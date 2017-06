Handball A-Jugend der HSG Konstanz kämpft in Ahlen um das letzte Bundesligaticket

HSG Konstanz will mit A-Jugend in die Bundesliga. Harter Kampf beim Finalturnier am Wochenende.

Jugendhandball: Es knistert wieder bei der A-Jugend der HSG Konstanz. Vor der Endrunde der Bundesliga-Qualifikation in Ahlen/Westfalen am Samstag und Sonntag herrscht erneut Hochspannung beim Zweitliga-Nachwuchs. Wie schon im vergangenen Jahr möchten die Konstanzer sich bei der letzten Chance einen Platz für die Eliteklasse erkämpfen – es wäre die sechste Teilnahme im siebten Jahr des Bundesliga-Bestehens. Doch im Vorfeld herrscht Chaos bei der Gruppeneinteilung, und keiner weiß bis kurz vor Turnierbeginn, gegen wen er eigentlich antritt.

Knapp 650 Kilometer trennen die HSG-Talente vom Spielort Ahlen in Westfalen. Ein großer Aufwand, der eine Anreise am Freitagmittag und zwei Übernachtungen bei dem über zwei Tage laufenden Endturnier nötig macht. „Wir wollen eine möglichst stressfreie Vorbereitung und haben uns deshalb in Ruhe am Freitag auf den Weg gemacht“, erklärt Trainer Thomas Zilm. Nach einem gemeinsamen Abendessen steht die finale Vorbereitung auf die wahrscheinlich letzten drei Spiele der Qualifikation bevor. Gespielt wird in drei Vierergruppen, und der Modus ist dieses Mal ganz klar: die jeweils beiden Gruppenbesten sind für die Bundesliga qualifiziert, der Rest fällt an die Landesverbände zurück, wobei für die Gruppendritten noch eine minimale Chance zur Bundesliga-Teilnahme besteht. Für einen möglichen Nachrückerplatz bei eventuellen Verzichten wird noch eine Rangfolge der Drittplatzierten ausgespielt, auch wenn die Hoffnungen theoretischer Natur sein dürften.

Allein die Vorbereitung auf die Gruppenspiele ist schwer genug, denn die Gruppeneinteilung wurde mehrmals geändert. Aktuell sieht der Spielplan vor, dass die HSG Konstanz sich am Samstag um 13.30 Uhr mit dem BSV Magdeburg misst. Am Samstagabend wartet dann das Kräftemessen mit dem letztjährigen Tabellenachten der Bundesliga West, dem TuS Ferndorf. Zum Schluss wartet mit dem Tabellenzwölften der Bundesliga-Nordstaffel Potsdam am Sonntag um 12 Uhr ein weiterer schwerer Brocken.

„Wir haben eine vernünftige Vorbereitung hinter uns“, zeigt sich Thomas Zilm zufrieden mit den letzten zwei Wochen nach dem Turniersieg in Runde drei, der seinem Team als bestes noch im Wettbewerb verbliebenes süddeutsches Team den Platz bei der Endrunde gesichert hatte. „Wir haben weiter im spielerischen Bereich gearbeitet, um die letzten drei Partien mit hohem Tempo durchziehen zu können.“ Dazu wurde im technischen und spieltaktischen Bereich gearbeitet, um auf die unterschiedlichsten Formationen der Gegner vorbereitet zu sein und reagieren zu können.

Dafür steht Zilm nahezu der gesamte Kader zur Verfügung, weshalb sich der HSG-Coach zuversichtlich und selbstbewusst zeigt. „Wir wissen bei den starken Gegnern, dass wir unser volles Leistungsvermögen abrufen müssen – vor allem so wie gegen Meißenheim in der letzten Runde. Dann wird es schwierig für unsere Gegner, gegen uns zu gewinnen“, sagt er. Gleichwohl rechnet Zilm mit einem heißen Kampf um die begehrten letzten Erstliga-Plätze. Angesichts des Turniermodus ist er vorsichtig und mahnt: „Wir müssen unsere Leistung auf den Punkt abrufen.“ Doch mittlerweile ist das neue Team bestens zusammengewachsen, sodass der Konstanzer Übungsleiter „auch den 15., 16. und 17. Mann an Bord hat. Wir brauchen alle, denn es wird ein harter, kräftezehrender Kampf.“