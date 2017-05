Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen steht im Pokalfinale

2:2 reicht dem Verbandsligisten gegen das Oberligateam des Bahlinger SC. 950 Zuschauer sehen ein packendes Pokalduell auf der Talwiese. Das Endspiel bestreiten die Hegauer am 25. Mai in Villingen gegen den Landesligisten VfR Hausen.

Fußball, SBFV-Pokal, Halbfinale

Rielasingen-A.

Bahlinger SC

2:2 (2:2, 1:1) n.V.

Mit einem 2:2 gegen den Oberligisten Bahlinger SC ist der Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen ins südbadische Pokalfinale eingezogen und trifft dort am 25. Mai in Villingen auf den Landesligisten VfR Hausen.

Der 1. FC Rielasingen-Arlen kam gut ins Spiel und durch Rene Greuter in der 4. Minute zu einer hochkarätigen Chance. Unbedrängt stieg der Angreifer der Gastgeber zum Kopfball hoch, doch Dennis Müller im Bahlinger Tor hatte keine Probleme. Mit zunehmender Dauer fand der Oberligist besser ins Spiel, während die Aktionen der Hausherren teilweise von Nervosität geprägt waren. Umso überraschender das 1:0 in der 12. Minute. Ein platzierter Distanzschuss von Christoph Matt, der nicht unhaltbar schien, schlug dicht neben dem Pfosten ein. In der Folgezeit zog der Bahlinger SC sein athletisches Spiel auf und zeigte sich dem Verbandsligisten technisch überlegen. Es dauerte jedoch bis zur 37. Minute, ehe eine gelungene Kombination für den Ausgleich sorgte. Yannick Häringer, schön freigespielt, hatte keine Probleme aus kurzer Distanz zum 1:1 einzuschieben.

Wie schon in der ersten Hälfte hatten die Gastgeber auch nach der Pause die erste Möglichkeit, doch eine Direktabnahme von Alen Lekavski wurde abgeblockt. Nach Chancen auf beiden Seiten setzte der eingewechselte Robin Niedhardt in der 67. Minute zu einem Solo an. Sein Schuss in Richtung Gästetor wurde von Sebastian Stark am langen Pfosten zum 2:1 vollendet. Die Führung hielt jedoch nur fünf Minuten, denn in der 72. Minute stand Marco Waldraff frei, und gegen seinen Schuss aus spitzem Winkel war der starke Rielasinger Torhüter Dennis Klose machtlos. Kurze Zeit später ein Solo von Sebastian Stark über das halbe Feld, doch der FC-Angreifer versäumte es, den Angriff abzuschließen. Großchancen auf der anderen Seite vereitelte in der Schlussphase der regulären Spielzeit Keeper Klose.

Mit Erreichen der Verlängerung stellte sich eine neue Konstellation ein, denn nun standen die Gäste als höherklassiges Team unter Druck. Nur ein Sieg hätte dem Bahlinger SC zum Einzug ins Finale gereicht. Folgerichtig drängten die Gäste auf den entscheidenden Treffer, der 1. FC Rielasingen-Arlen setzte hingegen auf Konter. Ein Rückschlag für den Außenseiter war die Gelb-Rote Karte für Matt in der 109. Minute, sodass der Verbandsligist die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. Dennoch überstanden die Hegauer die hektischen letzten Minuten, ohne einen Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Nicht zuletzt, weil Torhüter Klose in der entscheidenden Phase mit drei Paraden die Bahlinger zur Verzweiflung trieb.

Damit hat der 1. FC Rielasingen-Arlen die höchste Hürde im SBFV-Pokal gemeistert und steht als Favorit des Endspiels dicht vor dem Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals.

Tore: 1:0 (12.) Matt, 1:1 (37.) Häringer, 2:1 (67.) S. Stark, 2:2 (72.) Waldraff. – SR: Gerspacher (Kandern). – Z: 950. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (109.) für Matt (1. FC Rielasingen-Arlen).