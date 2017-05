Handball A-Jugend der HSG Konstanz geht die Kraft aus

Nach zwei Siegen und einer Niederlage in Bietigheim bekommt die A-Jugend der HSG Konstanz am nächsten Wochenende in Runde drei die Chance auf einen Platz zur bundesweiten Endrunde der Bundesliga-Qualifikation.

Jugendhandball: Wie meist, wenn die A-Jugend der HSG Konstanz antritt, war Hochspannung von der ersten bis zur letzten Minute geboten. Nach einem 20:19-Sieg gegen den HC Erlangen und einem knappen 19:18-Erfolg gegen Leutershausen/Heddesheim war alles für das entscheidende Finale zwischen Gastgeber Bietigheim und der HSG Konstanz angerichtet. Lange hatte die HSG auch hier geführt und stand Anfang der zweiten Halbzeit bereits mit einem Bein in der Bundesliga – am Ende nutzten aber doch die Schwaben ihren Heimvorteil und zogen das erste Mal nach der Saison 2013/14 wieder in die Beletage des deutschen Jugendhandballs ein. Konstanz bekommt als Zweitplatzierter am nächsten Wochenende in Runde drei die Chance auf einen Platz zur bundesweiten Endrunde der Qualifikation.

„Ich bin zufrieden, dass wir als Zweiter weitergekommen sind“, sagte HSG-Trainer Thomas Zilm, gab aber im gleichen Atemzug zu: „Doch ein klein wenig Enttäuschung ist dabei, wenn man schon so kurz vor dem Ziel ist. Wir waren kurz davor, es war eng, aber wir haben weiter die Möglichkeit auf die sechste Bundesliga-Teilnahme.“ Angesichts des Turniermodus, der keine Schwächephase gestattet und der Tagesform als entscheidendes Kriterium großes Gewicht verleiht, hält er zudem fest: „Bei den engen Spielen besteht immer die Gefahr, dass es nach einer Verletzung oder Ähnlichem ganz schnell ganz schwer wird.“

Froh war der B-Lizenzinhaber daher über den äußerst gelungenen Start seiner Talente gegen den Erstliga-Nachwuchs aus Erlangen. „Wir sind gut reingekommen und haben mit viel Energie agiert“, sagte Zilm nach dem 20:19, ehe beim 19:18 gegen die JSG Leutershausen/Heddesheim „ein Spiel mit offenem Visier“ folgte. Die anschließende Niederlage gegen die nun qualifizierten Bietigheimer fiel dann mit 17:22 etwas zu hoch aus.

Konstanz muss sich nun am kommenden Wochenende in Günzburg erneut beweisen und sich bei sechs verbliebenen Teams, darunter auch Erlangen, während Leutershausen als Letzter vorzeitig ausgeschieden ist, einen der drei Plätze für die bundesweite Endrunde der Qualifikation sichern. „Es war in allen Spielen mehr drin“, resümierte Thomas Zilm. „Aber am Ende sind uns die Kräfte ausgegangen, es kamen technische Fehler und Fehlwürfe hinzu. Wir hatten die Chance zur Entscheidung für uns in der Hand, konnten sie aber nicht nutzen.“ Dennoch beginnt sein Team langsam zusammenzuwachsen. „Wir haben uns die zwei Siege im Training und im Wettkampf erarbeitet. Ich habe das Vertrauen, dass wir bestehen können, dazu müssen wir aber unser Leistungsvermögen abrufen“, so Zilm. (joa)

HSG Konstanz: Ebert, Köster (Tor); Fehrenbach (9), Volz (4), Dahm, Hadlich (10), Kirschmann, Schlegel, Mauch (16/7), Küchler (4), Michelberger (3), Dierberger (3), Mild (1), Polis (6).