiko. Ann-Kristin Geyer erhielt hier die Tageshöchstwertung und gewann mit ihrer Mannschaft auch die Gerätewertung. Am Boden boten die Hegau-Bodensee-Turnerinnen gute Übungen mit hohem akrobatischen Schwierigkeitsgrad, die vom Wertungsgericht wieder mit dem Gerätesieg belohnt wurden.

Damit belegten die Turnerinnen der TG Hegau-Bodensee mit 131,30 Punkten den zweiten Platz hinter der TG Breisgau mit 135,15 Punkten. Die Turnerinnen der WG Forchheim/Whyl platzierten sich mit 129,75 Punkten auf dem dritten Rang vor dem TV Brodersweier (124,05 Punkte). In der Gesamtwertung belegt das HBTG-Team nach dem ersten Wettkampftag den dritten Tabellenplatz hinter dem Heidelberger TV und der TG Breisgau und muss sich am Sonntag in Whyl gegen die Turnerinnen der SG Nussloch und des TV Ichenheim behaupten.