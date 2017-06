Kunstrad Auf Medaillenjagd in Nordrhein-Westfalen

Am Samstag und Sonntag sind etliche Starter aus dem Hegau-Bodenseegebiet bei der Schüler-DM in Augustdorf am Start.

Kunstrad: Am Wochenende werden die Deutschen Schülermeisterschaften im Kunstrad, Einrad, Radball und Radpolo in Augustdorf in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Rund 400 Hallenradsportler aus ganz Deutschland im Alter bis 14 Jahre haben sich qualifiziert. Einen Anfahrtsweg von rund 600 Kilometer vor sich haben aus dem Hegau-Bodenseegebiet zehn Kunst-/Einradmannschaften des RMSV Aach, Lucia Temme (RMSV Orsingen), Ceyda Altug und Nadine Kurz (Friedrichshafen) im 1er Kunstrad der Schülerinnen sowie ein Einrad-Quartett des RV Klengen.

Die erste Entscheidung aus Aacher Sicht steigt gleich am Samstagmorgen im 4er Kunstrad der offenen Klasse. Waren es in den vergangenen Jahren höchsten fünf Mannschaften, so kämpfen in diesem Jahr gleich zehn Quartette um den Titel. Während Aach 2 im Mittelfeld platziert ist, hat Aach 1 mit 122,30 Punkten die höchste Schwierigkeit eingereicht. Die nächste Entscheidung steht am frühen Nachmittag im 4er Einrad der offenen Klasse an. Mit Aach 1 und Aach 2 hat der RMSV im Kampf um den Titel gleich zwei heiße Eisen im Feuer.

19 Mannschaften umfasst das Starterfeld im 4er Kunstrad der Schülerinnen. Aach ist hier im zweiten Block am Start, muss jedoch mit Ersatzfahrerin antreten, sodass die mögliche Medaille vermutlich außer Reichweite liegt. Die letzten beiden Starter gehen am Samstagabend im 6er Kunstrad auf die Fläche. Aach 2 hat hier die geringste Schwierigkeit eingereicht, während Aach 1 die schwierigsten Übungen absolvieren muss.

Am Sonntag stehen die Entscheidungen im 1er Kunstrad der Schülerinnen, 6er Einrad und 4er Einrad Schülerinnen auf dem Programm. 15 Mädchen kämpfen um Gold, Silber und Bronze. Lucia Temme (Orsingen) ist bei ihrer ersten DM-Teilnahme als fünfte Sportlerin dran. Um die Medaillen wird sie noch nicht mitfahren können, aber vielleicht kann sie mit ihrer sicheren Fahrweise einige Plätze gut machen.

Medaillenchancen hat dagegen Aach 1 im 6er Einrad. Zusammen mit Mörfelden und Antrup-Wechte kämpfen sie um den Titel. Dahinter lauern Aach 2 und Waldbüttelbrunn auf eine Medaille. Die nächste Chance auf Edelmetall gibt es für Aach im 4er Einrad der Schülerinnen. 14 Quartette treten an. Von der aufgestellten Punktzahl haben Aach, Oberesslingen und Varnhalt die besten Aussichten.

„Wir sind in diesem Jahr in einigen Disziplinen von den aufgestellten Punkten vorne dabei, aber damit ist noch nichts gewonnen. Ein großer Patzer, und aus ist der Traum. Nur mit einem fehlerfreien Vortrag kann eine DM-Medaille gewonnen werden“, sagt Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Für alle Aacher heißt es wie immer: Fehlerfrei durchkommen, die Jüngeren sollen Erfahrung für zukünftige Auftritte sammeln, den Rest regelt die Konkurrenz, und dann schauen wir, was dabei rauskommt.“ (ws)