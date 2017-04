Handball Aller guten Dinge sind drei für HSG Konstanz

Im dritten Duell der Saison gegen den EHV Aue will die HSG Konstanz den ersten Sieg einfahren. Beim Spiel in der Erzgebirgshalle Lößnitz steht Torwart Stefan Hanemann nach neun Monaten Verletzungspause erstmals wieder im HSG-Kader

2. Handball-Bundesliga: EHV Aue – HSG Konstanz (Freitag, 19 Uhr, Erzgebirgshalle Lößnitz). – Nach dem wichtigen 34:33-Erfolg gegen Wilhelmshaven wartet auf die HSG Konstanz ein weiteres Duell mit einem punktgleichen Konkurrenten. Bereits am Freitag, 19 Uhr, trifft die HSG schon zum dritten Mal in dieser Saison auf den EHV Aue. In der Erzgebirgshalle erwartet das Team von Daniel Eblen nicht nur eine heiße Atmosphäre, sondern auch ein Gegner, der sich nach den ersten beiden Aufeinandertreffen deutlich entwickelt und stabilisiert hat.

Ein, zwei Nächte habe er schon gebraucht, erzählt Daniel Eblen, um den Thriller gegen Wilhelmshaven vollständig zu verarbeiten. „Langweilig wird einem jedenfalls nicht“, lächelt der HSG-Coach die Anspannung weg. „Dafür war die Nacht danach ganz angenehm.“ Den Schlaf des Trainers versüßt hatte „eine ganz andere Konsequenz im Angriff als etwa in Saarlouis. Das war eine 180-Grad-Drehung“, so Eblen. Der A-Lizenzinhaber wunderte sich wie die 1150 HSG-Fans über die vielen Tore. „Es war kein typisches Abstiegskampfspiel“, erklärt er, „bei so viel Tempo haben beide Abwehrreihen keinen Zugriff bekommen und es gab keine Verschnaufpausen und viele Angriffe.“ Eine Verschnaufpause gestattet auch der dicht getaktete Spielplan in der 2. Bundesliga nicht. Nach der 23:31-Niederlage in der ersten Runde des DHB-Pokals und einem 23:23 am Bodensee muss die HSG Konstanz erneut die knapp 550 Kilometer lange Reise in das Erzgebirge zum Duell Zehnter gegen Elfter antreten.

Dann wird möglicherweise Stefan Hanemann erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder bei einem Pflichtspiel im Tor stehen. Neun Monate ohne einen Einsatz für den Junioren-Nationaltorwart könnten somit enden. „Ich bin bereit“, freut sich der 21-Jährige auf sein Comeback und mögliches Zweitliga-Debüt. Er steht erstmals in dieser Saison im Kader der HSG Konstanz, nachdem Patrick Glatt beruflich verhindert ist und Hanemann sich in den letzten Wochen mit guten Trainingsleistungen zurückgemeldet hat. Eine lange Leidenszeit für den talentierten Schlussmann steht somit kurz vor ihrem Ende und die Vorfreude beim 1,98 Meter großen Modellathleten ist groß.



Die 23 Tore von Mathias Riedel und Gregor Thomann gegen Wilhelmshaven

Sein Trainer lobt den Einsatz und Trainingsfleiß des talentierten Keepers wie den Zusammenhalt seiner gesamten Mannschaft: „Es ist wichtig, dass wir immer zusammenstehen. Es wird passieren, dass es trotzdem nicht reicht, aber wir müssen immer das Maximale herausholen.“ Dass dies in Aue, bei einer Mannschaft, die nach dem siebten Platz im letzten Jahr ganz schwer in die neue Spielzeit fand und sich nach völlig missglücktem Start plötzlich lange im Tabellenkeller wiederfand, besonders schwer wird, steht außer Frage. Nach der Entlassung des erst zur aktuellen Saison verpflichteten Trainers Maik Handschke und der Beförderung von Co-Trainer Stephan Swat zum Chefcoach läuft es wieder beim Zweitliga-Urgestein – ganz besonders in der heimischen Erzgebirgshalle.

In der jetzigen Verfassung sieht Daniel Eblen Aue wieder dort, wo der EHV die letzten Jahre immer stand: auf den vorderen Plätzen. „Das ist jetzt wieder eine ganz stabile Mannschaft. Wenn der Saisonstart anders verlaufen wäre, würde Aue sicher wieder vorne mitmischen.“ Drei Siege aus den letzten vier Spielen untermauern die Beobachtungen des gebürtigen Konstanzers. Vor allem auf Torwart Robert Wetzel war zuletzt Verlass, dazu kommt mit Marc Pechstein der mit 175 Treffern zweitbeste Torschütze der 2. Bundesliga. Eblen: „Aue beherrscht verschiedene Abwehrsysteme, verfügt über ein gutes Gegenstoßverhalten, einen brandgefährlichen Rückraum und starke Außen – für mich eine Topmannschaft.“ Die beiden Duelle in dieser Saison fasst er kurz und bündig zusammen: „Einmal war es ein Krimi, einmal war nichts drin für uns.“

Damit sich dies ändert, fordert Eblen wenige Fehler seiner Spieler: „Wir müssen in der Abwehr so stabil wie möglich stehen und sehen, dass wir selbst in den Gegenstoß kommen.“ Beim Unterfangen, nach dem Coup beim Tabellendritten Bietigheim in der Rückrunde ein zweites Mal Zählbares in der Fremde zu ergattern, wird die HSG auf den weiter erkrankten Simon Flockerzie und vier Langzeitverletzte verzichten müssen, zu denen nun auch Fabian Maier-Hasselmann zählt. Dafür sind Felix Krüger und Benjamin Schweda dabei.