Fußball Abstiegsendspiel unter Flutlicht in Pfullendorf

Der SC Pfullendorf muss in der Fußball-Verbandsliga am Mittwoch, 10. Mai, um 18.45 Uhr gegen den SV Bühlertal siegen, will er sich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist zu Gast beim Absteiger SV Solvay Freiburg.

Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – SV Bühlertal (Mittwoch, 18.45 Uhr, Geberit-Arena). – Am Mittwochabend empfängt der SC Pfullendorf zum richtungsweisenden Nachholspiel den SV Bühlertal. Nach dem 5:1 gegen den SC Lahr muss die Elf von Trainer Marco Konrad nun gegen den unmittelbaren Konkurrenten nachlegen, um dem Abstieg in die Siebtklassigkeit zu entrinnen. Nur mit einem Sieg unter Flutlicht dürfen sich die Linzgauer weiter berechtigte Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen.

Deutlich war zuletzt zu erkennen, dass die ohne Druck aufspielenden Lahrer ihren Auftritt in Pfullendorf nicht ganz ernst genommen hatten. Nicht nur weil Trainer Oliver Dewes eine Geburtstagsfeier dem Spiel vorzog. Anders lässt sich nicht erklären, wie sich die Hausherren in der ersten Viertelstunde in einen Rausch spielen und die Partie quasi im ersten Spieldrittel entscheiden konnten. SCP-Trainer Konrad weiß die Leistung einzuordnen: „Wir freuen uns über das 5:1. Das tat gut.“ Gleichzeitig macht er aber auch deutlich, „dass der Sieg nur dann von Wert ist, wenn wir nachlegen“. Dabei spielt er vor allem auf die Partie gegen dem SV Bühlertal an, dem die Linzgauer in Hinspiel mit 0:4 unterlagen.

Die Vorzeichen vor dem Rückspiel stehen jedoch nicht schlecht. Mit einem Sieg könnte der SCP den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze auf einen Zähler verkürzen. Dann müsste die Konrad-Elf bei eigenen Erfolgen in den letzten zwei Punktspielen zwar weiterhin auf Schützenhilfe hoffen, doch die Linzgauer hatten zuletzt bedeutend schlechtere Karten. Vorausgesetzt bleibt aber ein Dreier gegen den seit vier Spielen sieglosen SV Bühlertal. „Es geht darum, Ruhe zu bewahren“, macht Pfullendorfs Trainer deutlich, der seine Elf vor dem bevorstehenden Kellerduell nicht sonderlich pushen muss. Auch personell sieht es ganz gut aus. Fehlen nur noch drei Punkte für das Glücksgefühl. (stl)

SV Solvay Freiburg – 1. FC Rielasingen-Arlen (Mittwoch, 18.45 Uhr, Solvay-Sportpark). – Zu einem für beide Seiten relativ bedeutungslosen Spiel treffen sich der bereits abgestiegene SV Solvay Freiburg und der 1. FC Rielasingen-Arlen. Die Breisgauer starteten, mit einem total veränderten Kader, furios in die Saison und standen nach dem ersten Spieltag und einem 5:1-Sieg über den FC Bötzingen auf Platz zwei. Doch der weitere Saisonverlauf relativierte diesen Erfolg – und gut 30 Spieltage später steht der SV Solvay als Absteiger fest, die Punkte gegen die nicht mehr im Wettbewerb befindlichen Bötzinger sind lange abgezogen. Die Breisgauer haben noch drei Aufgaben vor sich. Ob die Punktezahl zweistellig wird (derzeit 8), ist fraglich, das Torverhältnis von 24:120 ist desaströs. Gleich zweimal gab es zuletzt acht Gegentreffer. So geht nach der Saison die kurze Ära von Trainer Boris Darvich zu Ende. Den Neuaufbau in der Landesliga soll Roberto Palermo gestalten.

Der 1. FC Rielasingen-Arlen musste zuletzt nach zuvor zwölf ungeschlagenen Spielen beim 1:3 gegen den SV Linx wieder eine Niederlage hinnehmen. Auch wenn jede Niederlage schmerzt, war diese nach den kräftezehrenden Wochen fast abzusehen. Zuletzt fehlten einige Spieler mit muskulären Problemen, die Ausfälle von Robin Niedhardt, Frank Stark und Philipp Dietrich erscheinen als sicher, vom Langzeitverletzten Pascal Rasmus ganz zu schweigen. Man war froh, dass mit Björn Unden und Patrick Leschinski zwei länger verletzte Spieler zurückkehrten. So lautet das Motto im 40. Pflichtspiel der Saison, mit möglichst wenig Aufwand drei Punkte nach Hause zu bringen. (te)