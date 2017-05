Handball ASV Hamm-Westfalen: ein Team mit zwei Gesichtern

Die HSG Konstanz empfängt am Samstag den ASV Hamm-Westfalen, der vor der Saison große Ambitionen hatte, derzeit aber nur den 16. Tabellenplatz belegt. Erfolgreicher war da ASV-Torwart Doden, der kürzlich bei Günther Jauch zu Gast war und 32000 Euro gewonnen hat

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – ASV Hamm-Westfalen (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Noch fünf Spiele stehen in der 2. Bundesliga für die HSG Konstanz auf dem Programm – bis auf das letzte Heimspiel gegen Eisenach allesamt gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Nach einem spielfreien Wochenende sind die Akkus aufgeladen und die Kräfte für den Saisonendspurt gebündelt, wie HSG-Cheftrainer Daniel Eblen verrät. Am Samstag, 20 Uhr, erwartet er mit dem ASV Hamm einen Kontrahenten, den Experten nie und nimmer auf dem 16. Tabellenplatz erwartet hätten.

Dabei war sie im August noch völlig in Ordnung, die Handball-Welt in Ostwestfalen beim hochprofessionell arbeitenden ASV Hamm. In der ersten Runde des DHB-Pokals wurde der inzwischen als Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga feststehende Westdeutsche Meister Neusser HV mit 30:23 bezwungen und im anschließenden Finale des kleinen Final-Four-Turniers dem THW Kiel bei der 25:35-Niederlage ordentlich Paroli geboten. Die Euphorie war riesig, die Zielsetzung klar und unmissverständlich: Es sollte dorthin gehen, wo man schon in der Saison 2010/11 gespielt hatte – nach oben, in die 1. Liga. Doch schnell kehrte Ernüchterung ein. Nur einmal, am dritten Spieltag (Rang elf), war der ASV besser als auf dem 14. Tabellenplatz positioniert. Das klare Ziel Aufstieg musste somit schon bald begraben werden. Das Problem des Spitzenteams liegt dabei auf der Hand. Ginge es nur nach der Bilanz in der eigenen Halle, wäre der ASV voll im Plan mit 26:8 Punkten. Die Ausbeute auf fremdem Parkett ist dagegen sehr bescheiden: 2:30 Punkte und kein einziger Sieg in der Fremde lassen Hamm in der Auswärtstabelle auf dem vorletzten Platz rangieren.

Für HSG-Trainer Daniel Eblen ist dieser eklatante Unterschied zwischen Heim- und Gastspielen nicht zu erklären. „Aber“, so gibt er zu bedenken, „wir sehen doch in den letzten Wochen, wie schwer es für alle Teams ist, auch die, die ganz oben stehen, in der Fremde zu punkten. Dass wir zu diesem Zeitpunkt vor einer Mannschaft wie Hamm liegen, zeigt aber, dass wir unsere Aufgaben als Aufsteiger bislang sehr gut gelöst haben.“

Abgesehen vom letzten Auswärtsspiel in Essen mit 38 Gegentoren. Dieses hat Eblen noch einmal eingehend analysiert und danach im Training die Abwehrarbeit ganz besonders in den Fokus gestellt. Dennoch stellt der A-Lizenzinhaber klar: „Es war aber nicht so schlecht, wie es die hohe Anzahl der Gegentore vermuten lassen. Essen hat eben auch sehr gut angegriffen und wir haben uns gegen die 5:1-Abwehr doch zu viele Bälle abluchsen lassen, die dann zu Gegenstößen geführt haben.“ Mit Blick auf die nächste schwere Aufgabe vor den eigenen Fans fügt er aber überzeugt an: „Das können wir definitiv viel besser.“

Das wird gegen einen Gegner, der sich nach der Entlassung des bisherigen Trainers Niels Pfannenschmiedt im Februar und der Übernahme durch Stephan Just merklich stabilisiert hat, dringend nötig sein. Denn neben einer beeindruckenden Siegesserie in heimischer Halle konnte der ASV Hamm-Westfalen seitdem auch in der Fremde in Friesenheim und Essen die ersten beiden Punktgewinne feiern. In den übrigen Auswärtspartien war der Ex-Erstligist zudem ganz dicht dran an weiteren Zählern. Emsdetten, Bietigheim und Dessau hatten größte Mühe, um gegen die Ostwestfalen knapp die Oberhand zu behalten, die mit 16:12 Punkten – siebtbester Ligawert – eine starke Rückrunde absolvieren.

„Hamm kann 60 Minuten Vollgas gehen und tut das auch“, zeigt der HSG-Coach großen Respekt. „An das Hinspiel werde ich mich noch länger erinnern. Da hat man gesehen, zu was ein Spitzenteam in der 2. Liga imstande ist“, blickt Eblen ungern auf die 23:35-Pleite im Hinspiel zurück, als die HSG komplett chancenlos war. Ganz im Gegensatz zu Hamms Torwart Dennis Doden auf dem Ratestuhl. Der Keeper, der am Saisonende zu seinem Heimatverein Wilhelmshavener HV zurückehrt, erspielte sich vergangene Woche bei der RTL-Show „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch 32000 Euro. Vielleicht schaffen es ja aber die HSG-Spieler am Samstagabend, dem Quizkönig unlösbare Rätsel aufzugeben.