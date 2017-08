vor 1 Stunde SK Reiten Alina Rosenberg holt EM-Bronze in Göteborg

Zum Abschluss der Para-Dressurwettbewerbe bei den Europameisterschaften in Göteborg durften sich die deutschen Reiter noch einmal über Edelmetall in der Kür freuen. Mit insgesamt fünf Medaillen im Gepäck – drei silbernen und zwei bronzenen – verließen sie Göteborg. Auch Alina Rosenberg aus Konstanz konnte nach zwei Wettbewerben und der Überwindung einer Erkältung mit ihrem Pferd Nea's Daboun die Kür-Bronzemedaille in Grade II erringen.