Kunstrad Aacher Erfolgsbilanz

RMSV Aach räumt bei Badischen Meisterschaften ab. Aber auch die Orsingerin Eva Streit kann für eine Überraschung sorgen

Kunstradsport: Beste Bedingungen fand der badische Kunstrad- und Einradnachwuchs bei den Badischen Schülermeisterschaften in der Curt-Liebich-Halle von Gutach vor. Die jungen Sportler zeigten sich vor einer großen Zuschauerkulisse gut in Form, und so notierte das Kampfgericht einige Bestleistungen. 20 der 77 Starter haben die DM-Qualifikationspunktzahl und damit die Norm für die Deutsche Schülermeisterschaft am 10./11. Juni in Augustdorf erfüllt. „Die Landesmeister der diversen Disziplinen sind auf alle Fälle für die Schüler-DM qualifiziert“, so BRV-Kunstradreferentin Jennifer Schweizer (Freiburg). „Da in jeder Disziplin die Starterzahlen reglementiert sind, müssen alle anderen Sportler und Mannschaften noch ein paar Tage zittern, bis der Bund Deutscher Radfahrer die DM-Teilnahme anhand der ausgefahren Punkten in allen Landesverbänden endgültig bestätigt hat.“

Mit acht badischen Meistertiteln kehrten die Sportler des Radsportbezirks Hegau-Bodensee in die Heimat zurück. Während Orsingen durch Lucia Temme (1er Kunstrad U15) und Lena Streit (1er U13) auf dem obersten Treppchen vertreten war, sicherte sich der RMSV Aach die Titel im 4er Kunstrad Schülerinnen, 4er Einrad Schüler, 6er Einrad Schüler, 6er Einrad Schülerinnen, 4er Kunstrad Schüler und 6er Kunstrad Schüler. Damit war der RMSV Aach mit sechs Landestiteln der erfolgreichste Verein dieser Titelkämpfe, gefolgt vom RMSV Orsingen, RG Laudenbach, RSV Gutach und RV Lottstetten mit je zwei Titeln. Je einen gab es für Varnhalt und Prechtal.

Gleich beim ersten Start im 4er Kunstrad der Schülerinnen sicherten sich Magdalena Jurisch, Jessica Walezki, Lilian Hengefeld und Janina Setzer mit nur sieben Punkten Abzug Gold vor Varnhalt. Im 4er Einrad der Schülerinnen waren sieben Mannschaften angetreten. Aach 2, das jüngste Team im Feld, feierte Premiere an der Badischen und fuhr nicht schlecht, doch die eine oder andere Unsicherheit kostete Punkte. 21,78 Punkte bedeuteten Platz sieben. Etwas besser fuhren die vier Mädels des RMSV Nenzingen und holten mit 27,32 Punkten Platz sechs. Um den Titel fuhr Aach 1 mit Nathalie Grote, Hannah Elsässer, Leonie Willmann und Julia Matt. Sie mussten vorlegen und gingen mit 107,28 Punkten und neuer persönlicher Bestleistung von der Fläche. Varnhalt als letzter Vierer hatte rund neun Punkte mehr eingereicht und sollte in der Endabrechnung 108,22 aufweisen. Damit verpasste Aach den Titel um gerade mal 0,96 Punkte. Das 4er Einrad Schüler konnte Aach 2 mit Yannick Gaißer, Jessica Walezki, Rebecca Grote und Janina Setzer für sich entscheiden. Dahinter folgten Aach 1 und Klengen. Die beiden Disziplinen im 6er Einrad gingen ebenfalls an den RMSV Aach.

Die Aacher heimsten auch die Titel im 6er Kunstrad und im 4er Kunstrad Schüler ein. Aach 1 überzeugte jeweils mit neuer Bestleistung von 107,75 (6er) bzw. 110,29 (4er) Punkten. „Ein großer Teil der Mannschaften fuhr in Gutach schon recht ordentlich“, so die zufriedene Aacher Cheftrainerin Katja Gaißer. „Die ersten Mannschaften zeigten schon gute Ansätze in Richtung Schüler-DM. Da müssen wir jetzt an den Feinheiten arbeiten, während die Programme, die noch nicht so liefen, sattelfest gemacht werden müssen", sagte Gaißer. "Für die Trainer und die Sportler gibt es in den nächsten drei Wochen ordentlich was zu tun. Zehn unserer Teams haben die DM-Norm erfüllt. Bei zweien hat es gerade so gereicht. Jetzt müssen wir noch auf das Okay des BDR warten“, sagte die Trainerin.

In den 1er Wettbewerben waren zehn Schülerinnen und ein Schüler aus dem Bezirk Hegau-Bodensee am Start. Dabei wurde Lucia Temme (Orsingen) im 1er Kunstrad U15 mit ausgefahrenen 86,55 Punkten ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht. Sie gewann damit überlegen den Badischen Meistertitel und sicherte sich die Startberechtigung an der Schüler-DM. Unter ihren Möglichkeiten blieb dagegen Viviana Klesel (Nenzingen). Bereits bei der ersten Übung musste sie vom Rad. Weitere Absteiger sollten folgen. Am Ende musste sie Hannah Schneider (Prechtal) den Vortritt lassen und mit der Bronzemedaille zufrieden sein.

In der Klasse U13 gab es eine faustdicke Überraschung. Eva Streit (Orsingen) fuhr eine perfekte Kür und musste nur 2,9 Punkte Abzug hinnehmen. Sie sicherte sich am Ende den Sieg vor vor Leonie Pajonk (Lottstetten) und Lena Streit (Orsingen). Mia-Maria Muffler (Nenzingen) bekam aufgrund nicht perfekter Ausführung einiger Übungen deutliche Prozentabzüge und musste mit Platz vier vorlieb nehmen. Die Enttäuschung war ihr und ihrem Trainer deutlich anzusehen. Bei den Jüngsten in der U11 war Sara Knobelspies (Volkertshausen) mit Platz fünf am besten platziert. Zusammen mit ihrer Schwester Lisa fuhr sie im 2er Schülerinnen U13 ebenfalls auf Platz fünf.

Bei der Siegerehrung bekam Julian Ruhland (Nenzingen) bei den Schülern U11 die Bronzemedaille vom achtfachen Weltmeister David Schnabel (Bad Soden) umgehängt. Er hatte gegen seine direkten Konkurrenten keine Chance auf Gold oder Silber. (ws)