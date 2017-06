Handball A-Jugend der HSG Konstanz sichert sich Bundesliga-Qualifikation

Die Konstanzer A-Jugend spielt auch in der nächsten Saison in der Bundesliga. Das HSG-Team gewinnt alle Spiele beim finalen Turnier in Ahlen.

Jugendhandball: 13 Spiele musste die A-Jugend der HSG Konstanz auf dem Weg zurück in die Bundesliga absolvieren, elfmal ging sie dabei als Sieger vom Platz. Nur eine Niederlage gegen Bietigheim verhinderte die vorzeitige Qualifikation in Runde zwei, die dritte Runde wurde mit drei Siegen in drei Spielen abgeschlossen und nur der veränderte Modus versagte die direkte Bundesliga-Teilnahme als Turniersieger. Als bestes im Wettbewerb verbliebenes Team aus Süddeutschland gelang dem Zweitliga-Nachwuchs bei der Endrunde in Ahlen/Westfalen nun dasselbe Kunststück: Drei Spiele, drei Siege, Gruppensieg. Damit mischt die HSG erneut als eines der besten 48 Nachwuchsteams der Bundesrepublik in der Eliteklasse mit – zum sechsten Mal im siebten Jahr des Bundesliga-Bestehens.

Dementsprechend zufrieden war Trainer Thomas Zilm. Der sonst eher mit Lob zurückhaltende B-Lizenzinhaber meinte nach einem 30:27 (17:13)-Auftaktsieg gegen Magdeburg, einem 32:22 (19:13) gegen Gastgeber Ahlen/Westfalen sowie dem abschließenden 29:25 (17:12)-Sieg gegen den starken VfL Potsdam: „Wir haben das souverän durchgezogen, die Einstellung war top und unsere Spielweise mit gefährlichem, schnellem Umschaltspiel hat allen Gegnern, auch und gerade körperlich überlegenen, große Probleme bereitet.“

So wie im ersten Match gegen Magdeburg. Der Gegner aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts hatte körperlich deutliche Vorteile, legte auf 3:1 vor und Konstanz benötigte einige Minuten bis zum 6:6-Ausgleich. Kurz vor der Pause zogen die Gelb-Blauen unwiderstehlich mit flexiblem, schnellem Spiel und schönen Eins-gegen-Eins-Duellen davon. „Dazu haben wir in der Abwehr ebenfalls mit schnellen Beinen gearbeitet und waren immer früh am Gegenspieler“, zeigte der HSG-Coach auf. Das druckvolle Spiel nach vorne und die intensive Arbeit in der Abwehr forderte später, als die HSG Konstanz bereits kurz nach der Pause mit 22:15 in Front lag, ab dem 24:18 etwas Tribut, sodass Magdeburg noch einmal bis auf zwei Tore herankam, ehe der wichtige 30:27-Sieg sichergestellt war.

Im zweiten Duell war Gastgeber Ahlen/Westfalen trotz des Heimvorteils chancenlos. Zilm setzte zusammen mit seinem Trainerkollegen Christian Korb weitgehend auf die zweite Reihe – und die nutzte ihre Chance. Nach einem 6:2-Blitzstart ging es über 11:4 und 16:7 mit einem Sechs-Tore-Vorsprung in die Kabine, bevor dieser schnell auf zehn, später zwölf Tore anwuchs. Da Potsdam ebenfalls beide Spiele am Samstag gewann, kannte der Jubel bei den HSG-Talenten direkt nach dem 32:22-Sieg gegen Ahlen keine Grenzen mehr: Konstanz war, ebenso wie Potsdam, nicht mehr von einem der ersten beiden Gruppenplätze zu verdrängen und somit zum sechsten Mal für die Beletage des deutschen Nachwuchshandballs qualifiziert.

Danach wurde gejubelt, obwohl Trainer Thomas Zilm sofort ein „Aber“ hinter die Party der Spieler schob. „Das muss natürlich gefeiert werden, aber wenn ich hier bin, will ich jedes Spiel gewinnen.“ Seine Talente erfüllten ihm auch diesen Wunsch. Der VfL Potsdam, der mit zwei Kantersiegen einen bärenstarken Eindruck hinterlassen hatte, setzte gegen Konstanz weitgehend auf die zweite Garde – ebenso wie die HSG selbst. So war Torwart Moritz Ebert schon vor dem letzten Spiel nach Kelkheim zum EM-Lehrgang der deutschen Beachhandball-Jugendnationalmannschaft abgereist. Für ihn machte Sven Köster ein ausgesprochen gutes Spiel, genau wie Joel Schamberger für Johnny Polis am Kreis. Ende des ersten Durchgangs zog die HSG auf 17:12 davon und war mit dem 29:25-Erfolg die einzige Mannschaft des Turniers, die alle drei Spiele gewinnen konnte.

Zilm hob noch einmal die tolle Entwicklung und Leistung seiner jungen Mannschaft gegen sehr starke Konkurrenz hervor: „Die Jungs haben gegen gute Gegner ihre Qualität, ihr Potenzial und ihren Ruf als unangenehme Kontrahenten unter Beweis gestellt. Wir sind sehr schnell wieder zusammengewachsen, und die Jungs haben unsere Philosophie toll umgesetzt.“ Gewohnt zielstrebig formulierte er die Erwartungen an die kommende Spielzeit in der Bundesliga: „Es kann keine andere Zielstellung als den sechsten Platz mit der direkten Qualifikation geben. Wir wollen nicht nur ein bisschen mitspielen, sondern unser Potenzial zeigen.“

HSG Konstanz: Ebert, Köster (Tor); Fehrenbach (7), Volz (7), Dahm (3), Kirschmann (5), Schlegel (4), Mauch (15/3), Küchler (5), Michelberger (5/1), Dierberger (6), Mild (3), Polis (6), Schamberger (5), Hadlich (19/8), Geistler.