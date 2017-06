Handball Abschied von drei großen Spielern der HSG Konstanz

HSG Konstanz tritt am Samstag, 18 Uhr zum Abschluss gegen den ThSV Eisenach an. Beim Spiel ab 18 Uhr werden Gregor Thomann, Matthias Stocker und Simon Flockerzie verabschiedet.

Der eiskalte Igor

Dieser Igor, er wäre die perfekte Besetzung für einen kaltschnäuzigen sowjetischen Auftragsmörder in jedem James-Bond-Film. Ein präziser Scharfschütze, ebenso wie lautloser Killer, der sich an sein ahnungsloses Opfer anschleicht, das im nächsten Moment nicht weiß, wie ihm geschieht. Dieser Igor vereint alle diese Attribute, und doch ist er ein ganz Lieber – wenn er nicht auf dem Handballfeld steht. Unser Igor heißt eigentlich Thomann. Gregor Thomann. Seit ihn einmal ein Trainer mit falschem Namen angesprochen hat, ist er für alle eben der Igor.

Unser Igor verwandelt seit dem vergangenen Sommer seine Siebenmeter im Dress der HSG Konstanz in den brenzligsten Situationen mit eiskalter Präzision. Wenn anderen die Knie schlottern, wie beim 22:24-Rückstand in Neuhausen, überwindet er alle physikalischen Grenzen und zwirbelt den Ball aus unmöglichem Winkel ins Tor. Die Siebenmeter? Seien keine Last, hat er einmal gesagt, die machen ihm Spaß. Der Dreher? Auch nichts Besonderes. „Das habe ich früher schon als Kind mit meinem Bruder auf der Straße geübt“, sagt er. Das Ziel war kein Handball-, sondern ein Gartentor oder die Garage. Statt groß gewachsener Keeper standen dem Straßenhandballer damals aufgebrachte Nachbarn gegenüber.

Nun ist Igors Mission am Bodensee nach nicht einmal einem Jahr zu Ende. Er hat sie mit dem Klassenerhalt mehr als erfüllt, zudem ist Thomann mit 216 Treffern der beste Konstanzer Schütze und die Nummer vier der 2. Bundesliga. „Ich freue mich, dass ich Teil des größten Erfolgs der Vereinsgeschichte sein durfte“, sagt der 25-Jährige bescheiden. Dass der Aufsteiger auch im kommenden Jahr im Konzert der 38 besten deutschen Teams mitspielt, ist für den gebürtigen Villinger „ein Riesenerfolg“. Das nahezu ausgeglichene Punktverhältnis nur der „Wahnsinn“.

Wahnsinnig war auch seine persönliche Entwicklung – im Positiven. An die neue Liga und das neue Team gewöhnte er sich schnell, nachdem er vom HBW Balingen-Weilstetten II gekommen war. „Dieser Durchbruch wäre mir in der 3. Liga nie gelungen. Ich hatte selten einen Trainer, der so auf mich gesetzt hat und mir Vertrauen gegeben hat wie Daniel Eblen“, sagt Thomann, es sei ein „richtig gutes Lehrjahr gewesen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Schade nur, weil’s auch schnell ging.“

Sehr schnell, denn trotz der überaus erfolgreichen Monate am Bodensee verlässt Gregor Thomann die HSG wieder. Es ist aber keine Entscheidung gegen Konstanz, versichert der Rechtsaußen, es ist eine Entscheidung für die Heimat. Igor ist kein Söldner. Mit Einsätzen an exotischen Orten kann man ihn nicht locken. Dazu ist er viel zu heimatverbunden. Der Auftrag im tiefen Südbaden war das Höchste der Gefühle. „Ich habe in dem Jahr auch gemerkt, dass ich gar nicht weiter weg leben könnte von zu Hause“, sagt er. Zuhause, das ist sein Lebensmittelpunkt Balingen. Dort fühlt er sich wohl, auch wenn er zugibt, dass er den Bodensee gerne mitnehmen würde auf die Schwäbische Alb.

Für den HBW aus Weilstetten spielte er seit der E-Jugend Handball, sein Zwillingsbruder Julian ist Kapitän der zweiten Mannschaft und Jugendkoordinator, dort wird Gregor Thomann ab dem Sommer auch die B-Jugend in der Oberliga trainieren. Die Familie besuchte er zuletzt regelmäßig, nicht nur auf den Fahrten zur Tübinger Uni, wo er Sport und Geschichte auf Lehramt studiert. Dank der Zeit in Konstanz, wo er in Ruhe als Handballer reifen durfte, erfüllt sich nun auch der Traum vom Stammplatz in der ersten Mannschaft.

