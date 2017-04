Turnen Aufstieg als Krönung einer tollen Saison für die TG Hegau-Bodensee

Der Verbandsliga-Vizemeister TG Hegau-Bodensee schafft über den Umweg Relegation den Sprung in die Oberliga der Turnerinnen.

Turnen, Relegation zur Oberliga: Nach einer überragenden Saison und der Vizemeisterschaft in der Verbandsliga starteten die Kunstturnerinnen der TG Hegau-Bodensee in Wiesental in den Relegationswettkampf und schafften mit einer erneut guten Leistung den Sprung in die Oberliga.

Da die Bodensee-Mannschaft nichts zu verlieren hatte, gingen die Turnerinnen Ann-Kristin Geyer, Anja Funke, Beatrice Suttrop, Sophia Vetter, Julia Weh, Loreen Kersting und Leonie Heuser mit ihrer Trainerin Ulrike Dunand relativ entspannt in den Wettkampf. Doch zeigte sich bereits beim Einturnen, dass das Leistungsniveau der vom Abstieg bedrohten Oberligateams aus Walldorf und Hockenheim um einiges höher war und es ein harter Wettkampf werden würde.

Die TG-Turnerinnen ließen sich davon nicht beeindrucken. Sie vertrauten auf ihre bisherige gute Teamleistung und starteten mit gewohnt guten und sicheren Übungen am Balken in den Wettkampf. Mit nur 0,5 Punkten Rückstand auf die SG Walldorf-Astoria legten sie mit einem zweiten Platz in der Gerätewertung einen guten Start in den Wettkampf hin.

Am nächsten Gerät, dem Boden, schien dann die Anspannung bei den Turnerinnen vom Bodensee abzufallen, was sich mit einem kleinen Leistungsabfall bemerkbar machte. Dank ihrer Routine konnten sie dies jedoch durch die hochwertigen Elemente zum größten Teil kompensieren und ihren zweiten Platz vor der DJK Hockenheim behaupten. Das Formtief war nur vorübergehend, denn schon am Sprung entfachte die TG-Mannschaft ein wahres Feuerwerk in gewohnter Stärke. Mit drei sauber geturnten Tsukahara in gebückter und gestreckter Ausführung bewiesen sie Oberliganiveau und holten sich den Sieg an diesem Gerät.

Auf diesen Erfolg folgte mit dem Barren als letztem Gerät die größte Hürde des Tages. Denn dieser hatte für die Bodenseemannschaft im Ligaverlauf immer wieder ein großes Hindernis dargestellt. Doch wie bereits beim Ligafinale in Kehl vor zwei Wochen turnten alle sicher, trauten sich an neue Elemente und belegten auch an diesem Gerät überraschend den zweiten Platz in der Gerätewertung hinter Walldorf.

Mit dieser wiederholt guten Team-Leistung belegten die Turnerinnen der TG Hegau-Bodensee mit 131,95 Punkten verdient den zweiten Tabellenplatz hinter der SG Walldorf-Astoria, die 135,35 Punkte erturnte. Damit haben sich beide Mannschaften einen Startplatz in der Oberligasaison 2018 gesichert. Den Klassenerhalt in der Oberliga nicht geschafft hat die DJK Hockenheim, die im kommenden Jahr zusammen mit dem TV Heidelberg in der Verbandsliga starten wird.