Handball 38 Etappenziele für die HSG Konstanz

Eine schwere zweite Saison wartet auf Eblens Team: Das Niveau der 2. Bundesliga ist noch einmal gestiegen. Dennoch herrscht viel Vorfreude und Optimismus bei den Konstanzern

Handball, 2. Bundesliga: Es herrscht weiterhin Aufbruchsstimmung und Euphorie bei der HSG Konstanz. Auf Meisterschaft und Aufstieg folgte der mindestens genauso emotional gefeierte Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Dies habe große Reaktionen bei Umfeld, Fans und der Stadt hervorgerufen, sagt Präsident Otto Eblen vor der insgesamt fünften Zweitliga-Spielzeit des Vereins: „Sogar mehr, als wir uns erhofft hatten“, lächelt er und erklärt: „Konstanz hat die zweite Liga angenommen.“

Um nochmals knapp 300 auf 1300 Fans konnte der Zuschauerschnitt gesteigert werden. Und obwohl die Eintrittspreise nun auf Zweitliganiveau angehoben wurden, ist die Rekordmarke der abgesetzten Dauerkarten noch einmal überboten worden. In der Vorbereitung musste die HSG allerdings auf ihre Schänzlehalle verzichten, die für rund 100 000 Euro einen neuen Boden bekam – zur Hälfte finanziert von der Stadt und HSG-Sponsor Aesculap.

Jugendarbeit als bleibendes Fundament



Ein doppelstöckiger Hallenanbau samt neuer Trainingshalle, VIP-Bereich sowie Büro und Geschäftsräumen ist fertig geplant und soll bereits in zwei Jahren verwirklicht sein. Die HSG kann dann mit weiter verbesserten Trainings-, Arbeits- und Vermarktungsmöglichkeiten planen. Überhaupt ist man bei der HSG bestrebt, in größeren Zeiträumen zu denken und insbesondere die Struktur und Jugendarbeit weiter nachhaltig als bleibendes Fundament zu verbessern.

Denn allen Verantwortlichen ist bewusst, dass dank starker Ab- und Aufsteiger das Niveau der 2. Bundesliga noch einmal gestiegen ist. Daniel Eblen – schon seit 2004 im Amt und damit dienstältester Übungsleiter in der ersten und zweiten Bundesliga – redet deshalb vor seiner 15. Spielzeit als Cheftrainer lieber von „38 Etappenzielen“ statt vom großen Ziel, um dessen Schwere sie sich bei der HSG Konstanz alle bewusst sind. „Klassenerhalt“ lautet die Parole, während die Konkurrenz, bis auf die Aufsteiger, mindestens auf Mittelfeldränge hofft. „Es ist ein Privileg, dass wir in dieser Liga spielen dürfen“, zeigt Daniel Eblen große Vorfreude auf den Saisonstart. „Wenn wir es schaffen, noch ein Jahr mitspielen zu dürfen, ist das erneut etwas ganz Besonderes für uns. Dafür werden wir alles tun.“

Konstanzer Kader noch jünger

Mit den fünf jungen Neuzugängen Felix Klingler, Tom Wolf, Julius Heil, Maximilian Schwarz und Joschua Braun sowie den zwei Talenten Jonas und Samuel Löffler aus dem eigenen Nachwuchs ist der Konstanzer Kader noch jünger, breiter und variabler. Gerade von den beiden neuen Linkshändern Maximilian Schwarz und Joschua Braun erhofft man sich neue taktische Möglichkeiten, doch mussten diese innerhalb kürzester Zeit integriert werden und hatten mit Verletzungen und Ausfällen zu kämpfen.

Große Vorfreude auf die Saison

Die kurze Vorbereitung lief holprig und erst gegen Ende konnten gute Spiele und Resultate erreicht werden, als sogar Bundesligist HSG Wetzlar im DHB-Pokal fast bezwungen wurde. Daniel Eblen: „Wenn wir nicht an unser oberes Limit kommen, werden wir keine Chance auf Punkte haben.“ Prunkstück soll dabei wieder eine sichere Abwehr und gefährliches Konterspiel sein. Mit den beiden ehemaligen deutschen Jugend- und Junioren-Nationaltorhütern Konstantin Poltrum und Stefan Hanemann sowie schnellen und abschlusssicheren Außen wie Felix Klingler, Fabian Maier-Hasselmann und Samuel Wendel verfügt die HSG Konstanz dafür über gute Voraussetzungen und brandgefährliches Personal.

Allerdings wird auf Linksaußen die nominelle erste Wahl mit Kapitän und Leistungsträger Fabian Schlaich nach einem doppelten Bandscheibenvorfall wochenlang ausfallen. Zudem werden Linkshänder Maximilian Schwarz (Entzündung in der Schulter) und Michael Oehler fehlen. Abwehrchef Oehler wird nach Operationen an der Schulter und am Fuß wahrscheinlich sogar die komplette Hinrunde pausieren müssen.

Obwohl sich der HSG-Coach daher gerne eine längere Vorbereitungsphase gewünscht hätte, die Vorfreude bei der Mannschaft und dem Umfeld auf die Saison sind wieder riesengroß. „Die Entwicklung der vergangenen Wochen stimmt uns positiv“, meint der Trainer und ist überzeugt: „Wenn hier jeder Einzelne Tag für Tag an sich arbeitet, dann werden wir mit viel Spaß an der Sache unsere Chance auf den Klassenerhalt haben.

“ Präsident Otto Eblen verweist zwar darauf, dass „nur die Heimspiele dafür nicht ausreichen“, im heimischen Hexenkessel Schänzlehalle ist die HSG allerdings eine Macht. Hier soll der Grundstock für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Am liebsten schon mit einem Auftakterfolg am Samstag, 20 Uhr, gegen den ASV Hamm-Westfalen.

HSG Konstanz in der Saison 2017/18

Der Spielplan

