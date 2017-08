Handball Am Ende geht der HSG Konstanz die Luft aus

HSG Konstanz verliert zum Zweitliga-Auftakt mit 21:24 gegen ASV Hamm-Westfalen. Beim Saisonstart hapert's vor allem noch an der Chancenverwertung.

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz

ASV Hamm-Westfalen

21:24 (10:11)

Die Handballer des ASV Hamm-Westfalen waren wohl nicht wirklich unglücklich, als der Zweitliga-Spielplan für diese Saison herausgekommen ist. Am ersten Spieltag stand für die Mannschaft aus der Stadt 40 Kilometer nordöstlich von Dortmund ein Ausflug an den schönen Bodensee auf dem Programm. Den letzten hatten sie noch in sehr guter Erinnerung. Vor drei Monaten erst war der ASV zu Gast bei der HSG Konstanz – und feierte dabei in der Schänzlehalle seinen ersten Auswärtssieg, der letztlich zum Klassenerhalt führte. Den schaffte wenig später auch der damalige Aufsteiger aus dem Süden, weshalb es gleich wieder zu diesem Duell kam.

Bei den Konstanzern hatte sich den Sommer über einiges getan. Drei Stammspieler verließen den Verein, fünf externe Zugänge wurden ins Team geholt. Einer davon durfte von Beginn an ran: Felix Klingler. Der Rechtsaußen war ein mehr als adäquater Ersatz für den abgewanderten Torjäger Gregor Thomann. Immer wenn Klingler am Ball war, wurde es gefährlich. Seine Quote in den ersten Minuten: ein herausgeholter Siebenmeter und vier Treffer bei vier Würfen. Das Problem der Gastgeber war vor der Pause auf der anderen Seite zu finden, wo es nicht gelang, die Lücke zu schließen, die der an den Bandscheiben verletzte Kapitän Fabian Schlaich hinterlassen hat. Die Quote von dieser Seite: ebenfalls vier Versuche, null Tore.

Auch wenn nicht alles rund lief zum Auftakt – auch die Anzeigetafel wollte zunächst nicht mitspielen – verkauften sich die Konstanzer teuer. Sie führten früh mit 3:1 (5.), ehe die Gäste ihren Kasten sieben Minuten lang dicht hielten und es 3:6 hieß (12.). Im HSG-Tor stand Konstantin Poltrum mit insgesamt 16 Paraden, darunter zwei Siebenmeter, seinem Gegenüber Felix Storbeck in nichts nach. Kurz vor der Pause glichen die Hausherren beim 10:10 erstmals wieder aus, zur Halbzeit führten aber die Gäste (10:11). „Die richtig gute erste Hälfte hat viel Luft gekostet“, analysierte HSG-Rückraumspieler Paul Kaletsch. Luft, die im zweiten Abschnitt fehlte, was zu Konzentrationsschwächen führte.

Die Konstanzer verzweifelten weiter an Felix Storbeck oder den eigenen Schwächen im Abschluss, die es Hamm-Westfalen ermöglichten, auf 13:16 davonzuziehen (44.). Vier freie Würfe von Linksaußen und ein Siebenmeter in Hälfte eins, zwei Tempogegenstöße und ein weiterer Strafwurf nach der Pause. „Wenn man die klaren Chancen nicht macht, hat man gegen Hamm keine Chance“, sagte HSG-Trainer Daniel Eblen.

Mitte der zweiten Hälfte kam seine Mannschaft trotzdem zurück. Poltrums Paraden brachten wieder mehr Sicherheit, und als Felix Krüger zum 16:17 (47.) traf, wurde es erneut spannend. Nach einem Doppelschlag von Krüger und Klingler war es dann neun Minuten vor Abpfiff so weit: Konstanz führte mit 18:17, die HSG-Fans unter den 700 Zuschauern tobten – und ASV-Trainer Kay Rothenpieler sah sich gezwungen, nur knapp drei Minuten nach der zweiten gleich die nächste Auszeit zu nehmen.

Doch statt nun das Momentum zu nutzen, scheiterte beim Stand von 19:19 der ansonsten starke Klingler per Gegenstoß am eingewechselten ASV-Keeper Gregor Lorger. „Nach hinten hat ein bisschen die Coolness gefehlt“, sagte Eblen und meinte wohl auch diese Situation. So war spätestens mit dem Tor zum 21:23 das Spiel 40 Sekunden vor Schluss entschieden. „Unser Plan ist gut aufgegangen. Wir haben eine tolle Abwehr gespielt und kamen zu Chancen. Schade, dass wir nichts Zählbares holen konnten, obwohl wir eigentlich dran waren“, ärgerte sich Eblen.

