Handball Ambitionierter Gegner für HSG Konstanz II

Die HSG Konstanz II benötigt gegen den Oberliga-Tabellendritten aus Herrenberg dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg

Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – H2Ku Herrenberg (Samstag, 17 Uhr, Schänzlehalle). – Fünf Spieltage vor Saisonende in der Baden-Württemberg-Oberliga bekommt es die HSG Konstanz II am Samstag mit dem Spitzenteam und Aufstiegsaspiranten aus Herrenberg zu tun. Momentan liegt der Gast aus dem Landkreis Böblingen als Tabellendritter zwar vier Punkte hinter dem Zweiten aus Neuhausen, hat die eigenen Aufstiegsambitionen aber noch nicht begraben, erwartet die SG doch am letzten Spieltag den TSV Neuhausen in eigener Halle. Der letztjährige Drittliga-Absteiger darf sich auf jeden Fall keine weiteren Niederlagen leisten und wird deshalb sicher nichts unversucht lassen, die Punkte vom Bodensee mitzunehmen.

Genau dieses Vorhaben wird das Perspektivteam nach dem letzten guten Auftritt in Heidelsheim/ Helmsheim aber zu verhindern suchen. Auch die Konstanzer benötigen die Punkte dringend im Kampf um den Klassenerhalt. Ein einziger Punkt trennt die Mannschaft der Trainer Gabor Soos und Rüdiger Both von den Abstiegsrängen. Trainer Both hofft nun auf den Heimvorteil. „Die Gegner können wir uns in der jetzigen Saisonphase nicht aussuchen. Herrenberg ist eine Spitzenmannschaft der Liga und sucht den Weg nach oben. Wir aber spielen zuhause und werden uns nicht am Gegner orientieren, sondern müssen unser Spiel abrufen, dann können wir erfolgreich sein", sagt er.

Der ehemalige Drittligist überzeugt mit schnellem und aggressivem Spiel und versucht, den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren. Im letzten Spiel zeigte die Mannschaft von Trainer Nico Kiener eine sehr starke Leistung und schickte Aufsteiger Weinsberg mit 36:24 auf die Heimreise und wird deshalb mit einer großen Portion Selbstvertrauen an den Bodensee kommen. Das Konstanzer Perspektivteam wird also wieder voll gefordert sein, will es dem Favoriten ein Bein stellen. (msc)