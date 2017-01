Aller guten Dinge sind zehn: Konstanzer Fight Night feiert Jubiläum

Bei der zehnten Auflage des Kampfsportspektakels steigt auch der aus "Deutschland sucht den Superstar" bekannte Wrestler "Diablo" in den Ring

Kampfsport: Jubiläum feiert die seesys Fight Night: Zum zehnten Mal richtet der Budo Circle Konstanz am Samstag ab 19 Uhr in der Halle Petershausen das Kampfsportspektakel aus. Neben den ISKA-Finalkämpfen der Deutschen Meisterschaft im Lowkick erwarten die Zuschauer auch Box-, Vereins- und Titelkämpfe – vom Leichtgewicht der Frauen bis hin zum Superschwergewicht der Männer. Ein besonderes Highlight wird die EWS-Titelverteidigung von Sid Deihim alias „Diablo“. Der Konstanzer Wrestler hatte vor Kurzem bei "Deutschland sucht den Superstar" noch Dieter Bohlen mit seiner sanften Stimme überrascht.

Aber auch die früheren seesys Fight Nights konnten sich sehen lassen. War die Premiere 2005 noch recht unspektakulär, legte der Budo Circle mit dem WM-Kampf von Fatma Akyüz im darauffolgenden Jahr eine Schippe drauf. 2013 startete der Budo Circle das Promiboxen, welches die Konstanzer Lokalmatadoren Eyup Ciftci und Aydo Kir einläuteten.

Die spektakulärste Fight Night fand 2014 statt. Dario Luna Silva vom Budo Circle schlug seinen Gegner in rekordverdächtigen 13 Sekunden K.o. Thomas Gabele besiegte anschließend im Promiboxen den Konstanzer Unternehmer Tom Kugler, der sich danach das Mikrofon schnappte und seiner Freundin vor 600 Zuschauern einen Heiratsantrag machte. Da geriet die geglückte EM-Titelverteidigung von Vincent Foschiani, der dieses Mal verletzungsbedingt nicht antreten kann, fast schon zur Nebensache. Das Promiboxen fand so starken Anklang, dass 2015 gleich sechs Konstanzer Lokalgrößen im Ring standen: Zur Sache ging es bei Ismail Arslan gegen Karim Leinfelder, Arthur Groh gegen Thomas Gabele und bei Marco Becker gegen Aydo Kir. Den darauffolgenden ersten Weltmeisterschaftskampf bei einer Fight Night im Pro AM K1 entschied Vincent Foschiani deutlich für sich. Diesen Coup wiederholte er 2016, in dem er den WM-Titel gegen einen türkischen Kontrahenten erfolgreich verteidigte.

Karten im Vorverkauf für die Fight Night gibt es – solange der Vorrat reicht – in Konstanz bei: Logan's Irish Pub, Restaurant Tivoli, Friseursalon Aydo Kir und Münsterhof. (rot)