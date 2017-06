Fußball Auch die Reserve des SC Pfullendorf hat es erwischt

Was wäre wenn (9): Fünf Teams steigen definitiv aus der Bezirksliga Bodensee ab. Am Mittwoch beginnen die Relegationsspiele.

Fußball: Die Punktspiele sind vorbei, noch gibt es etliche Clubs, die darauf hoffen, in der Relegation den Aufstieg zu schaffen oder dem drohenden Abstieg von der Schippe zu springen. Andere, teils schmerzhafte Entscheidungen sind schon zementiert. Schon lange erwartet, für die Betroffenen nicht minder schmerzhaft, war der Abstieg des SC Pfullendorf aus der Verbandsliga Südbaden. Jubel herrschte dafür auf der Mettnau und unter dem Hohentwiel, denn nach dem Direktaufstieg des FC Radolfzell in die Verbandsliga folgte der Relegationserfolg des FC Singen, sodass nun zusammen mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen ein Bodensee-Trio auf höchster südbadischer Bühne aufspielt. Abhängig davon, ob der Freiburger FC noch in die Oberliga aufsteigt, besteht die Verbandsliga künftig aus 17 oder 18 Mannschaften.

Zu den treuesten Daumendrückern des FC Singen zählte in den vergangenen Wochen sicherlich der FC Rot-Weiß Salem, der nunmehr seinen Platz in der Landesliga Staffel 3 behält. Der VfR Stockach und der Hegauer FV mussten sich schon nach dem letzten Punktspiel aus dieser Klasse verabschieden. Mit dem Aufstieg des Bezirksligameisters FC Hilzingen steht nun fest, dass die wieder zur 16er-Größe geschrumpfte Landesliga wenigstens zur Hälfte aus Bodenseevereinen besteht, ein Relegationsaufstieg des Bezirksliga-Vizemeisters FC Überlingen gegen den FC Königsfeld würde für Überzahl sorgen.

Ob der FC Überlingen seine ehrgeizigen Ziele erreicht oder nicht – auf den Abstieg aus der Bezirksliga Bodensee hat dies so wenig Einfluss wie die Rettung des FC Rot-Weiß Salem. Fünf Mannschaften steigen ab in die Kreisliga A, was das Drama beim SC Pfullendorf vervollständigt. Am letzten Spieltag erwischte es auch noch die zweite Mannschaft zum Doppel-Crash. Weitere Bezirksliga-Absteiger sind FC Kluftern, FSG Zizenhausen/Hi./Ho., TuS Immenstaad und SV Aach-Eigeltingen.

Aus den Staffeln 1 bis 3 der Kreisliga A steigen FC Anadolu Radolfzell, BSV Nordstern Radolfzell und FC Uhldingen direkt in die Bezirksliga auf. Einen weiteren Aufstiegsplatz spielen CFE Indep. Singen, FC Bodman-Ludwigshafen und SG Illmensee/Heiligenberg aus. Komplizierter wird es beim Abstieg aus der Kreisliga A, die theoretisch sieben Absteiger stellt. Somit retten sich auf jeden Fall zwei der drei Drittletzten (FC Singen II, SG Stahringen-Espasingen, SV Meßkirch). Da die vergangenen Jahre gezeigt haben, dass bis zum Bezirkstag noch unangenehme Überraschungen in Form von Mannschaftsrückziehungen, nicht mehr gemeldeten Teams und sonstigen Verzwickungen möglich sind, spielt man auch die restlichen Plätze aus. Somit gibt es eine Runde der Vorletzten (Gli Azzurri Radolfzell, SG B.K.B./Gallmannsweil, FC Zoznegg-Winterspüren) und sogar der Letzten (BC Konstanz-Egg, FC Hilzingen II, FC Beuren-Weildorf). Ob sich aus diesen Runden jemand den Klassenerhalt sichern kann, bleibt offen.

Aus den Staffeln 1 bis 5 der Kreisliga B steigen SV Bohlingen, SV Hausen a.d.A., SV Markelfingen, SC Markdorf II und VfR Sauldorf in die Kreisliga A auf. Den Relegationsplatz spielen SV Riedheim, SV Orsingen-Nenzingen II, SV Litzelstetten, Bodensee Türkgücü Markdorf und FC Bonndorf aus. Eigentlich hätte sich der FC Kluftern II auch qualifiziert, schied aber wegen des Abstiegs der ersten Mannschaft in die Kreisliga A aus und BTG Markdorf rückte nach. Eigentlich müssten die Kreisligen B auch bis zu sechs Absteiger melden. SV Worblingen II und SC RW Singen wurden vor und während der Saison abgemeldet, SC Göggingen II verzichtet auf die Relegation, SG Dettingen-Dingelsdorf III wurde nicht mehr gemeldet und FC Öhningen-Gaienhofen III verzichtet auf den Platz in der Kreisliga B. Somit steigt lediglich eine Mannschaft ab und diesen Platz spielen Hegauer FV II, SV Allensbach II und RSV Hagnau aus.

Aus der Kreisliga C steigen die vier Staffelsieger SpVgg Konstanz-Allmannsdorf, FSV Phönix Gottmadingen und SG Heudorf/Honstetten II auf. SG Herdwangen/Großschönach III hat hingegen kein Aufstiegsrecht, die Zweite spielt bereits in der Kreisliga B, sodass der Zweitplatzierte FC Uhldingen II aufsteigt. Für die Aufstiegsrunde haben sich FC Radolfzell II, SV Volkertshausen II und SG B.K.B./Gallmannsweil II qualifiziert – Staffel 4 stellt keinen Teilnehmer. Die SG B.K.B./Gallmannsweil II steigt nur auf, wenn die erste Mannschaft in der Kreisliga A bleibt.