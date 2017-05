Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen setzt seine Erfolgsserie fort

Die Hegauer gewinnen in der Fußball-Verbandsliga klar mit 4:1 gegen den FC Auggen. Der SC Pfullendorf spielt 1:1 beim FC Neustadt.

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

FC Auggen

4:1 (2:1)

In den Anfangsminuten übernahmen die Gastgeber das Kommando. Ein Schuss aus gut 20 Metern von Danny Berger ging knapp über den Querbalken (5.), Alen Lekavski scheiterte nach einer flachen Hereingabe von Christian Jeske nur knapp an Elias Kiefl (8.), während eine tolle Volleyabnahme von Christoph Matt das Tor deutlich verfehlte. Die Gäste spielten gut mit, kamen aber zu keinen klaren Möglichkeiten. Die Gastgeber machten es ihnen im Spielaufbau schwer, weil sie immer wieder erfolgreich pressten und die Markgräfler zu Fehlern zwangen. In der 26. Minute wieder eine erfolgreiche Balleroberung, Flanke von Matt zur Mitte, dort kam der Ball über Umwege zu Robin Niedhardt, der mit einem Flachschuss erfolgreich war. Nur zwei Minuten später erneute Balleroberung, diesmal mit Niedhardt als Vorbereiter, der auf Lekavski passte, der aus 16 Metern mit einem platzierten Flachschuss das 2:0 erzielte. Kurz vor der Pause waren die Gastgeber in ihrem Defensivverhalten etwas nachlässig. Matthias Dold bediente Frederik Wettlin mit einer Maßflanke, und dieser ließ mit einem wuchtigen Kopfball Dennis Klose keine Chance – 2:1 (43.).

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber bald ins Spiel zurück und hatten wieder mehr Ballbesitz. Eine Freistoßflanke von Benjamin Winterhalder auf Lekavski köpfte der Torjäger rund einen Meter am Tor vorbei (61.). Die Gäste drückten in der Schlussphase noch einmal aufs Tempo, blieben aber immer wieder in der Defensive der Hegauer stecken. In der 81. Minute ging Moritz Strauß auf und davon ging und legte im Strafraum auf Lekavski quer. Der scheiterte an Elias Kiefl, brachte dann aber den Abpraller zum 3:1 im Tor unter (81.). Während auf der Gegenseite Bastian Bischoff eine gute Kopfballchance ausließ, nahm Strauß den eingewechselten Nelson Jeckl über die linke Seite mit, dieser drang in den Strafraum ein und legte auf Lekavski quer, der zum 4:1 einschob. Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war sehr zufrieden: „Der starke FC Auggen war der richtige Gegner vor dem Pokalspiel gegen den Bahlinger SC. Ich hoffe, dass die angeschlagenen Spieler am Mittwoch spielfähig sind.“ (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling, Greuter, Jeske, Bertsch, Winterhalder (84. Unden), Niedhardt (77. Jeckl), Strauß, Lekavski, Berger (46. Lang), Matt. – Tore: 1:0 (26.) Niedhardt, 2:0 (28.) Lekavski, 2:1 (43.) Wettlin, 3:1 (81.) Lekavski, 4:1 (88.) Lekavski. – SR: Gallus (Nordrach). – Z: 120.

FC Neustadt

SC Pfullendorf

1:1 (1:0)

Die Luft im Kampf um den Klassenerhalt wird für den SC Pfullendorf immer dünner. Beim ebenfalls noch gefährdeten FC Neustadt kam die Mannschaft von Marco Konrad trotz klarer Leistungssteigerung zur Vorwoche nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei hatten die Linzgauer zu Beginn die klar besseren Chancen. Bereits nach zehn Minuten musste FCN-Goalie Simon Gantert erst mal gegen Lukas Stützle Kopf und Kragen riskieren. Spielerisch wusste die Heimelf zwar auch zu gefallen, gegen den kompakten Defensivverbund der Gäste gab es zunächst aber kein Durchkommen. Vorne wirbelte Stützle, wie in Minute 42, als der Neustädter Schlussmann mit einer Fußabwehr die verdiente SCP-Führung verhinderte. Sekunden später köpfte Amadou Marena dann aus drei Metern neben das Neustädter Tor. „Der eine Punkt ist für uns definitiv zu wenig. Wir hatten zwei Riesenchancen und Neustadt bekommt aus dem Nichts dann einen Elfmeter“, sagte Konrad und spielte damit auf die Nachspielzeit an, als Sam Samma bei Jonas Vogler einhakte. Der Gefoulte verwandelte souverän zum 1:0 (45.).

Den besseren Start in Durchgang zwei erwischte der SCP, für den Stützle nach Kopfballverlängerung von Marena aus 15 Metern eiskalt vollendete – 1:1 (52.). Der FC Neustadt lauerte auf Konter. Spannend wurde es meistens vor dem Pfullendorfer Tor, vor dem Samma immer wieder für Aufregung sorgte. Auch der eingewechselte Ralf Schubnell blieb zweimal gegen SCP-Torhüter Maximilian Ritzler glücklos. Sechs Minuten vor Schluss zeigte der Unparteiische dann erneut auf den Elfmeterpunkt, nachdem Stephan Steinhauser den starken Samma im Strafraum festgehalten hatte. Samma ließ sich auf ein zweites Duell gegen Ritzler ein – doch diesmal war der SCP-Schlussmann Sieger. So blieb es beim 1:1, das keiner der Mannschaften weiterhalf. „Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie aus der Pause gekommen ist“, sagte Konrad, der die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgeben hat. (stl)

SC Pfullendorf: Ritzler – Vogler (61. Huber), S. Steinhauser, Sturm, Behr – F. Steinhauser, Abdulai – Erdem (39. Werne), A. Sautter (86. Yosef) – Stützle, Marena (74. Perkovic). – Tore: 1:0 (45./FE) Samma, 1:1 (52.) Stützle. – SR: Bartschat (Neuenburg). – Z: 150.