Fußball Am Donnerstag spielt der SC Freiburg in Radolfzell

Am Donnerstag spielt der SC Freiburg in Radolfzell

Der Bundesligist trifft um 18 Uhr im Mettnau-Stadion auf den Schweizer Erstligasechsten FC St. Gallen.

Fußball, Testspiel: SC Freiburg – FC St. Gallen (Donnerstag, 18 Uhr, Mettnau-Stadion in Radolfzell). – Zwar sind beim SC Freiburg die Nationalspieler Amir Abrashi (Albanien), Caglar Söyüncü (Türkei), Bartosz Kapustka (U21 Polen), Pascal Stenzel (U21 Deutschland) und Philipp Lienhart (U21 Österreich) auf Länderspielreise, dennoch will Trainer Christian Streich mit seiner Elf im Rhythmus bleiben, sodass ihm der Test gegen den Ostschweizer Traditionsclub FC St. Gallen sehr gelegen kommt.

Natürlich hätte er bei solch einer Gelegenheit gerne die Integration der beiden Neuzugänge Kapustka und Lienhart vorangetrieben, doch mit dem Rückkehrer Marco Terrazzino und Neuzugang Yoric Ravet kann er in Radolfzell immerhin am Offensivspiel und an den Standards arbeiten. Für den 27-jährigen Franzosen Ravet ist der FC St. Gallen sozusagen ein guter Bekannter, denn der Außenbahnspieler, der bei den Freistößen Vicenzo Grifo ersetzen soll, hat die letzten beiden Jahren bei den Youngs Boys Bern gespielt. Vielleicht kann er ja schon im Mettnau-Stadion andeuten, warum er dem SC Freiburg geschätzte 3,5 Millionen Euro Ablöse wert ist. Zudem wird auf der Mettnau auch Verteidiger Robin Koch mit dabei sein, der jüngst vom 1. FC Kaiserslautern zu den Freiburgern gewechselt ist.

Nach den bisherigen Eindrücken konnte der Sportclub die Abgänge von Grifo (zu Borussia Mönchengladbach) und Maximilian Philipp (zu Borussia Dortmund) noch nicht kompensieren, im Offensivspiel blieb vieles Stückwerk.

Während der SC aus dem Breisgau erst zwei Spieltage in der Bundesliga absolviert hat, haben die St. Galler schon sechs Spiele hinter sich gebracht und dabei eine ausgeglichene Bilanz mit je zwei Siegen, zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Wie so oft bei Traditionsvereinen hat auch der FC St. Gallen oft mit hohen Erwartungen zu kämpfen, die nur sehr selten erfüllt wurden. Wie etwa im Jahr 2000, als die Ostschweizer die Meisterschaft errangen und im Uefa-Cup den FC Chelsea aus dem Rennen warfen. Wichtiger Spieler in der Meistermannschaft war damals Giorgio Contini, der nach seiner aktiven Laufbahn beim FC St. Gallen als Co-Trainer und beim Nachwuchs tätig war. Vor der Saison 2017/18 wurde Contini nun als Chef-Coach verpflichtet. Auf der Trainerbank der Eidgenossen nimmt heute zudem Kristijan Djordjevic Platz, der in St. Gallen Co-Trainer ist und früher beim FC 08 Villingen, dem SC Pfullendorf und dem FC Kreuzlingen tätig war.

Die sportliche Formkurve der beiden heutigen Rivalen ist nicht ohne Parallelen. Beide qualifizierten sich zuweilen für den europäischen Wettbewerb, wo sie sich im Jahr 2001 direkt gegenüberstanden, aber beide mussten auch gelegentlich eine Saison in der Zweitklassigkeit verbringen.

Oliver Preiser, Vorsitzender des gastgebenden FC Radolfzell, erhofft sich von dieser Begegnung, die nicht zuletzt durch die Kooperation des SC Freiburg mit dem Radolfzeller Verbandsligisten zustande kam, einen Fußball-Familientag: „Hier gibt es für die jungen Fans sozusagen Fußballstars zum Anfassen!“