Handball Abstiegskampf und Topduell in der Handball-Südbadenliga

Der Tabellenletzte HSG Mimmenhausen-Mühlhofen muss zuhause gegen die SG Waldkirch/Denzlingen unbedingt punkten. Der Spitzenreiter TuS Steißlingen bestreitet das Topspiel beim Tabellendritten SG Muggensturm/Kuppenheim.

Handball, Südbadenliga: HSG Mimmenhausen-Mühlhofen – SG Waldkirch/Denzlingen (Samstag, 20 Uhr, BZ Salem). – Die Situation könnte für die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen schwieriger nicht sein. Die Mannschaft steht weiterhin am Tabellenende der Südbadenliga, im neuen Jahr wurden noch keine Punkte geholt. Und zum Wochenende kann Trainer Johannes Braun nicht auf einen komplett fitten Kader zurückgreifen. Neben ihm kämpfen vier weitere Spieler mit einem grippalen Infekt. Zudem sind die Einsätze von Außenspieler Peter Kornetzky, Kreisläufer Doru Ionut Hosu und Kapitän Jochen Schäfer wegen Knie- oder Wadenproblemen gefährdet.

Das kommende Spiel gegen die SG Waldkirch/Denzlingen ist der Auftakt zu einer Serie von drei aufeinander folgenden Heimspielen. Hier muss die HSG Punkte holen, will sie die Rote Laterne abgeben und vom Abstiegsplatz wegkommen. Trainer Braun bleibt zuversichtlich: „Wir sind guter Dinge, dass uns der erste Heimsieg der Runde gelingt und wir die Tabellensituation ändern.“ Die Gäste aus dem Breisgau stehen mit 14:16 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Im unteren Tabellendrittel ist die Leistungsdichte sehr eng und von Platz acht bis 14 sind die Mannschaften nur sechs Punkte auseinander. Der lang erhoffte doppelte Punktgewinn zu Hause ist trotz der widrigen Umstände für die HSG ein Muss. (tav)

SG Muggensturm/Kuppenheim – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr). – Nachdem der TuS Steißlingen am vergangenen Wochenende die Punkte kampflos im Mindlestal behalten konnte, steht am Samstag ein echtes Knallerspiel an. In der Wolf-Eberstein-Halle in Muggensturm treffen dabei der absolute Topfavorit der Liga, die SG Muggensturm/Kuppenheim, und die Überraschungsmannschaft aus dem Hegau aufeinander. Beide Teams liegen nach Verlustpunkten gleichauf. Von der überraschenden Heimniederlage gegen die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen abgesehen, hielten sich die Muggensturmer bislang in eigener Halle und gegen Mannschaften aus dem breiten Mittelfeld der Liga schadlos. Nur auswärts, bei den direkten Konkurrenten aus Sinzheim, Altenheim und Steißlingen, konnte die SG nicht gewinnen. Ganz anders die Steißlinger, die bisher zwar alle direkten Duelle mit den Topteams gewannen, sich jedoch immer wieder gegen schwächer einzuschätzende Gegner schwertaten. In den Spitzenbegegnungen kam dem TuS vor allem zu Gute, dass der Druck des „gewinnen Müssens“ eigentlich immer beim Gegner lag, die Steißlinger hingegen befreit aufspielen konnten. Glaubt man Trainer Jonathan Stich, so ist das auch dieses Mal wieder der Fall: „Solche Spitzenspiele sind für uns etwas ganz Besonderes, und wir sind glücklich, mit unserer jungen Mannschaft solche Erfahrungen sammeln zu können! Wir liegen voll im Soll und haben nichts zu verlieren. Wirtschaftlich deutlich potentere Vereine wie Muggensturm etwas ärgern zu können, ist für uns schon ein Riesenerfolg.“

Die SG wurde zur aktuellen Saison komplett neu zusammengestellt und besticht durch einen sehr ausgeglichenen Kader, aus dem der beste Feldtorschütze der Liga, Julian Schlager, herausragt. Eine ähnlich konzentrierte und rigorose Abwehrleistung wie in der Hinrunde wird von Nöten sein, wenn die Hegauer die Chance auf einen Punktgewinn wahren wollen. Die Rückrunden-Leistungen des TuS geben aktuell jedoch keinen Anlass zu übertriebener Euphorie. In allen Mannschaftsteilen konnte zuletzt nicht mehr an die starken Leistungen aus dem Herbst angeknüpft werden. „Einigen Spielern scheint die zwischenzeitliche Tabellenführung etwas zu Kopf gestiegen zu sein. Der Wille, alles für den Erfolg zu geben war zuletzt sowohl im Spiel als auch im Training nicht mehr sonderlich ausgeprägt“, zeigt sich Stich unzufrieden mit der mentalen Einstellung seines Teams. Doch die Hoffnung des Trainers ist groß, dass sich der Trend umkehren lässt: „Zum einen scheinen wir der SG überhaupt nicht zu liegen – saisonübergreifend haben wir die letzten drei Begegnungen alle für uns entscheiden können. Zum anderen sind meine Jungs in den großen Spielen immer besonders motiviert! Wer weiß, vielleicht sind wir ja doch für eine Überraschung gut.“ (mw)