Wie im vergangenen Jahr nehmen die Konstanzer aber auch diese Niederlage recht gelassen hin. „Wir können uns morgen noch mal ärgern, ab Montag muss dann der Blick auf Düsseldorf gehen“, sagte Paul Kaletsch. Und sein Trainer ergänzte: „Ich bin mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden, aber wir haben schon schlimmere Auftaktspiele gehabt.“

Auch der Konstanzer Neuzugang Tom Wolf meinte: „Wir brauchen uns nicht viel vorzuwerfen, nur, dass wir es nicht geschafft haben, die klaren Dinger zu machen.“ Der 23-Jährige erzielte bei seiner Punktspielpremiere im HSG-Trikot drei Tore und war von der Atmosphäre am Schänzle begeistert, obwohl nur 700 Zuschauer gekommen waren. „Für die Verhältnisse, die ich kenne, war es schon geil“, fuhr Wolf grinsend fort. Das Ende hätte freilich ein besseres sein können für sein neues Team. Schließlich feierte wie vor drei Monaten der ASV Hamm-Westfalen am Bodensee seinen ersten Auswärtssieg – damals kurz vor Saisonende, dieses Mal am ersten Spieltag.

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda (1), Riedel (2), T. Wolf (3), Kaletsch (6), Krüger (2), Maier-Hasselmann, Gäßler, Jud, Wendel, Berchtenbreiter (1), Schwarz, Bösing, Klingler (5/1), Heil (1). – ASV Hamm-Westfalen: Storbeck, Lorger (Tor); Blohme (1), Huesmann, Brosch (2), Fuchs (1), Fridgeirsson (3), Schwabe (1), Krieg (6), Gudat (2), Voss-Fels, Papadopoulos (2/2), Zintel (1), Possehl, Klusemann (5). – Z: 700.

"Es war nicht alles schlecht"

Nach seinem ersten Einsatz in der Konstanzer Schänzlehalle stand HSG-Neuzugang Felix Klingler Rede und Antwort

Herr Klingler, wie bitter ist diese etwas unnötige Niederlage gegen einen guten Gegner?

Was heißt bitter. Wir haben eine gute erste Halbzeit mit einer guten Abwehr gespielt. Natürlich haben wir einige freie Chancen ausgelassen, dennoch war die Leistung gut. In der zweiten Hälfte haben wir dann versucht, uns durchzuwursteln. Das reicht gegen solch eine Mannschaft am Ende eben nicht, obwohl wir trotzdem die Chancen dazu hatten.

Sieben freie Chancen wurden von Ihrer Mannschaft nicht genutzt. Lag es an Hamms Torwart oder an der Nervosität der Schützen?

Felix Storbeck hat sicher ein gutes Spiel gemacht. Allerdings hat auch Konstantin Poltrum 16 Paraden und 40 Prozent gehaltene Bälle aufzuweisen, deshalb gleicht sich das auf dieser Position aus. Vergebene Chancen wird es immer geben, dazu sind die Torhüter in dieser Liga einfach zu gut. Dennoch: Es wäre mehr für uns drin gewesen, am Ende ist es einfach schade.

Ärgert Sie die Angriffsleistung nach dem Seitenwechsel am meisten?

In der ersten Halbzeit haben wir es im Angriff sehr gut hinbekommen, in der zweiten gar nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Wenn es in einem Spiel mal nicht läuft, das kann passieren. Aber wir haben gegen Hamm ja gute Lösungen gefunden und super gespielt. Wir sind noch nicht bei unserem vollen Leistungsvermögen und verlieren am Ende sehr unglücklich gegen eine starke Mannschaft. Das sollte uns Zuversicht geben, denn es war nicht alles schlecht. Wir haben viele gute Sachen gemacht, auf denen man aufbauen kann. Der Fokus liegt nun auf Düsseldorf.

Sind Sie persönlich mit Ihrem Einstand in Konstanz zufrieden?

Ja. Allerdings wäre ich richtig zufrieden, wenn ich den letzten Gegenstoß reingemacht hätte. Wenn ich den verwandelt hätte, wäre noch etwas mehr drin gewesen. Das ärgert mich, gehört aber dazu.

Am Samstag geht es gegen einen sehr starken Aufsteiger aus Düsseldorf.

Von den Namen her haben sie gute Spieler mit viel Erst- und Zweitligaerfahrung, das steht außer Frage. Es wird schwer, doch wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Die Punkte wollen wir unbedingt holen. Wir müssen einfach an die erste Halbzeit vom Spiel gegen Hamm anknüpfen. Die zweite steht nicht für das, was Konstanz auszeichnet und was wir spielen wollen.