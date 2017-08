Fußball 60 Jahre lang für Fairplay engagiert

Einmal Schiedsrichter, immer Schiedsrichter. Ein 60-jähriges Jubiläum ist eine Marke, die Seltenheitswert besitzt. Berno Keller ist einer jener Sportsmänner, denen Fairplay ein Leben lang schon alles zählt. Deshalb wurde er 1958 Referee.

Fußball: Einmal Schiedsrichter, immer Schiedsrichter. Ein 60-jähriges Jubiläum ist eine Marke, die Seltenheitswert besitzt. Berno Keller ist einer jener Sportsmänner, denen Fairplay ein Leben lang schon alles zählt. Deshalb wurde er 1958 Referee, reiste zu seinen Spielen stets aus St. Gallen an, und das knapp 45 Jahre lang. Zu jeder seiner Spielleitungen bezahlte er die Fahrtkosten von der Schweiz nach Konstanz und zurück aus der eigenen Tasche – zweimal 40 Kilometer pro Spiel. Peilt man über den Daumen, dass er für Begegnungen im vierstelligen Bereich eingesetzt war, dann finanzierte er sein Hobby mit mehr als 80 000 Kilometern Fahrtstrecke, also zweimal um die Welt!

1949 absolvierte Berno Keller auf der Insel Reichenau eine Schuhmacherlehre, wechselte in den 50er-Jahren aus beruflichen Gründen nach St. Gallen und machte sich dort 1964 selbstständig. Bis 2005 blieb der heute 82-Jährige im Beruf. Die Schiedsrichterprüfung legte Keller im Dezember 1957 ab, seinen ersten Spielauftrag bekam er für die Partie der A-Jugend, Nordstern Radolfzell gegen SV Allensbach. Spieltermin 19. Januar 1958, mitten im Winter.

„Meine Gertrud war immer bei meinen Spielen dabei“, sagt Keller. So ganz stimmt die Aussage aber nicht, denn wie der Jubilar einräumen muss, hat die Ehegattin doch ein Spiel verpasst, damals im Jahr 1991. Das war ausgerechnet jene Partie, die ihm einen Bericht in einer bundesweit erscheinenden Tageszeitung bescherte. „Wildwest am Bodensee“, hieß es, als Keller nach einer Kreisligabegegnung zusammen mit der Heimelf im Vereinsheim festsaß, belagert von der Gastelf mit deren „Fans“. Mehrere Streifenwagen plus Motorradstreife, Notarzt und Rettungswagen rückten an. „Von mir wollte aber keiner was.“ Im Sommer 2002 beendete Keller dann seine Laufbahn, weil seine Knie der Belastung nicht mehr standhielten.

In den ganzen Jahren schaffte es Berno Keller immerhin bis zur damaligen 2. Amateurliga (heutige Landesliga), allerdings nur für ein Jahr, wie er bedauert – er habe sich eben nicht in dieser Klasse halten können. Aber auch als Assistent, den man damals Linienrichter nannte, war er öfters unterwegs mit dem späteren Bundesliga-Schiedsrichter und Spielausschussvorsitzenden des SBFV, Eberhard Schmoock. Noch heute reist Keller regelmäßig zu den Lehrabenden nach Konstanz an. 40 Kilometer, hin und zurück. (kha)