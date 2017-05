Tennis Auf den Tennisplätzen ist Spannung garantiert

Auftakt zu spektakulärer Tennis-Saison. Es werden deutsche Tennis-Asse in Radolfzell erwartet.

Tennis: Zwar lag auf einigen Tennis-Plätzen der Region Schwarzwald-Bodensee vor kurzem noch Schnee, dennoch haben die ersten Spielklassen wie etwa die Regionalligen ihren Spielbetrieb aufgenommen. Und nun, Anfang Mai, nimmt die Tennissaison 2017 so richtig Fahrt auf.

In den höheren Spielklassen ist nicht unbedingt überraschend der TC Radolfzell stark vertreten, doch bei den Männern ist es in dieser Runde der Badenliga-Aufsteiger TC Markdorf, der als höchstklassiger Club in die Saison geht. Für die TCM-Herren, eine deutsch-schweizerische Tennisvereinigung, geht es erst am 1. Juli richtig los, am 23. Juli ist die kurze Spielzeit schon wieder beendet. Derby-Atmosphäre kommt allenfalls beim ersten Heimspiel der Saison auf, wenn der TC BW Villingen zu Gast am Gehrenberg ist. Der Aufsteiger, der im Vorjahr eigentlich eher den frühzeitigen Klassenerhalt als den Aufstieg als Zielsetzung hatte, hat einen eigenartigen Spielplan vor der Brust. Die Saison beginnt mit vier Auswärtsspielen, die restlichen drei Saisonspiele finden dann auf der eigenen Anlage statt. „Ich weiß nicht, wer so einen Spielplan macht!“, wundert sich auch TCM-Trainer Jens Goldmann, hofft aber bei den möglicherweise entscheidenden Heimspielen auf reichlich Zuschauer, da ab Mitte Juli viele Spielklassen ihre Runde schon beendet haben. Im Wesentlichen setzt er auf das Team des Vorjahres, ergänzt durch das 17-jährige Talent Henry von der Schulenburg.

Schon jetzt am Wochenende beginnen die Oberligen ihre Matches. Bei dem Damen vertreten neben der Reserve des TC Radolfzell der TC Nicolai Konstanz die Region Bodensee, bei den Herren strebt der TC Überlingen eine Runde ohne Abstiegssorgen an, und auch beim Aufsteiger TC Radolfzell peilt man lediglich den Klassenerhalt an. Der Radolfzeller Aufstieg im Vorjahr war alles andere als geplant, und da man sich beim TC Radolfzell auf das Damen-Bundesliga-Team fokussiert, gibt es auch auf der Mettnau keine spektakulären Verpflichtungen, das Team des Vorjahres mit Pavel Snobel an der Spitze soll es auch eine Klasse höher richten.

Auf Spieler aus der eigenen Jugend oder aus der näheren Umgebung setzt in Zukunft der TC Überlingen. Erfahrene Leistungsträger wie Marco Jäger, seit 20 Jahren beim TCÜ, Daniel Sappok, Enzo Brox und Fabian Brugger sollen mit dazu beitragen, dass man mit dem Abstieg möglichst nichts zu tun hat. In der Oberliga kommt es am letzten Spieltag, am 16. Juli, zum direkten Duell des TC Überlingen mit dem TC Radolfzell.

Gleich zum Saisonauftakt der Damen-Tennis-Bundesliga kommen zwei hochkarätig besetzte Teams auf die Mettnau. In einer Woche beginnt hier die Runde mit einem Gastspiel des aktuellen deutschen Meisters, dem Eckert Tennis Team Regensburg. Ob die Nummer 1 des deutschen Meisters, Angelique Kerber, an die Stätte ihrer beiden ersten deutschen Meistertitel zurückkehrt, erscheint fraglich, relativ sicher dürfte hingegen ein Einsatz von Julia Görges sein, die zuletzt im Fed-Cup glänzen konnte. Und auch ein Einsatz von Tatjana Maria an ihrer früheren Wirkungsstätte ist durchaus möglich. Zwei Tage später dann kommt es zu einem badischen Derby auf der Mettnau, wenn der TC Karlsruhe Rüppurr antritt. Fest im Team von Coach Markus Schur verankert ist Laura Siegemund, die in Stuttgart gerade erst Angelique Kerber und Maria Sharapowa die Show stahl und nun einen Porsche ihr eigen nennt.

Die Tennissaison in der Region Bodensee beginnt also spektakulär und verspricht reichlich Spannung.