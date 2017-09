Reiten Alia Knack ist auf dem Weg nach oben

Die 14-jährige Alia Knack vom RSZ Boll kann mit der aktuellen Saison sehr zufrieden sein. Am Wochenende startet sie in der Schweiz.

Reiten: Letzte Woche hatte Alia Knack vom RSZ Boll mehrfach Grund zum Jubeln. Zunächst landete sie beim Reitturnier in Pfullendorf im S-Springen einen Doppelsieg, am Tag darauf feierte sie ihren 14. Geburtstag.

Das Jahr 2017 war bisher ein erfolgreiches für Alia Knack. Insgesamt stehen nun drei S-Siege, zahlreiche M-Siege und viele gute Platzierungen in der Erfolgsbilanz ihrer jungen Karriere. Knack reitet für den Landeskader Baden-Württemberg und für den Nationalkader. Niederlande, Belgien, Slowakei und die Schweiz waren neben zahlreichen deutschen Städten ihre diesjährigen Stationen. Etliche Lehrgänge musste sie absolvieren, obwohl ihr Turniere lieber sind, doch wer im Kader reitet, ist dazu verpflichtet.

Ihre jetzigen Erfolge verdanke sie vor allem Karl und Adrian Schmid, die sie trainieren und unterstützen sowie ihr Pferde zu Verfügung stellen, sagt die 14-Jährige. Apropos Pferde. Mit Campari (8 Jahre) und Claus-Peter (9 Jahre) ist sie zurzeit meist auf Turnieren unterwegs. Campari, so Alia Knack, „ist eher der verspielte Typ neben dem Parcours. Sobald es ernst wird, ist er jedoch höchst konzentriert.“ Claus-Peter dagegen sei ruhiger, mit einem Stockmaß von 1,85 Metern zudem ein Schlacks, der ruhig geritten werden muss.

Mit fünf Stunden Training täglich ist Alia weit davon entfernt, eine Freizeitreiterin zu sein. Großen Rückhalt und vielseitige Unterstützung erfährt sie durch ihre Mutter Simone. Sie machte in diesem Jahr einen LKW-Führerschein und steuert nun einen 17-Tonner mit bis zu fünf Pferden im Gepäck. 30 000 Kilometer haben die beiden bisher unfallfrei geschafft. An diesem Wochenende geht es ins schweizerische Humlikon, bevor am 5. September die Deutschen Meisterschaften in Aachen anstehen. Chancen? „Eigentlich schon“, meint Alia Knack, „gewinnen will man natürlich immer, doch die anderen sind auch nicht schlecht.“ Von den „anderen“ kennt sie einige aus dem Nationalkader. Wie es weitergeht? Zunächst mal Schule und Reiten – für anderes bleibt wenig Zeit.

Engagiert, zielstrebig und ehrgeizig. So könnte man Alia Knack kurz umschreiben. Wenn sie ihre Linie hält und weiter große Unterstützung erfährt, kann und wird man sicher noch einiges hören von der jungen Reiterin vom RSZ Boll.