Badminton Andreas Bühler und Timo Wernet schaffen Titelverteidigung

Die Lokalmatadore vom TV Zizenhausen gewinnen erneut die Doppel-Konkurrenz der A-Klasse beim Internationalen Bodensee-Badmintonturnier in Stockach

Badminton: Bei der 35. Auflage des Turniers des TV Zizenhausen in der Stockacher Jahnhalle waren Top-Spieler aus Baden-Württemberg und Bayern, aus der Schweiz, Österreich und zum ersten Mal auch aus Frankreich vertreten. Die Spieler aus Baden-Württemberg konnten nach der Mannschaftsrunde noch Punkte für die aktuelle Landes-Rangliste ergattern, da es ein offizielles Wertungsturnier des Verbandes war.

Da in der Herrenkonkurrenz der A-Klasse der Titelverteidiger Philipp Discher (VfB Friedrichshafen) nicht im Einzel an den Start ging, konnte Lokalmatador Andreas Bühler an Nummer 1 gesetzt ins Turnier starten. Doch Bühler traf im Viertelfinale auf den bärenstark aufspielenden Simon Kramer (SG Schorndorf) und musste sich dem Regionalliga-Spieler am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Kramers Gegner im Halbfinale, Rene Nichterwitz (UBSC Wolfurt), hatte dieses mit einem Sieg über Simon Discher (BC Offenburg) erreicht. Im zweiten Halbfinale stand Robin Kappler (SV Fellbach), welcher im Achtelfinale nur mit viel Glück gegen den Zizenhauser Timo Wernet (21:13/20:22/21:19) gewinnen konnte und dann Tim Armbrüster (BC Offenburg) schlug. Kapplers Gegner: Fabian Schlenga vom BSV Eggenstein-Leopoldshafen. In beiden Halbfinals zeigten sowohl Simon Kramer als auch Fabian Schlenga eine starke Leistung und setzten sich jeweils in zwei Sätzen durch. Im Finale sicherte sich der erfahrenere Kramer mit 21:18/21:17 den Titel.

Heimvorteil genutzt

Im stark besetzten Herrendoppel gingen die Lokalmatadore Timo Wernet und Andreas Bühler vom ausrichtenden TV Zizenhausen als Titelverteidiger an den Start. Sie setzten sich mit einem 21:14/21:19-Sieg gegen Ralph Ortinau/Julian Kramer (TuS Metzingen/TSG Tübingen) im Viertelfinale durch. Im Halbfinale waren Yannik Haag/Simon Kramer (TV Dieburg-Großzimmern/SG Schorndorf) ihre Gegner. Bühler/Wernet zeigten gegen das Regionalliga-Doppel ein tadelloses Spiel und zogen mit 21:8 und 21:16 verdient ins Finale ein. Im anderen Halbfinale setzten sich die Brüder Johannes und Philipp Discher gegen die stark aufspielenden Nordbadener Marcus Bayer/Fabian Schlenga durch. Im Endspiel musste nach zwei ausgeglichenen Sätzen der dritte entscheiden. Hier zeigten die Zizenhauser die sichereren Ballwechsel und feierten mit dem 21:16-Sieg die Titelverteidigung.

In den Damenkonkurrenzen zog im Einzel die Regionalliga-Spielerin Michelle Espert (TuS Metzingen) mit einem 21:19- und 21:13-Sieg gegen die Zizenhauser Top-Spielerin Jenny Frahm ins Halbfinale ein. Dort gewann sie gegen die ungesetzte Kathrin Becker (TB Emmendingen) mit 21:18/19:21/21:17. Im zweiten Halbfinale unterlag Katja Vogel (TB Emmendingen) der Metzingerin Melina Wild (TuS Metzingen). Das ausgeglichene Finale entschied am Ende Michelle Espert knapp für sich.

Im Damendoppel erreichte mit einer starken Leistung das Zizenhauser Verbandsliga-Doppel Silke Fuchs und Beate Dietz das Halbfinale und traf dort auf das Top-Doppel des Gastgebers, Jenny und Daniela Frahm. In einem spannenden Spiel hatten dann überraschend Fuchs/Dietz die Nase vorn und zogen somit ins Finale ein. Dort setzten sich Thèrése Grisweg/Naomi Blackall (Volants des trois Frotières/TV Bad Säckingen) im Entscheidungssatz durch.

In der Mixed Disziplin unterlag im Viertelfinale die Zizenhauserin Daniela Frahm mit ihrem Partner Marcus Bayer (BSV Eggenstein-Leopoldshafen) dem französischen Paar Thèrése Grisweg/Loic Mittelheisser (Volants des trois Frotières) knapp mit 21:15/17:21/21:12. Ungefährdet zogen danach Grisweg/Mittelheisser gegen Jana Mösle/Simon Discher (TSV Altshausen/BC Offenburg) mit 21:11/21:8 ins Finale ein. Das zweite Halbfinale erreichten Sashina Vignaes/Philipp Discher (ASPTT Strasbourg/VfB Friedrichshafen) gegen die Österreicher Anna Hagspiel/Rene Nichterwitz (Raiffeisen UBSC Wolfurt). Ihre Gegner Kathrin Becker/Kevin Beyersdorffer (TB Emmendingen) erkämpften das Halbfinale mit einem knappen 21:12/20:22/21:19-Sieg gegen Simone Möhrle/Daniel Vonmetz.

Diesem harten Spiel mussten sie Tribut zollen und somit zogen Vignaes/Discher mit 21:12/21:16 ins Finale ein. In diesem hochklassigen, von schnellen und harten Ballwechseln geprägten Spiel, hatten Vignaes und Discher im ersten Satz in der Verlängerung mit 24:22 denkbar knapp das bessere Ende für sich. Auch der zweite Durchgang war sehr ausgeglichen, doch am Ende setzte sich das deutsch-französische Doppel Sashina Vignaes und Philipp Discher durch.

Helmut Jäger gewinnt B-Konkurrenz

In den Konkurrenzen der B-Klasse gab es viele neue Teilnehmer, die zum ersten Mal in Stockach an den Start gingen. Im Herreneinzel setzte sich der Zizenhauser Helmut Jäger im Finale gegen Marco Micheberger (TSV Altshausen) durch und konnte somit den Titel gewinnen. Im Damendoppel unterlag das Zizenhauser Doppel Eva Wiese/Rebecca Menzel denkbar knapp im Finale gegen Nicole Steidinger/Julia Schellig (TSG Tübingen/TuS Metzingen). (ob)