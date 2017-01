vor 58 Minuten SK SC Pfullendorf Aufgalopp beim SC Pfullendorf

Der SC Pfullendorf hat die Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde in der Verbandsliga Südbaden aufgenommen. Mit einer lockeren Trainingseinheit startete die Elf von Trainer Marco Konrad in der Pfullendorfer Stadthalle in die Mission Klassenerhalt in Südbadens höchster Spielklasse. Ernst wird es für die Linzgauer wieder am 25. Februar (14.30 Uhr) beim FC 08 Villingen

