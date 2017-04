Reiten Auftakt auf der Dornermühle

Die Reiter starten am Wochenende auf der Dornermühle in Singen-Hausen beim Late-Entry-Turnier in die Freiluftsaison.

Reiten: Gleich im April wird den Pferdesportfreunden in der Region einiges geboten: an diesem Wochenende ein Turnier in Singen, dann die Internationale Vielseitigkeit in Radolfzell-Böhringen, danach ein internationales Springturnier in Sauldorf-Boll und zum Abschluss des Monats ein Turnier in Konstanz.

Los geht es am Samstag in Singen auf der Dornermühle, wo ein sogenanntes Late-Entry-Turnier ansteht. Eine relativ neue Turnierform, die immer beliebter wird. Gerade Berufsreitern bietet diese Turnierform höhere Flexibilität, ist doch eine Nennung bis eine Woche vor Turnierbeginn möglich, im Gegensatz zu den vier Wochen bei traditionellen Turnieren. Je nach Form der Pferde kann somit kurzfristig entschieden werden, welches beim Turnier vorgestellt wird. So kann im wahrsten Sinne des Wortes bei der entsprechenden Prüfung „das beste Pferd im Stall“ geritten werden. Für die anderen ambitionierten Reiter bietet sich zudem der Vorteil einer kurzfristig möglichen Turnierteilnahme. Für die Teilnehmer ist diese Flexibilität ein Pluspunkt, fordert aber das Organsationstalent des Veranstalters, da ja bis eine Woche vor dem Turnier nicht feststeht, wie viele Teilnehmer starten werden.

In Singen scheint es zu passen. Offensichtlich bleibt alles in einem guten Zeitrahmen mit ansprechenden und guten Starterzahlen. Den Samstag haben die Dressurreiter für sich. Sie dürfen in der Halle ihre Lektionen vorstellen. Hier geht es bis Klasse L. Eine Prüfung wird um 11.30 Uhr, die andere gegen 15.30 Uhr geritten. Deborah Bistritz vom gastgebenden Verein und Susann Konrad vom RC Bodenseereiter werden hier wohl die Messlatte für die anderen Reiter sehr hoch setzen.

Die Springreiter haben den Sonntag für sich und werden auf dem Sandplatz die Freiluftsaison einläuten. Bei ihnen geht es bis zu einem Springen der Klasse M, das am Sonntag gegen 16 Uhr das Ende des Turniers bilden wird. Großer Favorit ist hier Rossen Raytchev (Aach). Neben vielen anderen werden aber auch Claudia Vasall und nicht zuletzt Gastgeber Alexander Auer versuchen, ihm das Siegen so schwer wie möglich zu machen.

Dieses Turnier ist das erste von drei Turnieren, welches dieses Jahr auf der Dornermühle geritten wird. Ein ambitioniertes Programm, das sich der Reitverein in dieser Saison auferlegt hat.

Zeitplan

Samstag

9 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*

11.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L* – Tr.

14 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. A

15.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. L

Sonntag

8 Uhr: Springprüfung Kl. A**

9.45 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**

10.45 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L

12.15 Uhr: Springprüfung Kl. L

16 Uhr: Springprüfung Kl. M