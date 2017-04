Fußball Aufschwung beim Türkischen SV Konstanz

Nach sechs Punkten aus zwei Spielen blickt Trainer Önder Demirekin beim TSV Konstanz wieder optimistisch in die Zukunft

Fußball, Bezirksliga: Noch vor einigen Wochen musste Önder Demirekin, Trainer des Türkischen SV Konstanz, nach einigen miserablen Partien an der Moral der eigenen Mannschaft zweifeln. Nun konnte seine Elf mit überzeugenden Darbietungen in den zurückliegenden beiden Spielen sechs Punkte einfahren. Demirekin ist angesichts der Leistungssteigerung erleichtert. „Wir haben uns endlich wieder stabilisiert“, sagt der TSV-Coach. „Die Spieler haben verstanden, dass sie, wenn sie nicht wirklich fit sind, einfach taktisch cleverer spielen müssen.“

Zu erkennen war das auch beim knappen, aber letztlich ungefährdeten 2:1-Sieg über die SG Reichenau/Reichenau-Waldsiedlung. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit 3:0 oder 4:0 führen können“, macht Demirekin die Chancenverwertung als einziges Manko seiner Mannschaft aus. „Nach dem 2:0 nach der Halbzeitpause war die Partie eigentlich schon gegessen. Reichenau ist zwar in der Defensive stark, offensiv kommt hingegen nicht wirklich viel“, fährt der Trainer fort.

Für Demirekin ist der neue Aufschwung beim TSV vor allem das Resultat intensiver Arbeit mit der Mannschaft. Dem Trainer ist bewusst, welche Kniffe bei seinen Spielern ziehen. „Ich weiß, wo ich die Jungs packen muss: Wenn ich an die Ehre und ans Herz appelliere, ist das ein Hebel, der bei ihnen funktioniert“, stellt er klar. „Deshalb durften wir uns gegen den Aufsteiger von der Reichenau auch nicht blamieren. Wir wollten nicht länger die Versager und das Stadtgespräch sein.“

Neben den emotionalen drehte der Coach aber auch an den taktischen Stellschrauben, um sein Team wieder in die Spur zu bringen. „Wenn wir frühzeitig ein Tor kassieren, ist das für die Moral der Mannschaft schlecht. Deshalb passe ich auf, dass wir zurzeit erst einmal defensiv sicher stehen, offensiv treffen wir bei unserer Angriffsreihe dann eh“, erklärt Demirekin selbstbewusst. Dass ihm mit Francesco Bongiovanni dabei wieder ein echter Spitzenmann zur Verfügung steht, der auf der Reichenau auch prompt beide Tore erzielte, tut dabei sein Übriges. „Er ist ein echter Leader, motiviert die Mannschaft und treibt sie an“, schwärmt der TSV-Coach von Bongiovanni. „Als er die schlechten Spiele der letzten Wochen von der Seitenlinie verfolgen musste, hat er regelrecht darauf gebrannt, wieder spielen zu dürfen.“

In der Defensive sind für Demirekin mit Yannick Scholz und Pascal Egbo ebenfalls wieder wichtige Akteure an Bord. Auch dadurch kehrt die Leichtigkeit wieder an den Konstanzer Oberlohn zurück. „Ich merke im Training, wie viel lockerer die Mannschaft ist“, betont der Trainer. „Das Selbstvertrauen ist wieder da, die Jungs merken, dass sie es immer noch drauf haben.“ So rücken auch mittelfristige Ziele wieder in den Fokus. „Wir wollen eigentlich eine Liga höher spielen und werden dieses Ziel in der nächsten Saison auch in Angriff nehmen“, verrät Demirekin.