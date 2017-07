Megathlon 1800 Ausdauersportler gehen in Radolfzell an den Start

1800 Ausdauersportler gehen in Radolfzell an den Start

Am Sonntag findet der 13. Bodensee Megathlon in Radolfzell statt. Das Team der Black Forest Youngsters ist einer der großen Favoriten.

Multisport: Am Sonntag kurz vor 12 Uhr wird es wieder spannend im Radolfzeller Herzenbad. Dann nämlich wird sich zeigen, ob es einem Team gelingt, bei der 13. Auflage des Multisportevents „Bodensee Megathlon“ vor den Dauersiegern, den „Black Forest Youngsters“, ins Ziel zu kommen. Denn wer bei den Teams auf das Treppchen bei der Siegerehrung will, der muss die fünf Ausdauer-Disziplinen deutlich unter vier Stunden absolvieren.

Die wahren Heldinnen und Helden kommen jedoch etwas später ins Ziel. Das sind jene Aktiven, die sich die 1,5 Kilometer lange Schwimmstrecke, die 42 Kilometer auf dem Rennrad rund um die Höri, danach 20 Kilometer Inline gefolgt von 36 Kilometern mit dem Mountainbike auf dem Schienerberg und zum Abschluss noch die 10 Kilometer zu Fuß durch die Radolfzeller Altstadt nicht mit anderen teilen, sondern das gesamte Pensum allein absolvieren und manchmal nur etwa eine halbe Stunde länger brauchen als die Spezialisten.

Um 8 Uhr geht es am Sonntag los am Bodenseeufer, wenn der Startschuss zum Schwimmen erfolgt und sich über 400 Sportlerinnen und Sportler auf den Dreieckskurs im Untersee begeben. Beim ersten Wechsel auf das Rennrad hat sich das Feld schon etwas in die Länge gezogen, denn auch bei erfahrenen Triathleten gilt der Schwimmpart oft als recht mühsam. Die Organisatoren um Kai und Rik Sauser bieten wieder die gleichen Strecken an, die sich schon im Vorjahr bewährt haben.

Zudem scheint das Wetter mitzuspielen: Wasser und Luft bei 23 Grad, Niederschläge eher unwahrscheinlich, was vor allem für die Inliner wichtig ist, und aufkommende Winde erst gegen Mittag, wenn Teilnehmer auf den nicht windanfälligen Disziplinen sind. So besteht kein Grund, Sorgen vor der 13. Auflage dieses Wettbewerbs zu haben, zu dem über 1800 Ausdauersportler erwartet werden. Und da es ja immer wieder durch die Wechselzone am Herzenbad geht, können die Zuschauer den Verlauf des Wettkampfs bis zum Zielspurt hautnah verfolgen.

In den vergangenen Jahren mischten sich immer wieder Topathleten ins Teilnehmerfeld, wie Ironman Faris Al-Sultan oder Schwimm-Ass Christof Wondratsch. In diesem Jahr ist erneut der ehemalige Rad-Profi Kai Hundertmarck in Radolfzell am Start, der gemeinsam mit der Triathletin Cordula Klatt in der Couple-Wertung ganz vorne mitmischen will. Zudem läuft auch der Deutsche 1500-Meter-Meister Timo Benitz (siehe Meldung links) mit.

Für die meisten Teilnehmer und Teams geht es aber gar nicht darum, ganz vorne zu sein, sie messen sich als Stammgäste an den bisherigen Leistungen und versuchen, ihre eigenen Zeiten aus den Vorjahren zu unterbieten.