Einen Wermutstropfen gibt es dabei freilich: Nachdem Thomanns Rückkehr zum HBW feststand, stieg Balingen-Weilstetten ab, sodass es im kommenden Jahr ein Wiedersehen mit den Konstanzer Kumpels in der 2. Bundesliga geben wird. Die haben schon das eine oder andere Mal gespottet und bei der Klassenerhaltsfeier für ihren Igor gesungen: „Nie mehr erste Liga!“ und er stimmte ganz selbstironisch mit ein.

Einmal noch im HSG-Trikot. Thomann freut sich auf das „Abschiedsspiel vor einer tollen Kulisse“, das sie ganz ohne Druck genießen können. Dann wird er sicher diese Saison Revue passieren lassen mit den Highlights, den Heimsiegen gegen die Favoriten, die grandiose Stimmung in den Partien gegen Leutershausen und Friesenheim, und natürlich die Auswärtsfahrten mit Matthias Stocker im Zimmer. „So etwas wird es wohl nicht mehr geben. Matze ist einfach ein toller Typ“, sagt Gregor Thomann, der wohl bald zu Igor, dem Schrecklichen, wird – der, den sie schrecklich vermissen bei der HSG. (fei)

Der knallharte Kreisläufer

Wenn Simon Flockerzie bald seinen Urlaub in der Bretagne genießt, mit einem Buch in der Hand in der Sonne sitzt und entspannt, während vom Atlantik eine angenehme Brise weht, dann weiß der 31-Jährige, dass er alles richtig gemacht hat. „Ich bin mit mir im Reinen und dankbar für die Zeit hier“, sagt der Kreisläufer der HSG Konstanz.

Im November 2010 zog es den Balinger an den Bodensee, und heute, sechseinhalb Jahre später, blickt er zufrieden zurück. „Die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe – nach meiner Frau – war die, nach Konstanz zu kommen“, gibt Flockerzie zu. Er kommt in eine „tolle Stadt“, spielt für einen Verein mit einem „tollen Umfeld“ und hat „tolle Möglichkeiten zum Studieren. So ein Gesamtpaket gibt es in dieser Form wohl nirgends mehr in Deutschland.“

Als Neuzugang ist Flockerzie ein junger Student, der sich ganz auf den Drittligahandball konzentrieren kann, bei seinem Abschied am Samstag ist er ein Führungsspieler, ein gestandener Familienvater, er steht als Klinikmanager in der Schweiz voll im Berufsleben – und hat eine bockelharte Marathonsaison mit über 20 000 Fahrkilometern in der eingleisigen 2. Bundesliga hinter sich. „Es ist die erste Profiliga und ein wahnsinniger Aufwand“, sagt Flockerzie. Mit Fahrzeit zur Arbeit ist er pro Tag zehn Stunden beruflich unterwegs. Dazu kommen Training und 38 Punktspiele. „Das stemmt man nicht einfach so“, sagt der 31-Jährige, der zur Sicherheit immer eine Sporttasche mit Handballsachen im Auto hatte – falls es doch mal knapp wird nach der Arbeit. Dann mussten Frau und Tochter eben warten, bis der Mann und Papa erst spät am Abend heimkommt. Nicht, dass ihm der Sport keinen Spaß mehr machen würde, das Schuften unter der Woche mit den jungen Mitspielern. Dennoch ist Simon Flockerzie erleichtert, wenn sein letztes Spiel abgepfiffen wird und er in den sprichwörtlichen Ruhe-Stand wechseln darf: „Ich freue mich darauf, die Wochenenden bald zum Kraft tanken nutzen zu können. Man hat schon gemerkt, dass es zehrt, dieses Pensum abzuspulen. Man merkt dann doch, wo seine Grenzen sind.“

Es war ihm klar, was auf ihn zukommen würde, als er vor vier Jahren das Masterstudium in Unternehmensführung beendet. Zunächst fing er mit reduziertem Pensum an, seit eineinhalb Jahren hat Flockerzie eine 100-Prozent-Stelle. Unähnlich sind sich Sport und Job dabei nicht. „Man muss bei beidem Qualität, Ökonomie und Soziales unter einen Hut bringen“, erklärt er. Eines allerdings ist ihm in dieser Intensität noch nie widerfahren, weder an der Uni noch im Büro: „So einen Druck wie in dieser Saison habe ich noch nie erlebt“, sagt Flockerzie, der immer vollen Einsatz zeigt.

