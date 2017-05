4er-Tisch 4er-Tisch-Premiere beim TTC Singen

Der TTC Singen richtet im Sommer ein Turnier in der neuen Sportart 4er-Tisch aus. Gespielt wird dabei auf vier Tischtennisplatten.

4er-Tisch: Dynamik, Kraft, Kondition und ein hohes Durchhaltevermögen braucht man, um in der neuen Sportart 4er-Tisch mithalten zu können. „Dieser Sport erfordert eine unglaubliche Kraft- und Laufintensität, da die Schlagbewegung ganz anders ist als im Tischtennis und die Ballwechsel deutlich länger sind“, erklärt Stefan Goldberg, seit 2003 Vorsitzender des TTC Singen. Sein Verein wird am 15. und 16. Juli die 1. Bodensee Open und damit das erste 4er-Tisch-Turnier im Süden Deutschlands ausrichten. „Die Mischung aus Tischtennis mit Tischtennisball und -tischen sowie Tennis mit den langen Ballwechseln und ähnlichen Aufschlagregeln macht 4er-Tisch so besonders“, fasst Goldberg zusammen.

Der 4er-Tisch, der als Jux im Training des Tischtennis-Oberligisten TuS Weitefeld-Langenbach aus dem Westerwald entstanden ist, lässt sich durch das Zusammenstellen von vier Tischtennistischen recht schnell aufbauen, sodass sich eine Spielfläche in vierfacher Größe ergibt. Mit eigens dafür geschaffenen, größeren Netzkonstruktionen und einem angepassten Regelwerk ist mittlerweile eine internationale Serie mit Turnieren in Deutschland, Frankreich und Luxemburg entstanden.

Mit den 1. Bodensee Open als Teil der für die Weltrangliste relevanten Turnierserie, schlägt der 2002 gegründete TTC Singen, der zu den größten und erfolgreichsten Vereinen in der Bodenseeregion gehört, ganz neue Wege ein: „Bis 2011 haben wir jährlich zum Ende der Sommerferien die Singen Open als reines Tischtennisturnier ausgerichtet. Nun sind wir zu Jahresbeginn auf die 4er-Tisch Turnierserie gestoßen und konnten im März die Planungen für unser erstes Turnier aufnehmen“, so Goldberg. Sein Vereinskollege und Sportwart Oliver Hander ergänzt: „Vom 4er-Tisch haben wir durch das Internet erfahren und durch Berichte einiger Spieler, die in den vergangenen Jahren an Turnieren teilgenommen haben. Inzwischen hat sich eine regelrechte Euphorie im Verein entwickelt.“

Hinter der Turnierausrichtung steht ein enormer Aufwand, den der Verein nur mit Unterstützung von Partnern und Sponsoren sowie anderer Tischtennisvereine aus der Region bewältigen kann. Damit sechs Vierertische in der Kreissporthalle in Singen aufgebaut werden können, benötigt es 24 einzelne Tischtennistische, die aus mehreren Hallen gebracht werden müssen. Um überhaupt so weit zu kommen, kooperiert der TTC mit dem Verbandsorgan der Sportart, über das die gesamte Turnierserie läuft: der 4er-Tisch GbR mit Sitz im Westerwald.

Das Turnier wird in zwei Konkurrenzen stattfinden: „Am Samstag wird die B-Konkurrenz mit maximal 48 Teilnehmern, am Sonntag die A-Konkurrenz mit maximal 32 Teilnehmern gespielt. Für die A-Konkurrenz vergeben wir im Voraus 16 Wildcards an Spitzenspieler, dazu qualifizieren sich alle 16 Achtelfinalisten der B-Konkurrenz mit einer Quali-Card für die Top-Konkurrenz am Sonntag“, führt Hander aus, der für die Turnierleitung zuständig sein wird. Mit einem erklärten Ziel von 80 Teilnehmern und einer hochklassig besetzten A-Konkurrenz hat sich der TTC Singen gleich große Ziele für das erste Turnier dieser Art gesteckt. Mit dem ehemaligen Zweitliga-Tischtennisprofi Roman Rosenberg, der sich einen Platz auf dem Treppchen fest vorgenommen hat, hat bereits der erste Spitzenspieler zugesagt, weitere sollen folgen. „Wir hoffen auf die Zusage von Tischtennisspielern aus den überregionalen Topligen wie Adam Robertson, der als walisischer Nationalspieler bereits an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen hat“, zeigt sich Goldberg zuversichtlich.

„Obwohl wir das erste Turnier im Süden des Landes ausrichten, hoffen wir darauf, dass wir im südbadischen Raum eine ähnliche Resonanz erreichen können wie in den Regionen rund um den Westerwald, in denen sich der Sport längst über die Tischtennisszene hinaus etabliert hat“, fasst Hander die Singener Erwartungen an dieses Turnier zusammen. Erwartet werden Teilnehmer aus der Region und aus ganz Deutschland und eventuell sogar aus dem Ausland. „Mit der Neuartigkeit der Sportart in der Region und der enormen Dynamik sowie den spektakulären Ballwechseln, die 4er-Tisch auszeichnen, hoffen wir darauf, ein positives und neues Zeichen für die Sportregion am Bodensee setzen zu können“, sagt Stefan Goldberg. Der 4er-Tisch habe das Potenzial, Begeisterung zu wecken, sowohl bei den Aktiven als auch bei den Zuschauern. Teilnehmen können (in der B-Konkurrenz) nicht nur aktive Tischtennisspieler, sondern jeder, der sich berufen fühlt, in dieser neuen Sportart mitzuwirken.

„Die Begeisterung in Singen für den 4er-Tisch ist längst geweckt. Wir sind jede Woche fleißig am Trainieren und freuen uns, in zwei Monaten die 1. Bodensee Open ausrichten zu dürfen“, so Stefan Goldberg.

4er-Tisch