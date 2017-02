Antonio Bonelli erwartet eine "deutliche Reaktion" von seinen Untersee Volleys

Die Radolfzeller Untersee Volleys empfangen das Schlusslicht der 3. Liga aus Sinzig. Der TSV Mimmenhausen ist zu Gast beim Tabellenführer SSC Karlsruhe

Volleyball, 3. Liga:Untersee Volleys Radolfzell – LAFSinzig (Samstag, 19 Uhr, Unterseehalle). – Am Samstagabend kommt das Tabellenschlusslicht der 3. Liga Süd, der LAF Sinzig, in die Radolfzeller Unterseehalle. Mit einem Sieg können sich die Untersee Volleys den vorzeitigen Klassenerhalt sichern.

Inmitten der Fasnacht kommt es zu einem für beide Mannschaften eminent wichtigen Spiel. Für Sinzig ist es quasi die letzte Chance, die Liga zu halten. Und auch für Radolfzell wären die drei Punkte vorentscheidend, denn damit wären der mathematisch sichere Klassenerhalt geschafft und das Saisonziel frühzeitig erreicht.

Der Gast aus Sinzig konnte sich für die letzten anstehenden Aufgaben personell verstärken und möchte sich für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren. Im Gegensatz dazu müssen die Untersee Volleys auf einige Spieler verzichten. „Wir konnten uns diese Woche wegen der Fasnacht nicht optimal vorbereiten, sind aber zuversichtlich, die Punkte am See zu behalten. Ich erwarte von der Mannschaft nach dem letzten Spiel eine deutliche Reaktion“, so Trainer Antonio Bonelli, der sich eine volle Halle und eine kräftige Unterstützung durch die Fans wünscht. In einem Livestream ist das Spiel unter www.sportdeutschland.tv deutschlandweit zu sehen. (ab)

SSC Karlsruhe – TSV Mimmenhausen (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium). – Christian Pampel, 212-facher Ex-Nationalspieler und seit dieser Saison Spielertrainer beim TSV Mimmenhausen, hat seine eigene Skala für das Glück. „Wenn wir drei Punkte gewinnen, bin ich überglücklich. Gewinnen wir zwei Punkte, bin ich glücklich“, sagt Pampel launig über das anstehende Spiel gegen Karlsruhe. Der Aufstiegsaspirant SSC Karlsruhe könnte mit einem Drei-Punkte-Sieg die Meisterschaft vorzeitig entscheiden und sich den Aufstieg in die 2. Bundesliga sichern.

Der Tabellenstand spielt für Pampel bei der Beurteilung des kommenden Gegners gar nicht mal die entscheidende Rolle. „Ich habe schon alles erlebt: Niederlagen als Favorit, Siege als Underdog. Man muss um jeden Punkt kämpfen, kein Gegner wird Punkte leichtsinnig hergeben“, so Pampel über die Chancen seines Teams. Der TSV Mimmenhausen reist auf alle Fälle in Bestbesetzung nach Karlsruhe. Aber auch der Tabellenprimus kann seine Stammmannschaft aufbieten. Beste Voraussetzungen für ein spannendes enges Spiel.

„Ob wir am Ende der Runde Erster oder Zweiter sind, ist egal. Wenn man das Beste aus sich herausholt und verliert, dann ist das okay. Noch schöner ist es natürlich, den Gegner unter Druck zu setzen und die eigenen Angriffe durchzubringen“, sagt Pampel. Was seine Analyse des Gegners ergab, mochte er dann doch nicht im Detail verraten. Nur soviel: „Es wird schwierig.“ (tav)