Trotz vieler guter Spiele kämpfte der Aufsteiger bis zum Happy End am vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt. „Die letzten Wochen waren heftig. Wir haben immer alles gegeben und mussten trotzdem mit 35 Punkten um den Klassenerhalt bangen. Das muss man sich mal vorstellen“, sagt Flockerzie und schüttelt den Kopf. Jetzt, nachdem die HSG es geschafft hat, ist er einfach nur glücklich. „Das ist der perfekte Abschluss. Ich bin schon stolz, dass es immer bergauf ging in meiner Zeit in Konstanz. Wir haben die perfekten Nachfolger auf meiner Position, da ist es Zeit, zu sagen: Jetzt dürfen auch mal die Jungen ran. Und natürlich bin ich froh, dass wir gegen Eisenach frei aufspielen und Tschüss sagen können.“

Auch wenn in Zukunft Familie und Beruf im Mittelpunkt stehen, verspricht Flockerzie: „Ich werde dem Verein auf jeden Fall treu bleiben.“ In welcher Form, weiß er noch nicht. Wichtiger ist der Sommerurlaub. „Vier Wochen Ferien am Stück hatte ich seit der Schule nicht mehr“, sagt der 31-Jährige, der die Regeneration genießen und dann neue Hobbys ausprobieren will. Was das sein wird, ist völlig offen. Nur so viel weiß er: „Ich freue mich auf den Balkon.“

Simon Flockerzie lässt alles auf sich zukommen, ohne feste Termine. Einen Wunsch hat er zum Abschied aber noch: eine Dauerkarte für die HSG Konstanz. Für seine HSG Konstanz. (fei)

Das wahnsinnige Genie

Neuhausen vergangenen Samstag. 54. Minute. Christoph Berchtenbreiter trifft nur die Latte, den Abpraller fängt Matthias Stocker, im Sprung lupft er den Ball ins Tor. Nach 19:24-Rückstand in Minute 45 steht es nun 27:25 für Konstanz, die Vorentscheidung. Stocker jubelt, ähnelt beim Freudenhüpfer ein wenig einem Hasen, der sich ein paar Schrotkugeln eingefangen hat, dann klatscht er sich ab mit Mitspielern. Eine Szene, die Bände spricht, die den besonderen Typen Matthias Stocker ausmacht. Im Fragebogen der HSG hat der Schwabe aus Rietheim Mahatma Gandhi zitiert – sein Lebensmotto? „Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft, sondern aus unbeugsamem Willen.“ Stocker, der Kleine an Gestalt, springt nach dem Abpraller, Stocker, der Riese an Einsatz, Kampfgeist und Mut, kriegt den Ball und macht das Tor.

Eine Momentaufnahme, aber deren viele ließen sich hinzufügen. Die Woche zuvor etwa, gegen Leutershausen, acht Tore, dann kurz vor Schluss ein Stürmerfoul und sofort danach der Ballgewinn. Oder Leutershausen in der Saison davor. Das Spiel ist aus, ein Freiwurf noch für die HSG. Nicht Riedel oder Kaletsch, die Rückraumshooter, nehmen sich den Ball, sondern Stocker. Auf der Tribüne klopft sich Vater Stocker, Handballtrainer seines Zeichens, gegen die Stirn, dann hämmert der Matze den Ball auf Hüfthöhe zwischen zwei Leutershausenern ins Tor – es war der Sieg und auch der Treffer seines Lebens.

„Ich war immer Instinkthandballer“, sagt Matthias Stocker, „das war manchmal Fluch, manchmal Segen für Mitspieler und Trainer.“ Zwischen Genie und Wahnsinn haben sie den Handballer Stocker eingeordnet, auf den Rängen, in den eigenen Reihen. Aber eben immer als einen, der alles gibt bis zum letzten Korn. „Ich bin wie ich bin“, sagt er, „da muss man mit allem rechnen.“

