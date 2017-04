Konstanz 2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz gewinnt gegen Wilhelmshaven

Die Konstanzer feiern in der 2. Handball-Bundesliga vor 1150 Zuschauern einen wichtigen 34:33-Sieg über den Wilhelmshavener HV.

2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – Wilhelmshavener HV 34:33 (18:17)



Die Vorgabe war klar: Die HSG Konstanz wollte gestern Abend Wiedergutmachung betreiben nach der deutlichen 28:35-Niederlage in Saarlouis. „Langsam geht die heiße Phase los, und wir müssen schauen, dass wir noch irgendwo unsere Punkte holen“, hatte Kapitän Fabian Schlaich unter der Woche gesagt. Und Präsident Otto Eblen hatte eine gewisse Selbstzufriedenheit als Grund für die jüngste Auswärtsniederlage des Tabellen-15. ausgemacht. „Nebensächlichkeiten beschäftigen uns“, schrieb er im Hallenheft des Heimspiels gegen den früheren Erstligisten, „wir freuen uns nicht mehr, zu den 38 besten Mannschaften Deutschlands zu gehören.“ Und weiter: „Es gilt also, sich wieder am Errungenen zu freuen und in Begeisterung und Siegeswillen umzumünzen.“ Sein Motto: „Wer sich freut, gewinnt.“



Mit Freude ans Werk gingen die Hausherren gegen die starken Gäste von der Nordsee – wie fast immer bei ihren Auftritten am Schänzle. Wie in den vergangenen Spielen versuchten die jungen Konstanzer von Beginn an, ihre etwas betagteren Gegner zu überrennen. Mit Erfolg: Mit hohem Tempo setzte sich die HSG auf 5:2 (7.) ab, während sich die Gäste immer wieder viel Zeit lassen mussten bei ihren Angriffsbemühungen.Die Konstanzer Deckung stand sicher und zwang die punktgleichen Norddeutschen ein ums andere Mal zu Fehlpässen. So setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen bis Mitte des ersten Abschnitts auf 10:5 ab. Dass es bis zur Pause dann doch noch einmal spannend werden sollte, dafür sorgten die beiden Unparteiischen – zumindest aus Sicht des Publikums. Die Halle tobte schon früh, als Wilhelmshaven bei drei Angriffen in Serie per Siebenmeter verkürzen durfte. Es war kein schönes Spiel, was nicht an den Gastgebern lag, die sich in den letzten Minuten der ersten Hälfte durch einige technische Fehler doch wieder selbst in Bedrängnis brachten. So schrumpfte der Vorsprung von 17:13 (25.) auf 18:17, ehe Spieler und Schiedsrichter von „Schieber, Schieber“-Rufen begleitet in die Kabine gingen. Die Gäste, die fünf ihrer letzten sieben Partien gewonnen hatten, waren wieder im Spiel.Licht und Schatten wechselten sich weiter ab bei den Konstanzern. Drei blitzsaubere Treffer von Mathias Riedel – und es stand 21:19. Zwei haarsträubende Fehlpässe später dann 22:22 (38.). Die Nerven flatterten bei den Gastgebern. Jetzt sollte sich zeigen, ob Schlaich Recht behalten sollte, der gesagt hatte: „Mittlerweile ist es jedem klar, um was geht. Ich hoffe, dass wir den Lernprozess jetzt abgeschlossen haben und reif genug sind.“ Und siehe da: Sechs Minuten später schoss Gregor Thomann die Hausherren mit seinem zehnten Treffer wieder mit drei Toren in Führung (26:23/44.).Ganz abgeschlossen scheint der Lernprozess aber noch nicht zu sein: Statt abgebrüht auf vier Tore davon zu ziehen, ging ein HSG-Pass auf Höhe der Mittellinie ins Seitenaus. Die Gäste bestraften die Konstanzer Fehler gnadenlos. So hielten sie die Spannung hoch und das Spiel offen (27:27/52.).In den Schlussminuten spielte sich wieder ein wahrer Krimi ab am Schänzle. Kopf an Kopf gingen die beiden Teams dem Schlusspfiff entgegen. Immer wieder Riedel war es in der entscheidenden Phase, der seine Konstanzer mit wichtigen Treffern im Spiel hielt. 45 Sekunden waren noch auf der Uhr, als Thomann eiskalt seinen vierten Siebenmeter zum 34:33 verwandelte. Als Wilhelmshaven quasi mit dem Abpfiff einen Kempa-Trick versuchte und scheiterte, war der Jubel groß auf Seiten der Gastgeber. „Wer sich freut, gewinnt“, hatte der Präsident seinen Spielern mitgegeben – und sie hatten Otto Eblen anscheinend richtig gut zugehört.Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (1), Thomann (12/4), Riedel (11), Stocker (4), Oehler, Kaletsch (4), Gässler, Jud (1), Wendel, Berchtenbreiter (1);Bokesch, Weiner, Lüpke (Tor); Maas, Kalafut (1), Smits (9/5), Postel (1), Vorontsov (5), S. Köhler (3), Mertens (8), J. Köhler, Schweigart, Kozul, Schwolow (6). – Z: 1150.