Allensbacher Triumph in Urloffen

Akexander Tonn setzt sich bei den Südbadischen Ringer-Meisterschaften der Männer im freien Stil durch und holt Gold

Ringen: Paukenschlag bei den Südbadischen Meisterschaften der Männer im freien Stil: Der Triberger Marius Quinto schulterte den hohen Favoriten Alexander Semisorow vom RV Rümmingen. Damit stahl der Schwarzwälder dem Bundesligisten und Ausrichter ASV Urloffen klar die Show, obwohl der die Titelkämpfe mit vier Meistern, zweimal Silber und einmal Bronze beherrschte.

Mit 39 Punkten hatten die Urloffener in der Vereinswertung einen deutlichen Vorsprung vor KSK Furtwangen (14), RG Hausen-Zell (12) und SV Triberg (7). 19 Vereine hatten 46 Teilnehmer zu den Landesmeisterschaften entsandt. Dies stellt keine überragende Resonanz dar, dennoch ging es auf den Matten herzhaft zur Sache und die Zuschauer sahen einige hochklassige Paarungen. So zum Beispiel in der mit zehn Teilnehmern am stärksten besetzten 86-kg-Klasse zwischen Lokalmatador Marius Atofani (ASV Urloffen) und Sascha Weinauge (KSK Furtwangen), das der Einheimische mit 3:2 gewann. Im Finale hatte Atofani gegen Daniel Götz von der RG Hausen-Zell beim 12:1-Sieg wenig Mühe. Bronze holte sich Weinauge, der das vereinsinterne Duell gegen Arne Jöhnk für sich entschied.

Weitere Titelgewinne für Urloffen gab es durch Leo Kempf (97 kg), Lucian Vilcu (130) und Laszlo Simo (70 kg). Letzterer gewann das Finale gegen Vereinskamerad Tarec Knosp nach hoher Führung durch Schultersieg. Kempf hatte mit Hoiiatollah Sarivi (RG Waldkirch-Kollnau) eine harte Nuss zu knacken und siegte mit 5:4 Punkten. Vilcu sicherte sich mit Schultersiegen über Marcus Mickein (RG Waldkirch-Kollanu) und Felix Krafft (TuS Adelhausen) die Meisterschaft. Krafft wurde Zweiter nach einem 10:4 Punktsieg über Mickein. Bis 74 kg musste Marius Qunito gleich zum Auftakt gegen Patrick Käppeler (KSV Taisersdorf) mehrmals einen Rückstand wettmachen, um nach voller Kampfzeit mit 14:8 die Oberhand zu behalten. Martin Fricker (SV Gresgen) war dagegen nur ein Spielball für den Triberger, der mit einem Schultersieg ins Finale einzog.

Im anderen Pool beherrschte Topfavorit Alexander Semisorow die Konkurrenz. Auch im Endkampf deutete alles auf einen klaren Sieg des Adelhausener Bundesligaringers hin, ehe Quinto mit einem Konter zum sensationellen Schultersieg kam und den Kampfverlauf auf den Kopf stellte. Käppeler ließ sich Bronze nicht entgehen und punktete im Kampf um Platz drei Denis Grether (SV Gresgen) mit 11:0 aus. Bis 65 kg ließ Manuel Wolfer (RG Hausen-Zell) nichts anbrennen. Masi Salahi (RKG Freiburg 2000), Raphael Langenecker (ASV Urloffen) und Jonathan Eble (KSV Haslach) besiegte er durch technische Überlegenheit, Khamzat Temarbulatov (StTV Singen) legte er auf die Schultern. Zu einem Aufgabesieg kam er gegen den verletzten Jörn Schubert (TuS Adelhausen), der am Ende Vierter wurde. Silber holte sich Eble, Bronze ging an Salahi.

Souverän kam Ionut-Georgian Hamzu (KSK Furtwangen) zu Titelehren bis 61 kg. Er besiegte Peter Barthel, Patrick Köhli (beide vom ASV Urloffen) sowie Julian Bahm vom KSV Wollmatingen durch technische Überlegenheit und Tahid Mosari (ASV Freiburg) durch Schultersieg. Das Duell um Silber und Bronze entschied Barthel dann gegen Köhli mit 12:2 für sich.

Im leichtesten Limit bis 57 kg startete Alexander Tonn (KSV Allensbach) mit einem Schultersieg über Leon Treffeisen (ASV Vörstetten) ins Turnier. Gegen Shamsudin Ahmidi (RKG Freiburg 2000) lag der Allensbacher zunächst in Rückstand, um dann mit einem Schultersieg den Spieß umzudrehen. Durch einen 14:3 Sieg über Khamza Temurbulatov (StTV Singen) hatte Tonn den Titel in der Tasche.

Ergebnisse

57 kg: 1. Alexander Tonn (KSV Allensbach), 2. Khamza Temarbulatov (StTV Singen), 3. Leon Treffeisen (ASV Vörstetten); 61 kg: 1. Ionut-Georgian Hamzu (KSK Furtwangen), 2. Peter Barthel, 3. Patrik Köhli (beide ASV Urloffen), 4. Julian Bahm (KSV Wollmatingen); 65 kg: 1. Manuel Wolfer (RG Hausen-Zell), 2. Jonathan Eble (KSV Haslach), 3. Masi Salahi (RKG Freiburg 2000), 6. Khamzat Temarbulatov (StTV Singen); 70 kg: 1. László Simó, 2. Tarec Knosp (beide ASV Urloffen), 3. Patrick Muhlke (AC Gutach-Bleibach); 74 kg: 1. Marius Quinto (SV Triberg), 2. Alexander Semisorow (RV Rümmingen 03), 3. Patrick Käppeler (KSV Taisersdorf), 7. Maximilian Gerneth (KSV Allensbach); 86 kg: 1. Marius Atofani (ASV Urloffen), 2. Daniel Götz (RG Hausen-Zell), 3. Sascha Weinauge; 97 kg: 1. Leo Kempf (ASV Urloffen), 2. Hojjatollah Khajevand Sarivi (RG Waldkirch-Kollnau), 3. Marcel Fehrenbach (AC Gutach-Bleibach); 125 kg: 1. Lucian Vilcu (ASV Urloffen), 2. Felix Krafft (TuS Adelhausen), 3. Marcus Mickein (AC Gutach-Bleibach).