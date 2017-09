Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen will es nochmal wie im Pokal machen

Rielasinger Verbandsligist trifft erneut auf Neustadt und will ähnliche Leistung wie beim Pokalerfolg zeigen. FC Singen 04 empfängt Stadelhofen, FC 03 Radolfzell tritt in Kehl an

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Neustadt (Sonntag, 15 Uhr). – Gerade einmal 19 Tage liegen zwischen dem Pokalduell beim FC Neustadt und dem Treffen in der Meisterschaft auf der Talwiese. Aber am Sonntag ist der 4:0-Sieg im Verbandspokal nur noch von statistischem Wert, auch wenn die Gastgeber optimistisch sein können, angesichts der Tatsache, dass man in Neustadt mit einer souveränen Spielweise wenig anbrennen ließ.

Der FC Neustadt ist schlecht in die Saison gestartet. Zwar nicht so schlecht wie in der vergangenen Saison, als erst am neunten Spieltag die ersten Punkte eingefahren werden konnten. Dennoch stehen die Neustädter schon früh mit dem Rücken zur Wand. Zwei Punkte holten die Schwarzwälder bisher, darunter einen, der Mut machen sollte: Beim Offenburger FV wurde die bisherige Abschlussschwäche ad acta gelegt und ein 3:3 erreicht. Positiv für die Neustädter ist auch, dass Sam Samma seine Ladehemmung in der Nachspielzeit beenden konnte. In Neustadt hat man also Erfahrung mit dem Lösen schwieriger Situationen. Trainer Benjamin Gallmann wurde auch in dieser schwierigen Lage nie müde, seinem Team Mut zuzusprechen.

Auf der Talwiese will man am Wochenende aber am eigenen Aufschwung arbeiten. Zu Beginn der Saison spielte der 1. FC nicht schlecht, die Ergebnisse stimmten aber noch nicht – bis zum Pokalerfolg beim FC Neustadt. Die Defensive ließ zuletzt wenig zu. Trotz einer sehr attraktiven und offensiven Spielweise agierten die Hegauer auch in der Abwehr sehr überzeugend. In einem Punkt müssen sich die Rielasinger aber noch steigern: Die Effizienz im Abschluss könnte noch besser sein. Andererseits war die spielerische Leistung beim heimstarken 1. SV Mörsch, dem die erste Heimniederlage seit Oktober 2016 beigebracht wurde, richtig stark. Die zuletzt verletzt fehlenden Robin Niedhardt und Alen Lekavski waren in dieser Woche wieder im Training. Inwieweit sie Alternativen für die Anfangsformation sein könnten, ist noch offen. Auf jeden Fall ist eine ähnlich defensive Spielweise des FC Neustadt wie im Pokal zu erwarten. Der Schlüssel zum Erfolg wird wohl wieder die Geduld in der Spielweise sein und ob man Sam Samma ähnlich gut in den Griff bekommen kann wie im Pokalspiel. Sollte dies gelingen, könnten die Hegauer den Weg Richtung oberes Tabellendrittel fortsetzen. (te)

FC Singen 04 – SV Stadelhofen (Samstag, 15.30 Uhr, Hohentwiel-Stadion). – Die Reise nach Linx brachte nichts für den FC Singen 04. Obwohl die Hohentwieler in der ersten Hälfte verdient in Führung hätten gehen können, ja vielleicht sogar müssen, kassierten sie am Ende doch noch eine klare Niederlage. Sogar der Gästetrainer attestierte nach dem Spiel den Nullvierern einen guten Auftritt und gab zu, dass der Sieg seiner Mannschaft deutlich zu hoch ausgefallen sei. Doch dafür kann sich der FC Singen 04 nichts kaufen und möchte es am kommenden Samstag deutlich besser machen. Zu Gast ist der SV Stadelhofen, der wie die Blau-Gelben drei Niederlagen und zwei Siege auf dem Konto hat. So ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten, das die Gastgeber unbedingt gewinnen wollen. „Wir müssen zu Hause gegen gleich stark eingeschätzte Gegner auf jeden Fall die Punkte holen“, sagt Trainer Vice Barjasic selbstbewusst. Zuletzt konnten die Ortenauer allerdings einen 2:1-Sieg gegen Kuppenheim feiern. Es wird also eine starke Leistung benötigt, wenn die Punkte in Singen bleiben sollen. Hoffnung macht die Tatsache, dass der gesamte Kader zur Verfügung steht, auch wenn der eine oder andere Spieler noch etwas Trainingsrückstand hat. Mit einem Sieg wäre die Barjasic-Elf absolut im Soll, was auch für die Gäste zutrifft. Es wird also spannend im Hohentwiel-Stadion. (mab)

Kehler FV – FC 03 Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr). – Die nächste große Herausforderung wartet am Wochenende auf den FC 03 Radolfzell, geht doch die Reise an die französische Grenze nach Kehl. Der ehemalige Oberligist wird für die Mettnauer als aktueller Tabellenfünfter mit neun Punkten aus fünf Spielen alles andere als ein leichter Gegner sein. Die ungeschlagenen Kehler haben erst zwei Gegentore kassiert und stellen somit die beste Defensive der Liga. Im gut besetzten Kader stehen auch noch einige erfahrene Oberliga-Spieler wie Göhringer, Sax, Assenmacher und Künstle.

Das Radolfzeller Trainerteam um Chefcoach Wolfgang Stolpa hat alle Mann an Bord und tüftelt daran, Zählbares aus Kehl mitzubringen. Gute Erfahrungen gegen diesen Gegner hat der FCR in der Saison 12/13 gemacht. Im Pokalviertelfinale gewann Radolfzell in einem sehr guten Spiel gegen den damaligen Oberligisten mit 3:0. Bei beiden Mannschaften sind heute noch Spieler dabei, die damals auch schon am Start waren. Nimmt man das Spiel vom vergangenen Samstag gegen Lahr als Maßstab, kann der FCR zuversichtlich in die Zukunft schauen, machte doch die junge Mannschaft ein sehr gutes Spiel. Das Einzige, was besser werden muss, ist die Chancenverwertung, da in den letzten beiden Spielen keine Tore erzielt wurden. (km)