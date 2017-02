Anna-Lena-Forster: "Eine Goldmedaille wäre schon mal schön gewesen"

Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster aus Radolfzell-Stahringen spricht über ihr Abschneiden bei der gerade beendeten Weltmeisterschaft und blickt schon voraus auf die Paralympics im kommenden Jahr im südkoreanischen Pyeongchang.

Anna-Lena Forster, Sie haben in dieser Woche bei den paralympischen Ski-Weltmeisterschaften zwei Medaillen in fünf Rennen gewonnen, Silber im Slalom und Bronze in der Super-Kombination. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Abschneiden im italienischen Tarvisio?

Ich hatte mir schon ein bisschen mehr erhofft. Es ist nicht so, dass ich mich nicht über Silber freuen würde, aber gerade im Slalom war es recht eng. Mir hat nur eine halbe Sekunde zum Sieg gefehlt. Eine Goldmedaille wäre schon mal schön gewesen. Im Riesenslalom war ich im Weltcup in dieser Saison immer auf dem Podest, daher kam es etwas überraschend, dass es gerade bei der WM nicht mit einem Platz unter den ersten Drei geklappt hat.

War die Weltmeisterschaft in diesem Jahr ohne Paralympics Ihr Saisonhöhepunkt?

Absolut, und es gab durchaus auch Positives. Es war schon cool, dass ich recht früh in der Kombination eine Medaille holen konnte, so konnte ich lockerer in die anderen Rennen gehen. Sehr schön ist auch, dass ich zum ersten Mal mehr als eine Medaille bei einer WM gewonnen habe, daher ist das schon ein Fortschritt.

Wie geht es jetzt sportlich weiter in diesem Winter?

Wir fliegen noch nach Japan und Südkorea im März. Dort finden Weltcups statt und ein Testevent für die Paralympics, der gleichzeitig das Weltcupfinale ist. Dort fahren wir alle Disziplinen, sodass wir uns besser auf 2018 einstellen können. Das ist nichts Alltägliches und wird auf jeden Fall spannend und interessant. Ich war noch nie in Japan und Südkorea und bin gespannt, wie es dort ist.

Und der Sommer gehört dann wieder ganz dem Studium?

Klar, muss ich einiges nachholen von diesem Wintersemester, da heißt es ordentlich ranklotzen. Die Paralympics stehen aber schon auch im Fokus. Wir werden viel Konditionstraining im Sommer machen und auf die Gletscher gehen.

Zur Person

Anna-Lena Forster aus Stahringen gewann in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup im Monoski. Im Slalom, im Super-G und in der Abfahrt entschied die für den BRSV Radolfzell startende Paralympics-Athletin die Disziplinen-Wertung für sich. Die 21-jährige dreifache Paralympics-Medaillengewinnerin studiert Psychologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. In dieser Woche gewann Forster bei der Weltmeisterschaft im italienischen Tarvisio Bronze in der Super-Kombination und Silber im Slalom. (fei)