Und so einer kann mit 29 aufhören? „Es ist schon ein brutaler Einschnitt“, gibt Matthias Stocker zu. Immerhin spielt er ja gefühlt schon ewig Handball, war von der Bezirksklasse bis zur 2. Bundesliga in jeder Spielklasse am Ball. „Der Handball“, sagt er, „war immer der Lebensmittelpunkt, um den herum alles aufgebaut war.“ Der Verein ließ seinem Spielmacher alle Optionen. Ein Jahr dranhängen? Zwei Jahre? Aufhören und als Trainer einsteigen? Es gab lange Gespräche zwischen Stocker und André Melchert, dem Sportlichen Leiter der HSG. Dann war der Schritt wohl überlegt: Schluss als Spieler. „Ich habe fünf Operationen hinter mir“, blickt Stocker zurück auf weniger schöne Zeiten in seiner Karriere, „und ich will auch noch in zehn Jahren Tennis spielen oder anderen sportlichen Hobbys nachgehen können. “ Gesund die Freizeit genießen, mit der Freundin ohne Zwicken in den Knochen wandern gehen, „ich würde mir ja in den Allerwertesten beißen, wenn das nicht mehr ginge.“

Und dann kommt noch der Berufseinstieg bei der Direkt-Kurier Zustell Gmbh, einer Tochtergesellschaft des SÜDKURIER Medienhauses, hinzu, auf den sich Matthias Stocker freut. „Fünfmal die Woche Training, 38 Punktspiele, über 20 000 Reisekilometer und das neben dem Beruf her“, Stocker schüttelt den Kopf, „das ist nicht machbar.“ Seinen Frieden hat er längst damit gemacht. „Ich finde es auch schön“, sagt Stocker, „auf diesem Niveau aufhören zu können. So sollen mich die Leute in Erinnerung behalten – und ich mich auch. Wisst ihr, ich bin grad der glücklichste Handballer Deutschlands.“

Und ganz weg ist er ja nicht. Als Trainer der zweiten Mannschaft lebt der Handballer Stocker und der gute Geist in ihm weiter. Die HSG II ist gerade von der Ober- in die Südbadenliga abgestiegen, es gibt einen Umbruch, viele junge Spieler kommen dazu, es soll wieder hoch gehen. „Das ist eine reizvolle Aufgabe“, sagt Stocker, auch und gerade, weil er Neuling ist in diesem Metier. „Ich war der Sohn vom Trainer in Rietheim und hab mal Bezirksklassenmannschaften trainiert“, erklärt er sich zum „Rookie“ (Neuling), aber klare Vorstellungen und Ideen hat er trotzdem. Schließlich ist im Handball der Spielmacher so etwas wie der verlängerte Arm des Trainers, und mit HSG-Coach Daniel Eblen hatte Stocker all die Jahre lang „ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, wir haben uns viel ausgetauscht“.

Als das Spiel in Neuhausen vorbei ist und sich die Glückshormone bei den Konstanzern in Schreien, Singen und Tanzen entladen, sitzt Matthias Stocker alleine auf einer Bank in der Hofbühlhalle. Daniel Eblen geht zu ihm, nimmt Stockers Kopf in beide Hände und sagt leise: „Danke, Matze, danke für alles.“ Stocker antwortet: „Ja, Dani, danke für alles.“ In Matzes Gesicht tanzen ein paar Perlen. Der letzte Schweiß, das erste Tannenzäpfle – oder vielleicht doch ein, zwei Tränen. (tim)

Der letzte Tag

Einmal noch. Heute um 18.00 Uhr gegen den ThSV Eisenach. In der Schänzlehalle, die dank temperamentvoller Fans ganz treffend auch Schänzle-Hölle genannt wird. Einmal noch im gelbblauen Trikot der HSG Konstanz, dann ist es vorbei, dann sind Simon Flockerzie und Matthias Stocker Ex-Handballer – und Gregor Thomann leider ein Ex-Konstanzer. Es sind drei prägende Gestalten, die heute Servus sagen. Der 31-jährige Flockerzie verabschiedet sich von der längst realen Mehrfachbelastung Beruf, Familie und Zweitligaspieler. Der 29-jährige Stocker startet nach absolviertem BWL-Studium ins Berufsleben, bleibt der HSG aber als Trainer der zweiten Mannschaft erhalten. Und der 25-jährige Thomann geht zurück zu seinem Stammverein HBW Balingen-Weilstetten, der noch strammer Bundesligist war, als er den Rechtsaußen köderte, jetzt abgestiegen ist und deshalb in der neuen Zweitligasaison mit Thomann zum Punktspiel am Bodensee aufkreuzen wird. (tim/fei)